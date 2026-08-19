Jamal Musiala oʻzida aniqlangan nevrologik muammo haqida gapirdi

·28·Sport
Jamal Musiala oʻzida aniqlangan nevrologik muammo haqida gapirdi
Qisqacha

Bavariya yarimhimoyachisi Jamal Musiala to'rt kun ichida ikki marta maydonda hushdan ketganidan so'ng, davolab bo'ladigan absans-tutqanoq tashxisi qo'yilganini tasdiqladi. 23 yoshli futbolchi seshanba kuni Xaydenxaimga qarshi uchrashuvda, shuningdek shanba kuni RB Leypsig bilan o'rtoqlik o'yinida shunga o'xshash holatni boshdan kechirdi.

Bavariya yarimhimoyachisi Jamal Musiala mavsumoldi oʻrtoqlik oʻyinlarida sodir boʻlgan xavotirli holatlardan soʻng muxlislarga murojaat qilib, oʻz sogʻligʻi borasidagi haqiqatni oshkor qildi. Germaniya terma jamoasi aʼzosi toʻrt kun ichida ikki marta maydonda hushtdan ketganidan keyin unga davolab boʻladigan absans-tutqanoq tashxisi qoʻyilganini tasdiqladi. Mazkur holat futbol olamida jiddiy xavotirlarga sabab boʻlgan edi, biroq futbolchining bayonoti vaziyatga oydinlik kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, 23 yoshli futbolchi seshanba kuni Xaydenxaimga qarshi kechgan uchrashuvda ikkinchi boʻlimda zaxiradan maydonga tushganidan koʻp oʻtmay yiqilib tushgan. Maydondagi oʻyinchilar shifokorlar tibbiy yordam koʻrsatayotgan paytda Musiala atrofida himoya halqasini hosil qilishgan. Ushbu hodisa shanba kuni RB Leypsig bilan oʻrtoqlik oʻyinida sodir boʻlgan shunga oʻxshash holatdan soʻng yuzaga keldi, oʻshanda ham futbolchi maydonni gangigan holatda tark etgandi.

Nevrologik tashxis va shifokorlar nazorati

Goal.com va boshqa yetakchi sport nashrlari tarqatgan xabarlarga koʻra, Jamal Musiala oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali muxlislarga murojaat yoʻllab, bu holat nevrologik disfunksiya bilan bogʻliqligini tushuntirdi. U ushbu xurujlar dastlab juda qoʻrqinchli koʻrinishi mumkinligini, biroq hozirgi kunda uning kundalik hayotining bir qismiga aylanganini va davolanayotganini taʼkidladi.

Futbolchi oʻz bayonotida bu holat uning kelgusidagi professional faoliyatiga uzoq muddatli xavf tugʻdirmasligiga va mutaxassislar nazoratida ekanligiga eʼtibor qaratdi. Bavariya klubi va uning yaqinlari vaziyatdan toʻliq xabardor boʻlib, unga har tomonlama yordam berishmoqda. Musiala tibbiy yordam sifatidan mamnunligini va kelajakka optimizm bilan qarashini bildirdi.

Klub rahbariyati va tibbiy xulosalar

Bavariya sport direktori Maks Eberl seshanba kungi oʻyindan keyin bergan bayonotida klub rahbariyati futbolchining tibbiy tarixi bilan toʻliq tanish ekanligini tasdiqladi. Shifokorlar va tibbiy ekspertlar oʻyinchiga xavfsiz tarzda professional futbol oʻynashni davom ettirishga ruxsat berishgan.

Musialaning oʻzi ham maydonga qaytishga tayyorligini va jamoaning oldingi qatoridagi vazifalarini bajarishda davom etishini tasdiqladi. Bavariya murabbiylar shtabi ham oʻyinchining holatini qattiq nazorat ostiga olgan holda unga gʻamxoʻrlik koʻrsatishda davom etmoqda. Bu kabi tibbiy muammolarga qaramasdan, futbolchining irodasi va professional yondashuvi muxlislar tomonidan yuqori baholanmoqda.

Jamal MusialaBavariyaGermaniyaFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Steve McManaman Real Madrid va Joze Mourinyo haqida fikr bildirdiSteve McManaman Real Madrid va Joze Mourinyo haqida fikr bildirdiBugun, 11:31O‘zbekiston taekvondochilari Osiyo Prezident kubogining ilk kunidayoq shohsupaga ko‘tarildiO‘zbekiston taekvondochilari Osiyo Prezident kubogining ilk kunidayoq shohsupaga ko‘tarildiBugun, 11:26«U dunyoda tengsiz!»: Flik «Barselona»ga kelgan Rodrining asl kuchini ochiqladi«U dunyoda tengsiz!»: Flik «Barselona»ga kelgan Rodrining asl kuchini ochiqladiBugun, 11:19Mourinio Kilian Mbappe haqida kutilmagan va hayratlanarli bayonot berdiMourinio Kilian Mbappe haqida kutilmagan va hayratlanarli bayonot berdiBugun, 11:11EA Sports FC 27 oʻyinida Premyer-liga futbolchilarining reytingi eʼlon qilindiEA Sports FC 27 oʻyinida Premyer-liga futbolchilarining reytingi eʼlon qilindiBugun, 10:13«Mareskaning sirli qarori»: Husanovning noodatiy pozitsiyaga o‘tkazilishi sababi oshkor bo‘ldi«Mareskaning sirli qarori»: Husanovning noodatiy pozitsiyaga o‘tkazilishi sababi oshkor bo‘ldiBugun, 08:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi