Yurgen Klopp Liverpulning muvaffaqiyatsiz mavsumi va yangi murabbiy haqida gapirdi

·50·Sport
Yurgen Klopp Liverpulning muvaffaqiyatsiz mavsumi va yangi murabbiy haqida gapirdi

"Liverpul" klubining sobiq bosh murabbiyi Yurgen Klopp jamoaning Arne Slot qoʻl ostidagi omadsiz yakunlangan 2025-26-yilgi mavsumi haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Germaniyalik mutaxassis klubdagi kutilmalarning amalga oshmaganini tan olib, yangi tayinlangan bosh murabbiy Andoni Iraola uchun jiddiy ogohlantirish berdi. Uning taʼkidlashicha, "Enfild"da uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishish uchun faqatgina taktik mahorat emas, balki katta omad ham kerak boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ESPN nashriga bergan intervyusida Klopp Slotning ikkinchi mavsumidagi pasayish sabablarini tahlil qildi. Maʼlumot uchun, Arne Slot "Liverpul"da jami 113 ta oʻyin oʻtkazib, 66 gʻalaba, 18 durang va 29 magʻlubiyat qayd etdi. Oʻzining debyut mavsumida Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, keyingi mavsumni birorta sovrinsiz yakunlagani uning isteʼfosiga sabab boʻldi.

"Nima boʻlganidan aniq xabarim yoʻq, vaziyatni baholash uchun jamoaga yetarlicha yaqin emasman. Bir yil avval chempion boʻlishganidan juda xursand edim, ammo keyingi yili nima notoʻgʻri ketganini bilmayman. Shubhasiz, oʻtgan mavsumdan hech kimning koʻngli toʻlmadi. Shunga qaramay, ular Chempionlar ligasiga yoʻllanma olishdi va bu ham katta muvaffaqiyat," — deya taʼkidladi Klopp.

Ruhiy zarbalar va kutilmagan yoʻqotishlar

Klopp jamoaning natijalariga maydon tashqarisidagi ogʻir vaziyatlar ham taʼsir qilganini alohida qayd etdi. Xususan, oʻtgan yozda jamoa hujumchisi Diogo Jota vafot etgani klub uchun tasavvur qilib boʻlmas darajadagi ruhiy zarba boʻlganini aytdi. Bunday qaygʻuli voqealardan soʻng jamoani avvalgi holatiga qaytarish oʻta mushkul vazifadir.

"Liverpul"da oʻtgan mavsum oldidan hech kim kutmagan voqealar sodir boʻldi. Bunday narsalar bilan kurashish juda qiyin. Men u yerda aynan nimalar kechganini bilmayman, lekin oʻtgan mavsum ortda qoldi va endi ular kelajakka qarashlari lozim," — deydi sobiq murabbiy.

Eslatib oʻtamiz, Arne Slot 2015-yildan 2024-yilgacha jamoani boshqargan va 8 ta yirik sovrin, jumladan, Chempionlar ligasi va Angliya Premer-ligasida gʻolib chiqqan Yurgen Kloppning ulkan soyasida ishlashiga toʻgʻri keldi. Endilikda klub rahbariyati jamoani yana choʻqqiga qaytarish uchun Andoni Iraolani tayinladi.

Yangi murabbiy va omad omili

Andoni Iraola "Bornmut"dagi muvaffaqiyatli faoliyatidan soʻng Mersisaydga keldi. U oʻzining sobiq klubida 127 oʻyinda 48 gʻalaba, 38 durang va 41 magʻlubiyat qayd etgan. Klopp yangi murabbiyning salohiyatiga shubha qilmasa-da, "Enfild"dagi ishning oʻziga xos murakkabliklarini eslatib oʻtdi.

"Endi jamoada yangi murabbiy — Andoni Iraola. U ham Arne Slot kabi ajoyib mutaxassis, lekin hamma narsa bir-biriga mos tushishi kerak. Uzoq vaqt birga ishlash va natija koʻrsatish uchun murabbiyga omad ham kulib boqishi shart," — deya xulosa qildi Klopp.

Hozirda "Liverpul" muxlislari yangi murabbiy qoʻl ostida jamoaning qayta tiklanishini va sovrinlar uchun kurashga qaytishini kutishmoqda. Iraola uchun asosiy vazifa nafaqat taktik oʻzgarishlar qilish, balki jamoaning ruhiy holatini ham barqarorlashtirish boʻladi.

LiverpulYurgen KloppArne SlotAndoni IraolaAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jurgen Klopp va Muhammad Salah oʻrtasidagi munosabatlar: Germaniyalik murabbiy bor haqiqatni aytdiJurgen Klopp va Muhammad Salah oʻrtasidagi munosabatlar: Germaniyalik murabbiy bor haqiqatni aytdiBugun, 21:35Messi, Mbappe, Holand, Vinisius JCH-2026 ning ramziy jamoasi tarkibidaMessi, Mbappe, Holand, Vinisius JCH-2026 ning ramziy jamoasi tarkibidaBugun, 21:12Mundial natijalari O‘zbekistonga qimmatga tushdiMundial natijalari O‘zbekistonga qimmatga tushdiBugun, 20:18Chelsi Granit Xhaka transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiChelsi Granit Xhaka transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 20:16Misr terma jamoasida jiddiy xavotir: Muhammad Salah Jaxon chempionati pley-offini oʻtkazib yuborishi mumkinMisr terma jamoasida jiddiy xavotir: Muhammad Salah Jaxon chempionati pley-offini oʻtkazib yuborishi mumkinBugun, 20:12JCH-2026 bilan xayrlashgan 16 jamoa ma’lum bo‘ldiJCH-2026 bilan xayrlashgan 16 jamoa ma’lum bo‘ldiBugun, 20:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi