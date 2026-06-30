Arsenal va Bornmut oʻrtasida transfer mojarosi: Aleks Skott uchun kurash qizgʻin
Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasi yakunlanishidan avval oʻz yarim himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Bornmut aʼzosi Aleks Skott boʻyicha rasmiy soʻrov yubordi. Biroq, Mikel Arteta boshchiligidagi "toʻpchilar"ning ushbu urinishi muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlandi. Bornmut rahbariyati oʻzining eng iqtidorli futbolchilaridan birini qoʻyib yubormaslikka qaror qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BBC nashri xabariga koʻra, Bornmut klubi Arsenal ning dastlabki taklifini qatʼiyan rad etgan. 22 yoshli yarim himoyachi hozirda "olchalar"ning kelajakdagi loyihalari uchun asosiy poydevor hisoblanadi. Shu sababli, klub nafaqat uni sotishni istamayapti, balki amaldagi shartnomasini uzaytirish boʻyicha muzokaralarni boshlab yuborgan. Skottning hozirgi bitimi yana ikki yil davom etishi koʻzda tutilgan.
Aleks Skott oʻtgan mavsumda oʻzini koʻrsatib, 39 ta uchrashuvda maydonga tushdi va 4 ta gol muallifiga aylandi. Uning maydon markazidagi texnik mahorati va yuqori energiyasi Mikel Artetaning eʼtiborini tortgan edi. Arsenal kelasi mavsumda Angliya Premer-ligasi chempionligi uchun kurashda tarkibni yanada chuqurlashtirishni maqsad qilgan.
Grandlar oʻrtasidagi raqobatFaqat Arsenal emas, balki Angliyaning boshqa gigantlari ham Skottning rivojlanishini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Manchester Siti, Manchester Yunayted, Tottenxem va Chelsi klublari ham ushbu iqtidorli futbolchi uchun kurashga qoʻshilishi mumkin. Futbolchining nufuzi ayniqsa Angliya terma jamoasiga chaqiruv olganidan keyin keskin oshib ketdi.
Maʼlumotlarga koʻra, Aleks Skott oʻtgan yilning noyabr oyida terma jamoaga jalb etilgan va Tomas Tuxel boshchiligidagi Florida shtatidagi yigʻinlarda ishtirok etgan. Garchi u hali rasmiy oʻyinlarda debyut qilmagan boʻlsa-da, bunday tajriba uning transfer bozoridagi narxini sezilarli darajada koʻtardi. Bornmut esa bunday qimmatbaho aktivni osonlikcha qoʻldan chiqarmoqchi emas.
Bornmutning rad javobidan soʻng, Arsenal boshqa variantlarni koʻrib chiqishga majbur boʻlmoqda. Londonliklar endilikda Nyukasl Yunayted yulduzlari — Bruno Guimaraes va Sandro Tonali nomzodlariga eʼtibor qaratmoqda. Goal.com nashrining yozishicha, hozirda Guimaraesning transferi koʻproq haqiqatga yaqin, chunki Tonalining transfer narxi juda yuqori deb baholanmoqda.
Arsenal jamoasi transfer oynasi yopilgunga qadar kamida bitta yuqori saviyali yarim himoyachini tarkibga qoʻshib olishni niyat qilgan. Agar Aleks Skott varianti butunlay yopilsa, klub bor eʼtiborini Nyukasl bilan muzokaralarga qaratadi. Har holda, Mikel Arteta jamoasining markaziy qismini yangilash zarurligini yaxshi tushunib turibdi.
…