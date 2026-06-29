Yaponiya murabbiyi Braziliyaga qarshi bahs oldidan dadil gapirdi

·52·Sport
Yaponiya murabbiyi Braziliyaga qarshi bahs oldidan dadil gapirdi

JCH-2026 1/16 finalida Yaponiyani eng og‘ir sinovlardan biri kutmoqda. Hajime Moriyasu Braziliya favorit ekanini tan oldi, ammo uning jamoasi ham o‘z imkoniyatlariga ega bo‘lishini ta’kidladi.

Yaponiya bosh murabbiyining so‘zlariga ko‘ra, jamoadagi birdamlik futbolchilarga qo‘shimcha kuch va ishonch bermoqda.

«Biz bor kuchimizni ishga solamiz»

Hajime Moriyasu uchrashuv oldidan jamoasi maydonda oxirigacha kurashishini bildirdi.

«Jamoamiz bo‘lajak o‘yinda bor kuchini ishga soladi. Biz birdammiz va aynan shu tufayli o‘zimizni yanada kuchliroq his qilyapmiz», — dedi u.

Murabbiyning fikricha, Yaponiyaning asosiy ustunliklaridan biri jamoaviylik va o‘zaro ishonch bo‘lishi mumkin.

Braziliya ham yuqori motivatsiya bilan tushadi

Moriyasu raqibning kuchini ham e’tirof etdi. Braziliya keyingi bosqichga chiqish uchun juda katta bosim va ishtiyoq bilan o‘ynashi kutilmoqda.

«Raqib ham yuqori motivatsiya bilan maydonga tushadi, chunki braziliyaliklar keyingi bosqichga chiqishni xohlaydi», — dedi yaponiyalik mutaxassis.

Shu bilan birga, u bahs bir tomonlama kechmasligiga ishonch bildirdi.

«Bizning ham o‘z imkoniyatlarimiz bo‘ladi»

Yaponiya bosh murabbiyi Braziliyaga qarshi o‘yinda jamoasi vaziyatlar yarata olishiga ishonmoqda.

Uning aytishicha, 1/16 finalda har bir kichik xato hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin. Shu sabab Yaponiya futbolchilari intizomli va jasur harakat qilishi kerak bo‘ladi.

«Bizning ham o‘z imkoniyatlarimiz bo‘ladi. Keskin va murosasiz bahs kutyapmiz», — dedi Moriyasu.

Uchrashuv qachon boshlanadi?

Braziliya va Yaponiya milliy jamoalari o‘rtasidagi bahs bugun, 29 iyun kuni bo‘lib o‘tadi.

Uchrashuv

Sana

Toshkent vaqti

Braziliya — Yaponiya

29 iyun

22:00

G‘olib jamoa JCH-2026ning 1/8 final bosqichiga yo‘l oladi, mag‘lub esa mundial bilan xayrlashadi.

Yaponiya sensatsiya qila oladimi?

Braziliya tarix, tarkib va individual mahorat jihatidan favorit hisoblanadi. Ammo pley-offda birgina vaziyat, bitta gol yoki bir xatoning o‘zi butun o‘yin taqdirini o‘zgartirishi mumkin.

Yaponiya jamoaviy intizom va yuqori sur’at orqali raqibga jiddiy muammo tug‘dirishga harakat qiladi.

Sizningcha, Yaponiya Braziliyaga qarshi sensatsiya qayd eta oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

YaponiyaBraziliyaHajime Moriyasu
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiya futbolida katta iste’fo: federatsiya prezidenti xalqdan uzr so‘radiSaudiya futbolida katta iste’fo: federatsiya prezidenti xalqdan uzr so‘radiBugun, 13:12Lionel Scaloni Argentina terma jamoasida 2031-yilgacha qoladigan boʻldiLionel Scaloni Argentina terma jamoasida 2031-yilgacha qoladigan boʻldiBugun, 12:56Janubiy Koreyada futbol mojarosi: prezident tergov talab qildiJanubiy Koreyada futbol mojarosi: prezident tergov talab qildiBugun, 12:30Barselona Robert Levandovski oʻrniga Harry Kane nomzodini koʻrib chiqmoqdaBarselona Robert Levandovski oʻrniga Harry Kane nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 12:20Neymar safga qaytdi: Carlo Ancelotti Braziliya va Yaponiya oʻyini oldidan bayonot berdiNeymar safga qaytdi: Carlo Ancelotti Braziliya va Yaponiya oʻyini oldidan bayonot berdiBugun, 12:12Kuarejma Portugaliyani qattiq tanqid qildi: «Ular risk qilishdan qo‘rqyapti»Kuarejma Portugaliyani qattiq tanqid qildi: «Ular risk qilishdan qo‘rqyapti»Bugun, 07:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi