HarmonyOS 6 operatsion tizimi 80 milliondan ortiq qurilmaga oʻrnatildi
Huawei kompaniyasining soʻnggi ishlanmasi boʻlgan HarmonyOS 6 operatsion tizimi global texnologiya bozorida muhim marraga erishib, 80 milliondan ziyod gadjetga muvaffaqiyatli oʻrnatildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu platforma Android va iOS tizimlarining asosiy raqobatchisiga aylanish yoʻlida jadal qadam tashlamoqda hamda foydalanuvchilar sonini rekord darajada oshirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, hozirgi kunda Huawei operatsion tizimi 80,12 milliondan ortiq qurilmada faol ishlamoqda. Tizimning ommabopligi oʻsib borayotgani uning tarqalish tezligida ham yaqqol namoyon boʻlmoqda: oxirgi olti kun ichidangina ushbu ekotizimga yana bir millionga yaqin yangi qurilma ulanishga ulgurdi.
Statistik koʻrsatkichlarga tayanilsa, har kuni dunyo boʻylab 170 mingdan ortiq yangi qurilmalar ushbu operatsion tizimda faollashtirilmoqda. Bunday barqaror va yuqori surʼatlar Xitoy gigantiga joriy yil yakuniga qadar 100 millionlik marraga muvaffaqiyatli erishish boʻyicha ulkan reja qoʻyish imkonini bermoqda.
Ekotizimning kengayishi va yangi imkoniyatlarHuawei kompaniyasi oʻz mobil platformasini rivojlantirish borasida keng koʻlamli strategiyani amalga oshirmoqda. Turli narx toifasidagi zamonaviy smartfonlarni ishlab chiqarish hamda oʻzining xususiy OSiga ega qurilmalar qamrovini oshirish orqali kompaniya bozordagi mavqeini sezilarli darajada mustahkamlamoqda.
Yangi talqindagi HarmonyOS 6 foydalanuvchilarga tubdan yangilangan interfeys, sunʼiy intellekt texnologiyalariga asoslangan ilgʻor funksiyalar va xavfsizlikni taʼminlash borasida muhim yaxshilanishlarni taqdim etdi. Shuningdek, dasturiy taʼminotning umumiy unumdorligi sezilarli darajada optimallashtirilib, barqaror ishlashi taʼminlandi.
Kelgusidagi rejalar va istiqbollarHuawei uchun navbatdagi muhim bosqich bu HarmonyOS 7 versiyasining taqdimoti boʻlishi kutilmoqda. Mutaxassislar prognozlariga koʻra, ushbu yangi avlod tizimi kelasi oyda boʻlib oʻtadigan Mate 90 smartfonlar seriyasi namoyishi bilan bir vaqtda debyut qiladi.
Agar yangi platforma oʻzining hozirgi oʻsish surʼatlarini saqlab qolsa, u shunchaki muqobil yechim boʻlib qolmasdan, jahon bozorida hukmronlik qilayotgan ikki yirik mobil operatsion tizimiga toʻlaqonli muqobil va mustaqil oʻrinbosarga aylanishi kutilmoqda.
…