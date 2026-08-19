Honor dunyodagi birinchi 2-nm chipli buklanuvchi telefonni tayyorlamoqda
Honor kompaniyasi ilk keng formatdagi buklanuvchi smartfonida Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessorini sinovdan o'tkazmoqda. Ushbu chip 2 nanometrli texnologiya asosida ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan va qurilma dunyodagi bunday chipga ega ilk buklanuvchi telefon bo'lishi mumkin. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sakkiz yadroli Oryon arxitekturasi, Adreno 850 grafik tezlatkichi, LPDDR6 tezkor xotirasi va UFS 5.0 doimiy xotirasini qo'llab-quvvatlashi kutilmoqda.
Smartfonlar bozorida ilg‘or texnologiyalarni tatbiq etish yo‘nalishida yangi bosqich boshlanmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Honor kompaniyasi o‘zining ilk keng formatdagi buklanuvchi smartfoniga eng so‘nggi Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessorini o‘rnatishni rejalashtirmoqda. Agar bu maʼlumot o‘z tasdiqini topsa, mazkur qurilma dunyodagi 2 nanometrli o‘lchamdagi oddiy kristall tizimiga ega bo‘lgan ilk buklanuvchi gadjetga aylanadi va bu segmentdagi raqobat muhitini tubdan o‘zgartirib yuboradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sanoatdagi nufuzli insayder SmartPikachu tarqatgan maʼlumotlarga tayanib aytish mumkinki, hozirgi vaqtda faqatgina Honor kompaniyasigina o‘zining keng formatdagi buklanuvchi qurilmasida Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro chipini faol sinovdan o‘tkazmoqda. Qualcomm kompaniyasi ushbu yangi avlod protsessorini kelasi oy bo‘lib o‘tadigan anʼanaviy Snapdragon Summit 2026 tadbirida rasman taqdim etishi kutilmoqda.
Ilg‘or texnologik imkoniyatlarYangi protsessor eng ilg‘or 2-nm texnologik jarayon asosida ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan bo‘lib, bu o‘z navbatida 3-nm yechimlar bilan taqqoslaganda sezilarli darajada yuqori unumdorlik va energiya samaradorligini taʼminlaydi. Mutaxassislarning fikricha, bunday texnologik sakrash buklanuvchi smartfonlar uchun juda muhim hisoblanadi, chunki ular batareya quvvati va issiqlik tarqalishi borasida doimo qo‘shimcha talablarga duch keladi.
Dastlabki maʼlumotlarga ko‘ra, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sakkiz yadroli yangilangan Oryon arxitekturasini oladi va u 2+3+3 sxemasi bo‘yicha ishlaydi. Shuningdek, qurilma AI Frame Fusion texnologiyasini qo‘llab-quvvatlaydigan Adreno 850 grafik tezlatkichi bilan jihozlanishi kutilmoqda. Bu esa mobil o‘yinlar va sunʼiy intellekt vazifalarini bajarishda yuqori natijalarni kafolatlaydi.
AnTuTu testidagi rekord natijalarTizimning imkoniyatlari nafaqat arxitektura, balki xotira quvvati bilan ham belgilanadi. Chip yangi avlod LPDDR6 tezkor xotirasi va UFS 5.0 doimiy xotira formatlari bilan mukammal ishlay oladi. Bu maʼlumotlarni qayta ishlash tezligini yanada oshirib, foydalanuvchi tajribasini yangi bosqichga ko‘taradi.
AnTuTu sinovlarining dastlabki natijalariga ko‘ra, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessori taʼsirchan natijani ko‘rsatib, 4,83 millionga yaqin ball to‘plashga muvaffaq bo‘lgan. Agar Honor bu darajadagi quvvatni o‘zining keng buklanuvchi smartfoniga muvaffaqiyatli tatbiq eta olsa, kompaniya ushbu toifadagi qurilmalar orasida mutlaq yetakchilikka daʼvogarlik qilish uchun jiddiy asosga ega bo‘ladi.
…