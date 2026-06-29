Sam Kerr yana AQSHga qaytdi: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzoladi

·19·Sport
Sam Kerr yana AQSHga qaytdi: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzoladi

Ayollar futboli olamining eng yorqin yulduzlaridan biri, avstraliyalik hujumchi Sam Kerr faoliyatida yangi sahifa ochdi. Angliyaning Chelsi jamoasi bilan xayrlashgan tajribali futbolchi AQSHning amaldagi chempioni — Gotham FC klubi bilan uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Bu transfer ayollar futboli bozoridagi eng shov-shuvli kelishuvlardan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub rasmiy maʼlumotlariga koʻra, Sam Kerr Gotham FC bilan 2030-yilga qadar moʻljallangan bitimga imzo chekkan. Ushbu kelishuv hujumchining AQSH Milliy ayollar futbol ligasiga (NWSL) qaytishini anglatadi. Taʼkidlash joizki, Kerr ilgari ushbu jamoaning oʻtmishdoshi hisoblangan Sky Blue FC safida uch mavsum davomida toʻp surgan edi.

Chelsi bilan oʻtgan olti yillik muvaffaqiyat

Sam Kerr soʻnggi olti yilni Londonning Chelsi jamoasida oʻtkazib, u yerda haqiqiy afsonaga aylandi. U ingliz klubi tarkibida besh marta Ayollar Superligasi (WSL) chempionligini qoʻlga kiritdi va ikki bor turnirning eng yaxshi toʻpurari sifatida "Oltin butsa" sohibiga aylandi. Shuningdek, uning hisobida oltita turli ichki kuboklar mavjud.

Gotham FC prezidenti Yael Averbuch Westning soʻzlariga koʻra, Kerr oʻz avlodining eng kuchli oʻyinchilaridan biri hisoblanadi. Uning gʻoliblik mentalliteti va oʻyin taqdirini bir lahzada hal qila olish qobiliyati jamoa uchun yangi ufqlarni ochishi kutilmoqda. Sam iyul oyida, xalqaro transfer sertifikati rasmiylashtirilgach, yangi jamoasiga qoʻshiladi.

Jarohatdan keyingi yangi chaqiruv

Qizigʻi shundaki, Sam Kerr NWSL tarixida ikki marta mavsumning eng yaxshi futbolchisi (MVP) deb topilgan yagona oʻyinchidir. Biroq, u 2024-yilda olgan tizzasidagi jarohat (ACL) tufayli uzoq vaqt maydonga tusha olmagani sababli, ligadagi "Yuqori taʼsir koʻrsatuvchi oʻyinchi" (HIP) maqomiga mos kelmadi. Shunga qaramay, Gotham FC uni oʻz safiga qoʻshib olish uchun maxsus ajratilgan mablagʻlardan foydalangan.

"Men Gotham FC va ushbu shaharga qaytayotganimdan juda hayajondaman. Bu klub mening faoliyatimda muhim oʻrin tutgan. Hozirgi kunda jamoaning ambitsiyalari juda yuqori va men yangi gʻalabalarga hissa qoʻshishni istayman", — deya taʼkidladi Sam Kerr oʻzining rasmiy bayonotida.

Gotham FC ushbu transferni amalga oshirish uchun moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirdi. Xususan, himoyachi Lilly Realeni Boston Legacy FC jamoasiga sotish orqali klub 350 ming dollar miqdorida qoʻshimcha mablagʻ ishlab olgan edi. Endilikda jamoa Sam Kerr bilan birgalikda oʻz chempionlik unvonini himoya qilishga intiladi.

Sam KerrGotham FCChelseaFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzatingBraziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzatingBugun, 22:22«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradi«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradiBugun, 21:58«Al-Hilol» klubi Saloh transferi bilan shov-shuv ko‘tarmoqchi...«Al-Hilol» klubi Saloh transferi bilan shov-shuv ko‘tarmoqchi...Bugun, 21:54Kechinov Kannavaro tayinlovini tanqid qildi: «Bu biroz g‘alati ko‘rinadi»Kechinov Kannavaro tayinlovini tanqid qildi: «Bu biroz g‘alati ko‘rinadi»Bugun, 21:38Mareska «Manchester Siti»da Gvardiola o‘rnini egallagach nimalar dedi?Mareska «Manchester Siti»da Gvardiola o‘rnini egallagach nimalar dedi?Bugun, 21:33Superkompyuter Braziliya–Yaponiya o‘yini g‘olibini aytdiSuperkompyuter Braziliya–Yaponiya o‘yini g‘olibini aytdiBugun, 21:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi