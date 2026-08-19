Honor dunyodagi birinchi 2-nm chipli buklanuvchi telefonni tayyorlamoqda

·22·Texno
Honor dunyodagi birinchi 2-nm chipli buklanuvchi telefonni tayyorlamoqda
Qisqacha

Honor kompaniyasi ilk keng formatdagi buklanuvchi smartfonida Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessorini sinovdan o'tkazmoqda. Ushbu chip 2 nanometrli texnologiya asosida ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan va qurilma dunyodagi bunday chipga ega ilk buklanuvchi telefon bo'lishi mumkin. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sakkiz yadroli Oryon arxitekturasi, Adreno 850 grafik tezlatkichi, LPDDR6 tezkor xotirasi va UFS 5.0 doimiy xotirasini qo'llab-quvvatlashi kutilmoqda.

Smartfonlar bozorida ilg‘or texnologiyalarni tatbiq etish yo‘nalishida yangi bosqich boshlanmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Honor kompaniyasi o‘zining ilk keng formatdagi buklanuvchi smartfoniga eng so‘nggi Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessorini o‘rnatishni rejalashtirmoqda. Agar bu maʼlumot o‘z tasdiqini topsa, mazkur qurilma dunyodagi 2 nanometrli o‘lchamdagi oddiy kristall tizimiga ega bo‘lgan ilk buklanuvchi gadjetga aylanadi va bu segmentdagi raqobat muhitini tubdan o‘zgartirib yuboradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sanoatdagi nufuzli insayder SmartPikachu tarqatgan maʼlumotlarga tayanib aytish mumkinki, hozirgi vaqtda faqatgina Honor kompaniyasigina o‘zining keng formatdagi buklanuvchi qurilmasida Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro chipini faol sinovdan o‘tkazmoqda. Qualcomm kompaniyasi ushbu yangi avlod protsessorini kelasi oy bo‘lib o‘tadigan anʼanaviy Snapdragon Summit 2026 tadbirida rasman taqdim etishi kutilmoqda.

Ilg‘or texnologik imkoniyatlar

Yangi protsessor eng ilg‘or 2-nm texnologik jarayon asosida ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan bo‘lib, bu o‘z navbatida 3-nm yechimlar bilan taqqoslaganda sezilarli darajada yuqori unumdorlik va energiya samaradorligini taʼminlaydi. Mutaxassislarning fikricha, bunday texnologik sakrash buklanuvchi smartfonlar uchun juda muhim hisoblanadi, chunki ular batareya quvvati va issiqlik tarqalishi borasida doimo qo‘shimcha talablarga duch keladi.

Dastlabki maʼlumotlarga ko‘ra, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sakkiz yadroli yangilangan Oryon arxitekturasini oladi va u 2+3+3 sxemasi bo‘yicha ishlaydi. Shuningdek, qurilma AI Frame Fusion texnologiyasini qo‘llab-quvvatlaydigan Adreno 850 grafik tezlatkichi bilan jihozlanishi kutilmoqda. Bu esa mobil o‘yinlar va sunʼiy intellekt vazifalarini bajarishda yuqori natijalarni kafolatlaydi.

AnTuTu testidagi rekord natijalar

Tizimning imkoniyatlari nafaqat arxitektura, balki xotira quvvati bilan ham belgilanadi. Chip yangi avlod LPDDR6 tezkor xotirasi va UFS 5.0 doimiy xotira formatlari bilan mukammal ishlay oladi. Bu maʼlumotlarni qayta ishlash tezligini yanada oshirib, foydalanuvchi tajribasini yangi bosqichga ko‘taradi.

AnTuTu sinovlarining dastlabki natijalariga ko‘ra, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessori taʼsirchan natijani ko‘rsatib, 4,83 millionga yaqin ball to‘plashga muvaffaq bo‘lgan. Agar Honor bu darajadagi quvvatni o‘zining keng buklanuvchi smartfoniga muvaffaqiyatli tatbiq eta olsa, kompaniya ushbu toifadagi qurilmalar orasida mutlaq yetakchilikka daʼvogarlik qilish uchun jiddiy asosga ega bo‘ladi.

HonorSnapdragonSmartfonlarTexnologiyalarProtsessor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HarmonyOS 6 operatsion tizimi 80 milliondan ortiq qurilmaga oʻrnatildiHarmonyOS 6 operatsion tizimi 80 milliondan ortiq qurilmaga oʻrnatildiBugun, 11:23OpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiOpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiBugun, 08:25OpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiOpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiBugun, 08:25Telegram .gram domen zonasi uchun ariza topshirdiTelegram .gram domen zonasi uchun ariza topshirdiBugun, 08:18Samsung Galaxy S26 FE smartfonining barcha texnik xususiyatlari oshkor etildiSamsung Galaxy S26 FE smartfonining barcha texnik xususiyatlari oshkor etildiBugun, 06:23Tank 5 Pro: proyektor va 17600 mA/soat akkumulyatorli himoyalangan smartfonTank 5 Pro: proyektor va 17600 mA/soat akkumulyatorli himoyalangan smartfonBugun, 05:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi