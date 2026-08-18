13 yoshli ona sud orqali farzandini qaytarib oldi
Bangladeshda 13 yoshli Anameka Axter Jui sud qarori bilan yetti oylik farzandini qaytarib oldi. Jui 11 yoshida Facebook orqali o'zidan ancha katta 20 yoshli yigit bilan tanishib, keyinchalik unga turmushga chiqqan va farzandli bo'lgan. Uning so'zlariga ko'ra, eri va qaynonasi chaqaloqni olib qo'yib, o'zini uydan haydab yuborgan. Sud ishni ko'rib chiqib, bolani qonuniy ravishda onasiga qaytarishga qaror qilgan.
13 yoshda ona bo‘lish — ko‘pchilik tasavvur qilishi qiyin bo‘lgan taqdir. Bangladeshdagi Anameka Axter Juining hayotida esa aynan shunday voqea sodir bo‘ldi.
Ma’lum bo‘lishicha, Jui 11 yoshida Facebook orqali o‘zidan ancha katta — 20 yoshli yigit bilan tanishgan. Keyinchalik ular turmush qurgan va qizning farzandi dunyoga kelgan.
Biroq chaqaloq tug‘ilganidan so‘ng vaziyat keskin o‘zgargan. Juining so‘zlariga ko‘ra, eri va qaynonasi yetti oylik bolani undan olib qo‘ygan. Qizning o‘zi esa uydan haydab yuborilgan.
Farzandidan ayrilishni istamagan Jui masalani sud orqali hal qilishga qaror qilgan. Sud ishni ko‘rib chiqib, yetti oylik chaqaloqni qonuniy ravishda o‘z onasiga qaytarish haqida qaror chiqargan.
Shu tariqa, hali o‘zi bolalik davridan chiqib ulgurmagan 13 yoshli qiz farzandi uchun kurashib, sud orqali uni qayta bag‘riga oldi.
Bu voqea bir tomondan ona va farzandning qayta birlashuvi bilan yakunlangan bo‘lsa, ikkinchi tomondan voyaga yetmagan qiz taqdiri bilan bog‘liq jiddiy savollarni ham kun tartibiga olib chiqmoqda.
…