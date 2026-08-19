Jamal Musiala oʻzida aniqlangan nevrologik muammo haqida gapirdi
Bavariya yarimhimoyachisi Jamal Musiala to'rt kun ichida ikki marta maydonda hushdan ketganidan so'ng, davolab bo'ladigan absans-tutqanoq tashxisi qo'yilganini tasdiqladi. 23 yoshli futbolchi seshanba kuni Xaydenxaimga qarshi uchrashuvda, shuningdek shanba kuni RB Leypsig bilan o'rtoqlik o'yinida shunga o'xshash holatni boshdan kechirdi.
Bavariya yarimhimoyachisi Jamal Musiala mavsumoldi oʻrtoqlik oʻyinlarida sodir boʻlgan xavotirli holatlardan soʻng muxlislarga murojaat qilib, oʻz sogʻligʻi borasidagi haqiqatni oshkor qildi. Germaniya terma jamoasi aʼzosi toʻrt kun ichida ikki marta maydonda hushtdan ketganidan keyin unga davolab boʻladigan absans-tutqanoq tashxisi qoʻyilganini tasdiqladi. Mazkur holat futbol olamida jiddiy xavotirlarga sabab boʻlgan edi, biroq futbolchining bayonoti vaziyatga oydinlik kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, 23 yoshli futbolchi seshanba kuni Xaydenxaimga qarshi kechgan uchrashuvda ikkinchi boʻlimda zaxiradan maydonga tushganidan koʻp oʻtmay yiqilib tushgan. Maydondagi oʻyinchilar shifokorlar tibbiy yordam koʻrsatayotgan paytda Musiala atrofida himoya halqasini hosil qilishgan. Ushbu hodisa shanba kuni RB Leypsig bilan oʻrtoqlik oʻyinida sodir boʻlgan shunga oʻxshash holatdan soʻng yuzaga keldi, oʻshanda ham futbolchi maydonni gangigan holatda tark etgandi.
Nevrologik tashxis va shifokorlar nazoratiGoal.com va boshqa yetakchi sport nashrlari tarqatgan xabarlarga koʻra, Jamal Musiala oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali muxlislarga murojaat yoʻllab, bu holat nevrologik disfunksiya bilan bogʻliqligini tushuntirdi. U ushbu xurujlar dastlab juda qoʻrqinchli koʻrinishi mumkinligini, biroq hozirgi kunda uning kundalik hayotining bir qismiga aylanganini va davolanayotganini taʼkidladi.
Futbolchi oʻz bayonotida bu holat uning kelgusidagi professional faoliyatiga uzoq muddatli xavf tugʻdirmasligiga va mutaxassislar nazoratida ekanligiga eʼtibor qaratdi. Bavariya klubi va uning yaqinlari vaziyatdan toʻliq xabardor boʻlib, unga har tomonlama yordam berishmoqda. Musiala tibbiy yordam sifatidan mamnunligini va kelajakka optimizm bilan qarashini bildirdi.
Klub rahbariyati va tibbiy xulosalarBavariya sport direktori Maks Eberl seshanba kungi oʻyindan keyin bergan bayonotida klub rahbariyati futbolchining tibbiy tarixi bilan toʻliq tanish ekanligini tasdiqladi. Shifokorlar va tibbiy ekspertlar oʻyinchiga xavfsiz tarzda professional futbol oʻynashni davom ettirishga ruxsat berishgan.
Musialaning oʻzi ham maydonga qaytishga tayyorligini va jamoaning oldingi qatoridagi vazifalarini bajarishda davom etishini tasdiqladi. Bavariya murabbiylar shtabi ham oʻyinchining holatini qattiq nazorat ostiga olgan holda unga gʻamxoʻrlik koʻrsatishda davom etmoqda. Bu kabi tibbiy muammolarga qaramasdan, futbolchining irodasi va professional yondashuvi muxlislar tomonidan yuqori baholanmoqda.
…