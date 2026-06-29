Yaponiya murabbiyi Braziliyaga qarshi bahs oldidan dadil gapirdi
JCH-2026 1/16 finalida Yaponiyani eng og‘ir sinovlardan biri kutmoqda. Hajime Moriyasu Braziliya favorit ekanini tan oldi, ammo uning jamoasi ham o‘z imkoniyatlariga ega bo‘lishini ta’kidladi.
Yaponiya bosh murabbiyining so‘zlariga ko‘ra, jamoadagi birdamlik futbolchilarga qo‘shimcha kuch va ishonch bermoqda.
«Biz bor kuchimizni ishga solamiz»
Hajime Moriyasu uchrashuv oldidan jamoasi maydonda oxirigacha kurashishini bildirdi.
«Jamoamiz bo‘lajak o‘yinda bor kuchini ishga soladi. Biz birdammiz va aynan shu tufayli o‘zimizni yanada kuchliroq his qilyapmiz», — dedi u.
Murabbiyning fikricha, Yaponiyaning asosiy ustunliklaridan biri jamoaviylik va o‘zaro ishonch bo‘lishi mumkin.
Braziliya ham yuqori motivatsiya bilan tushadi
Moriyasu raqibning kuchini ham e’tirof etdi. Braziliya keyingi bosqichga chiqish uchun juda katta bosim va ishtiyoq bilan o‘ynashi kutilmoqda.
«Raqib ham yuqori motivatsiya bilan maydonga tushadi, chunki braziliyaliklar keyingi bosqichga chiqishni xohlaydi», — dedi yaponiyalik mutaxassis.
Shu bilan birga, u bahs bir tomonlama kechmasligiga ishonch bildirdi.
«Bizning ham o‘z imkoniyatlarimiz bo‘ladi»
Yaponiya bosh murabbiyi Braziliyaga qarshi o‘yinda jamoasi vaziyatlar yarata olishiga ishonmoqda.
Uning aytishicha, 1/16 finalda har bir kichik xato hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin. Shu sabab Yaponiya futbolchilari intizomli va jasur harakat qilishi kerak bo‘ladi.
«Bizning ham o‘z imkoniyatlarimiz bo‘ladi. Keskin va murosasiz bahs kutyapmiz», — dedi Moriyasu.
Uchrashuv qachon boshlanadi?
Braziliya va Yaponiya milliy jamoalari o‘rtasidagi bahs bugun, 29 iyun kuni bo‘lib o‘tadi.
Uchrashuv
Sana
Toshkent vaqti
Braziliya — Yaponiya
29 iyun
22:00
G‘olib jamoa JCH-2026ning 1/8 final bosqichiga yo‘l oladi, mag‘lub esa mundial bilan xayrlashadi.
Yaponiya sensatsiya qila oladimi?
Braziliya tarix, tarkib va individual mahorat jihatidan favorit hisoblanadi. Ammo pley-offda birgina vaziyat, bitta gol yoki bir xatoning o‘zi butun o‘yin taqdirini o‘zgartirishi mumkin.
Yaponiya jamoaviy intizom va yuqori sur’at orqali raqibga jiddiy muammo tug‘dirishga harakat qiladi.
Sizningcha, Yaponiya Braziliyaga qarshi sensatsiya qayd eta oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…