13 yoshli ona sud orqali farzandini qaytarib oldi

·3·Dunyo
13 yoshli ona sud orqali farzandini qaytarib oldi
Qisqacha

Bangladeshda 13 yoshli Anameka Axter Jui sud qarori bilan yetti oylik farzandini qaytarib oldi. Jui 11 yoshida Facebook orqali o'zidan ancha katta 20 yoshli yigit bilan tanishib, keyinchalik unga turmushga chiqqan va farzandli bo'lgan. Uning so'zlariga ko'ra, eri va qaynonasi chaqaloqni olib qo'yib, o'zini uydan haydab yuborgan. Sud ishni ko'rib chiqib, bolani qonuniy ravishda onasiga qaytarishga qaror qilgan.

13 yoshda ona bo‘lish — ko‘pchilik tasavvur qilishi qiyin bo‘lgan taqdir. Bangladeshdagi Anameka Axter Juining hayotida esa aynan shunday voqea sodir bo‘ldi.

Ma’lum bo‘lishicha, Jui 11 yoshida Facebook orqali o‘zidan ancha katta — 20 yoshli yigit bilan tanishgan. Keyinchalik ular turmush qurgan va qizning farzandi dunyoga kelgan.

Biroq chaqaloq tug‘ilganidan so‘ng vaziyat keskin o‘zgargan. Juining so‘zlariga ko‘ra, eri va qaynonasi yetti oylik bolani undan olib qo‘ygan. Qizning o‘zi esa uydan haydab yuborilgan.

Qo‘lida chaqaloq tutgan yosh qiz jilmayib turibdi.

Farzandidan ayrilishni istamagan Jui masalani sud orqali hal qilishga qaror qilgan. Sud ishni ko‘rib chiqib, yetti oylik chaqaloqni qonuniy ravishda o‘z onasiga qaytarish haqida qaror chiqargan.

Shu tariqa, hali o‘zi bolalik davridan chiqib ulgurmagan 13 yoshli qiz farzandi uchun kurashib, sud orqali uni qayta bag‘riga oldi.

Bu voqea bir tomondan ona va farzandning qayta birlashuvi bilan yakunlangan bo‘lsa, ikkinchi tomondan voyaga yetmagan qiz taqdiri bilan bog‘liq jiddiy savollarni ham kun tartibiga olib chiqmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

13 yil ko‘rmagan ayol zarbadan so‘ng yana ko‘ra boshladi13 yil ko‘rmagan ayol zarbadan so‘ng yana ko‘ra boshladiBugun, 01:34Rajanpurda 1,8 million rupiyga sotilgan noyob echki bayram bilan kuzatildiRajanpurda 1,8 million rupiyga sotilgan noyob echki bayram bilan kuzatildiBugun, 00:07Yaponiyada ayol 2,7 million dollarlik soxta buyurtma berdiYaponiyada ayol 2,7 million dollarlik soxta buyurtma berdiBugun, 00:03Dunyodagi “eng xunuk it” aniqlandiDunyodagi “eng xunuk it” aniqlandiKecha, 20:18Ayol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldiAyol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldiKecha, 18:20Britaniyada 10 yil bedarak bo‘lgan mushuk uyiga qaytdiBritaniyada 10 yil bedarak bo‘lgan mushuk uyiga qaytdiKecha, 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi