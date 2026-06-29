Sam Kerr yana AQSHga qaytdi: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzoladi
Ayollar futboli olamining eng yorqin yulduzlaridan biri, avstraliyalik hujumchi Sam Kerr faoliyatida yangi sahifa ochdi. Angliyaning Chelsi jamoasi bilan xayrlashgan tajribali futbolchi AQSHning amaldagi chempioni — Gotham FC klubi bilan uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Bu transfer ayollar futboli bozoridagi eng shov-shuvli kelishuvlardan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub rasmiy maʼlumotlariga koʻra, Sam Kerr Gotham FC bilan 2030-yilga qadar moʻljallangan bitimga imzo chekkan. Ushbu kelishuv hujumchining AQSH Milliy ayollar futbol ligasiga (NWSL) qaytishini anglatadi. Taʼkidlash joizki, Kerr ilgari ushbu jamoaning oʻtmishdoshi hisoblangan Sky Blue FC safida uch mavsum davomida toʻp surgan edi.
Chelsi bilan oʻtgan olti yillik muvaffaqiyatSam Kerr soʻnggi olti yilni Londonning Chelsi jamoasida oʻtkazib, u yerda haqiqiy afsonaga aylandi. U ingliz klubi tarkibida besh marta Ayollar Superligasi (WSL) chempionligini qoʻlga kiritdi va ikki bor turnirning eng yaxshi toʻpurari sifatida "Oltin butsa" sohibiga aylandi. Shuningdek, uning hisobida oltita turli ichki kuboklar mavjud.
Gotham FC prezidenti Yael Averbuch Westning soʻzlariga koʻra, Kerr oʻz avlodining eng kuchli oʻyinchilaridan biri hisoblanadi. Uning gʻoliblik mentalliteti va oʻyin taqdirini bir lahzada hal qila olish qobiliyati jamoa uchun yangi ufqlarni ochishi kutilmoqda. Sam iyul oyida, xalqaro transfer sertifikati rasmiylashtirilgach, yangi jamoasiga qoʻshiladi.
Jarohatdan keyingi yangi chaqiruvQizigʻi shundaki, Sam Kerr NWSL tarixida ikki marta mavsumning eng yaxshi futbolchisi (MVP) deb topilgan yagona oʻyinchidir. Biroq, u 2024-yilda olgan tizzasidagi jarohat (ACL) tufayli uzoq vaqt maydonga tusha olmagani sababli, ligadagi "Yuqori taʼsir koʻrsatuvchi oʻyinchi" (HIP) maqomiga mos kelmadi. Shunga qaramay, Gotham FC uni oʻz safiga qoʻshib olish uchun maxsus ajratilgan mablagʻlardan foydalangan.
"Men Gotham FC va ushbu shaharga qaytayotganimdan juda hayajondaman. Bu klub mening faoliyatimda muhim oʻrin tutgan. Hozirgi kunda jamoaning ambitsiyalari juda yuqori va men yangi gʻalabalarga hissa qoʻshishni istayman", — deya taʼkidladi Sam Kerr oʻzining rasmiy bayonotida.
Gotham FC ushbu transferni amalga oshirish uchun moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirdi. Xususan, himoyachi Lilly Realeni Boston Legacy FC jamoasiga sotish orqali klub 350 ming dollar miqdorida qoʻshimcha mablagʻ ishlab olgan edi. Endilikda jamoa Sam Kerr bilan birgalikda oʻz chempionlik unvonini himoya qilishga intiladi.
…