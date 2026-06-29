Real Madrid va Joze Mourinyo Endrick borasida yakuniy qarorga keldi

·72·Sport
Real Madrid va Joze Mourinyo Endrick borasida yakuniy qarorga keldi

Madridning Real Madrid klubi braziliyalik iqtidorli hujumchi Endrick borasida kutilmagan, ammo qatʻiy qarorni qabul qildi. Soʻnggi vaqtlarda futbolchining boshqa jamoaga ijaraga berilishi haqidagi gap-soʻzlarga qaramay, "qirollik klubi" rahbariyati va bosh murabbiy Joze Mourinyo yosh yulduzni jamoada olib qolishga qaror qildi. Bu qaror futbolchining kelajagi va jamoaning yangi mavsumdagi hujum salohiyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Marca nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Real Madrid rahbariyati 19 yoshli hujumchini yana boshqa klubga ijaraga yuborish niyatida emas. Oʻtgan mavsumning ikkinchi yarmini Fransiyaning Lion jamoasida ijara asosida oʻtkazgan Endrick, endilikda Santyago Bernabeu stadionida oʻz oʻrni uchun kurashishga tayyor. Klub mutasaddilari braziliyalik futbolchining asosiy tarkibda oʻzini koʻrsatish vaqti kelganiga ishonch bildirmoqda.

Mourinyo tizimidagi yangi kuch

Portugaliyalik mutaxassis Joze Mourinyo Endrickning jismoniy holati, tezkorligi va hujumdagi tajovuzkorligini yuqori baholamoqda. Aynan shu jihatlar murabbiyga yangi mavsumda hujum chizigʻini qayta shakllantirishda qoʻl kelishi kutilmoqda. Ikki mavsumdan buyon sovrinsiz qolayotgan Madrid klubi uchun Endrick kabi yosh va gʻayratli oʻyinchilarning hissasi juda muhim.

Endrickning oʻzi ham Madridda qolishni va dunyoning eng kuchli klublaridan birida oʻzini isbotlashni istamoqda. U ijarada yurishdan koʻra, Mourinyo qoʻl ostida mashgʻulot oʻtkazish va tajribali jamoadoshlari bilan raqobatlashish uning oʻsishi uchun foydaliroq deb hisoblaydi. Futbolchining yetukligi va ruhiy tayyorgarligi murabbiylar shtabida ijobiy taassurot qoldirgan.

Biroq, asosiy tarkibdan joy olish oson kechmaydi. Endrick hujum chizigʻida Brahim Diaz va Franco Mastantuono kabi futbolchilar bilan jiddiy raqobatga kirishishi kerak boʻladi. Shuningdek, ogʻir jarohatdan tiklanayotgan Rodrygo safga qaytgach, hujumdagi raqobat yanada kuchayishi aniq. Mourinyo ixtiyorida turli uslubdagi hujumchilarning borligi unga taktik oʻzgarishlar uchun keng imkoniyat yaratadi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Real Madrid Endrickni uzoq muddatli loyihaning bir qismi sifatida koʻrmoqda va uning qisqa muddatli kelajagi ham aynan Ispaniya poytaxti bilan bogʻliq. Mavsumoldi tayyorgarlik jarayoni yosh hujumchi uchun hal qiluvchi bosqich boʻladi va u oʻziga berilgan imkoniyatdan maksimal darajada foydalanishga harakat qiladi.

Real MadridJose MourinhoEndrickTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

17 ta zarba 11 ta gol: O‘zbekistonning eng katta muammosi qayerda bo‘ldi?17 ta zarba 11 ta gol: O‘zbekistonning eng katta muammosi qayerda bo‘ldi?Bugun, 00:38Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdiMundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdiBugun, 00:23Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdiKongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdiBugun, 00:16Sanderlend Granit Xhaka transferi boʻyicha Chelsi taklifini rad etdiSanderlend Granit Xhaka transferi boʻyicha Chelsi taklifini rad etdiKecha, 23:56JCH-2026dagi omadsizlik murabbiyni iste’foga chiqardi: Xalqdan uzr so‘radiJCH-2026dagi omadsizlik murabbiyni iste’foga chiqardi: Xalqdan uzr so‘radiKecha, 23:18Harri Maguayr Markus Reshfordning Manchester Yunaytedga qaytishi uchun asosiy shartlarni aytdiHarri Maguayr Markus Reshfordning Manchester Yunaytedga qaytishi uchun asosiy shartlarni aytdiKecha, 23:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi