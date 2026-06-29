Real Madrid va Joze Mourinyo Endrick borasida yakuniy qarorga keldi
Madridning Real Madrid klubi braziliyalik iqtidorli hujumchi Endrick borasida kutilmagan, ammo qatʻiy qarorni qabul qildi. Soʻnggi vaqtlarda futbolchining boshqa jamoaga ijaraga berilishi haqidagi gap-soʻzlarga qaramay, "qirollik klubi" rahbariyati va bosh murabbiy Joze Mourinyo yosh yulduzni jamoada olib qolishga qaror qildi. Bu qaror futbolchining kelajagi va jamoaning yangi mavsumdagi hujum salohiyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Marca nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Real Madrid rahbariyati 19 yoshli hujumchini yana boshqa klubga ijaraga yuborish niyatida emas. Oʻtgan mavsumning ikkinchi yarmini Fransiyaning Lion jamoasida ijara asosida oʻtkazgan Endrick, endilikda Santyago Bernabeu stadionida oʻz oʻrni uchun kurashishga tayyor. Klub mutasaddilari braziliyalik futbolchining asosiy tarkibda oʻzini koʻrsatish vaqti kelganiga ishonch bildirmoqda.
Mourinyo tizimidagi yangi kuchPortugaliyalik mutaxassis Joze Mourinyo Endrickning jismoniy holati, tezkorligi va hujumdagi tajovuzkorligini yuqori baholamoqda. Aynan shu jihatlar murabbiyga yangi mavsumda hujum chizigʻini qayta shakllantirishda qoʻl kelishi kutilmoqda. Ikki mavsumdan buyon sovrinsiz qolayotgan Madrid klubi uchun Endrick kabi yosh va gʻayratli oʻyinchilarning hissasi juda muhim.
Endrickning oʻzi ham Madridda qolishni va dunyoning eng kuchli klublaridan birida oʻzini isbotlashni istamoqda. U ijarada yurishdan koʻra, Mourinyo qoʻl ostida mashgʻulot oʻtkazish va tajribali jamoadoshlari bilan raqobatlashish uning oʻsishi uchun foydaliroq deb hisoblaydi. Futbolchining yetukligi va ruhiy tayyorgarligi murabbiylar shtabida ijobiy taassurot qoldirgan.
Biroq, asosiy tarkibdan joy olish oson kechmaydi. Endrick hujum chizigʻida Brahim Diaz va Franco Mastantuono kabi futbolchilar bilan jiddiy raqobatga kirishishi kerak boʻladi. Shuningdek, ogʻir jarohatdan tiklanayotgan Rodrygo safga qaytgach, hujumdagi raqobat yanada kuchayishi aniq. Mourinyo ixtiyorida turli uslubdagi hujumchilarning borligi unga taktik oʻzgarishlar uchun keng imkoniyat yaratadi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Real Madrid Endrickni uzoq muddatli loyihaning bir qismi sifatida koʻrmoqda va uning qisqa muddatli kelajagi ham aynan Ispaniya poytaxti bilan bogʻliq. Mavsumoldi tayyorgarlik jarayoni yosh hujumchi uchun hal qiluvchi bosqich boʻladi va u oʻziga berilgan imkoniyatdan maksimal darajada foydalanishga harakat qiladi.
…