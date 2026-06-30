Arsenal va Bornmut oʻrtasida transfer mojarosi: Aleks Skott uchun kurash qizgʻin

·0·Sport
Arsenal va Bornmut oʻrtasida transfer mojarosi: Aleks Skott uchun kurash qizgʻin

Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasi yakunlanishidan avval oʻz yarim himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Bornmut aʼzosi Aleks Skott boʻyicha rasmiy soʻrov yubordi. Biroq, Mikel Arteta boshchiligidagi "toʻpchilar"ning ushbu urinishi muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlandi. Bornmut rahbariyati oʻzining eng iqtidorli futbolchilaridan birini qoʻyib yubormaslikka qaror qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BBC nashri xabariga koʻra, Bornmut klubi Arsenal ning dastlabki taklifini qatʼiyan rad etgan. 22 yoshli yarim himoyachi hozirda "olchalar"ning kelajakdagi loyihalari uchun asosiy poydevor hisoblanadi. Shu sababli, klub nafaqat uni sotishni istamayapti, balki amaldagi shartnomasini uzaytirish boʻyicha muzokaralarni boshlab yuborgan. Skottning hozirgi bitimi yana ikki yil davom etishi koʻzda tutilgan.

Aleks Skott oʻtgan mavsumda oʻzini koʻrsatib, 39 ta uchrashuvda maydonga tushdi va 4 ta gol muallifiga aylandi. Uning maydon markazidagi texnik mahorati va yuqori energiyasi Mikel Artetaning eʼtiborini tortgan edi. Arsenal kelasi mavsumda Angliya Premer-ligasi chempionligi uchun kurashda tarkibni yanada chuqurlashtirishni maqsad qilgan.

Grandlar oʻrtasidagi raqobat

Faqat Arsenal emas, balki Angliyaning boshqa gigantlari ham Skottning rivojlanishini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Manchester Siti, Manchester Yunayted, Tottenxem va Chelsi klublari ham ushbu iqtidorli futbolchi uchun kurashga qoʻshilishi mumkin. Futbolchining nufuzi ayniqsa Angliya terma jamoasiga chaqiruv olganidan keyin keskin oshib ketdi.

Maʼlumotlarga koʻra, Aleks Skott oʻtgan yilning noyabr oyida terma jamoaga jalb etilgan va Tomas Tuxel boshchiligidagi Florida shtatidagi yigʻinlarda ishtirok etgan. Garchi u hali rasmiy oʻyinlarda debyut qilmagan boʻlsa-da, bunday tajriba uning transfer bozoridagi narxini sezilarli darajada koʻtardi. Bornmut esa bunday qimmatbaho aktivni osonlikcha qoʻldan chiqarmoqchi emas.

Bornmutning rad javobidan soʻng, Arsenal boshqa variantlarni koʻrib chiqishga majbur boʻlmoqda. Londonliklar endilikda Nyukasl Yunayted yulduzlari — Bruno Guimaraes va Sandro Tonali nomzodlariga eʼtibor qaratmoqda. Goal.com nashrining yozishicha, hozirda Guimaraesning transferi koʻproq haqiqatga yaqin, chunki Tonalining transfer narxi juda yuqori deb baholanmoqda.

Arsenal jamoasi transfer oynasi yopilgunga qadar kamida bitta yuqori saviyali yarim himoyachini tarkibga qoʻshib olishni niyat qilgan. Agar Aleks Skott varianti butunlay yopilsa, klub bor eʼtiborini Nyukasl bilan muzokaralarga qaratadi. Har holda, Mikel Arteta jamoasining markaziy qismini yangilash zarurligini yaxshi tushunib turibdi.

ArsenalBornmutTransferAngliya Premer-ligasiAleks Skott
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karlo Anchelotti nima uchun Neymarni Yaponiyaga qarshi oʻyinda maydonga tushirmadi?Karlo Anchelotti nima uchun Neymarni Yaponiyaga qarshi oʻyinda maydonga tushirmadi?Bugun, 02:37Nico Paz Como safida qoladi: Real Madrid yosh yulduz ustidan nazoratni saqlab qoldiNico Paz Como safida qoladi: Real Madrid yosh yulduz ustidan nazoratni saqlab qoldiBugun, 01:38Aston Villa Morgan Rogers uchun rekord darajadagi transfer narxini belgiladiAston Villa Morgan Rogers uchun rekord darajadagi transfer narxini belgiladiBugun, 01:15Germaniya — Paragvay: 1/8 final yo‘llanmasi uchun tarkiblar e’lon qilindiGermaniya — Paragvay: 1/8 final yo‘llanmasi uchun tarkiblar e’lon qilindiBugun, 01:04Germaniya va Paragvay o‘yinini saytimizda jonli kuzatib boringGermaniya va Paragvay o‘yinini saytimizda jonli kuzatib boringBugun, 01:01Didye Desham: Kylian Mbappe oʻzining maxsus missiyasini bajarishga kirishganDidye Desham: Kylian Mbappe oʻzining maxsus missiyasini bajarishga kirishganBugun, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi