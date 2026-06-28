Yurgen Klopp Liverpulning muvaffaqiyatsiz mavsumi va yangi murabbiy haqida gapirdi
"Liverpul" klubining sobiq bosh murabbiyi Yurgen Klopp jamoaning Arne Slot qoʻl ostidagi omadsiz yakunlangan 2025-26-yilgi mavsumi haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Germaniyalik mutaxassis klubdagi kutilmalarning amalga oshmaganini tan olib, yangi tayinlangan bosh murabbiy Andoni Iraola uchun jiddiy ogohlantirish berdi. Uning taʼkidlashicha, "Enfild"da uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishish uchun faqatgina taktik mahorat emas, balki katta omad ham kerak boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ESPN nashriga bergan intervyusida Klopp Slotning ikkinchi mavsumidagi pasayish sabablarini tahlil qildi. Maʼlumot uchun, Arne Slot "Liverpul"da jami 113 ta oʻyin oʻtkazib, 66 gʻalaba, 18 durang va 29 magʻlubiyat qayd etdi. Oʻzining debyut mavsumida Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, keyingi mavsumni birorta sovrinsiz yakunlagani uning isteʼfosiga sabab boʻldi.
"Nima boʻlganidan aniq xabarim yoʻq, vaziyatni baholash uchun jamoaga yetarlicha yaqin emasman. Bir yil avval chempion boʻlishganidan juda xursand edim, ammo keyingi yili nima notoʻgʻri ketganini bilmayman. Shubhasiz, oʻtgan mavsumdan hech kimning koʻngli toʻlmadi. Shunga qaramay, ular Chempionlar ligasiga yoʻllanma olishdi va bu ham katta muvaffaqiyat," — deya taʼkidladi Klopp.
Ruhiy zarbalar va kutilmagan yoʻqotishlarKlopp jamoaning natijalariga maydon tashqarisidagi ogʻir vaziyatlar ham taʼsir qilganini alohida qayd etdi. Xususan, oʻtgan yozda jamoa hujumchisi Diogo Jota vafot etgani klub uchun tasavvur qilib boʻlmas darajadagi ruhiy zarba boʻlganini aytdi. Bunday qaygʻuli voqealardan soʻng jamoani avvalgi holatiga qaytarish oʻta mushkul vazifadir.
"Liverpul"da oʻtgan mavsum oldidan hech kim kutmagan voqealar sodir boʻldi. Bunday narsalar bilan kurashish juda qiyin. Men u yerda aynan nimalar kechganini bilmayman, lekin oʻtgan mavsum ortda qoldi va endi ular kelajakka qarashlari lozim," — deydi sobiq murabbiy.
Eslatib oʻtamiz, Arne Slot 2015-yildan 2024-yilgacha jamoani boshqargan va 8 ta yirik sovrin, jumladan, Chempionlar ligasi va Angliya Premer-ligasida gʻolib chiqqan Yurgen Kloppning ulkan soyasida ishlashiga toʻgʻri keldi. Endilikda klub rahbariyati jamoani yana choʻqqiga qaytarish uchun Andoni Iraolani tayinladi.
Yangi murabbiy va omad omiliAndoni Iraola "Bornmut"dagi muvaffaqiyatli faoliyatidan soʻng Mersisaydga keldi. U oʻzining sobiq klubida 127 oʻyinda 48 gʻalaba, 38 durang va 41 magʻlubiyat qayd etgan. Klopp yangi murabbiyning salohiyatiga shubha qilmasa-da, "Enfild"dagi ishning oʻziga xos murakkabliklarini eslatib oʻtdi.
"Endi jamoada yangi murabbiy — Andoni Iraola. U ham Arne Slot kabi ajoyib mutaxassis, lekin hamma narsa bir-biriga mos tushishi kerak. Uzoq vaqt birga ishlash va natija koʻrsatish uchun murabbiyga omad ham kulib boqishi shart," — deya xulosa qildi Klopp.
Hozirda "Liverpul" muxlislari yangi murabbiy qoʻl ostida jamoaning qayta tiklanishini va sovrinlar uchun kurashga qaytishini kutishmoqda. Iraola uchun asosiy vazifa nafaqat taktik oʻzgarishlar qilish, balki jamoaning ruhiy holatini ham barqarorlashtirish boʻladi.
…