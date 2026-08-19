HarmonyOS 6 operatsion tizimi 80 milliondan ortiq qurilmaga oʻrnatildi

·0·Texno
HarmonyOS 6 operatsion tizimi 80 milliondan ortiq qurilmaga oʻrnatildi

Huawei kompaniyasining soʻnggi ishlanmasi boʻlgan HarmonyOS 6 operatsion tizimi global texnologiya bozorida muhim marraga erishib, 80 milliondan ziyod gadjetga muvaffaqiyatli oʻrnatildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu platforma Android va iOS tizimlarining asosiy raqobatchisiga aylanish yoʻlida jadal qadam tashlamoqda hamda foydalanuvchilar sonini rekord darajada oshirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, hozirgi kunda Huawei operatsion tizimi 80,12 milliondan ortiq qurilmada faol ishlamoqda. Tizimning ommabopligi oʻsib borayotgani uning tarqalish tezligida ham yaqqol namoyon boʻlmoqda: oxirgi olti kun ichidangina ushbu ekotizimga yana bir millionga yaqin yangi qurilma ulanishga ulgurdi.

Statistik koʻrsatkichlarga tayanilsa, har kuni dunyo boʻylab 170 mingdan ortiq yangi qurilmalar ushbu operatsion tizimda faollashtirilmoqda. Bunday barqaror va yuqori surʼatlar Xitoy gigantiga joriy yil yakuniga qadar 100 millionlik marraga muvaffaqiyatli erishish boʻyicha ulkan reja qoʻyish imkonini bermoqda.

Ekotizimning kengayishi va yangi imkoniyatlar

Huawei kompaniyasi oʻz mobil platformasini rivojlantirish borasida keng koʻlamli strategiyani amalga oshirmoqda. Turli narx toifasidagi zamonaviy smartfonlarni ishlab chiqarish hamda oʻzining xususiy OSiga ega qurilmalar qamrovini oshirish orqali kompaniya bozordagi mavqeini sezilarli darajada mustahkamlamoqda.

Yangi talqindagi HarmonyOS 6 foydalanuvchilarga tubdan yangilangan interfeys, sunʼiy intellekt texnologiyalariga asoslangan ilgʻor funksiyalar va xavfsizlikni taʼminlash borasida muhim yaxshilanishlarni taqdim etdi. Shuningdek, dasturiy taʼminotning umumiy unumdorligi sezilarli darajada optimallashtirilib, barqaror ishlashi taʼminlandi.

Kelgusidagi rejalar va istiqbollar

Huawei uchun navbatdagi muhim bosqich bu HarmonyOS 7 versiyasining taqdimoti boʻlishi kutilmoqda. Mutaxassislar prognozlariga koʻra, ushbu yangi avlod tizimi kelasi oyda boʻlib oʻtadigan Mate 90 smartfonlar seriyasi namoyishi bilan bir vaqtda debyut qiladi.

Agar yangi platforma oʻzining hozirgi oʻsish surʼatlarini saqlab qolsa, u shunchaki muqobil yechim boʻlib qolmasdan, jahon bozorida hukmronlik qilayotgan ikki yirik mobil operatsion tizimiga toʻlaqonli muqobil va mustaqil oʻrinbosarga aylanishi kutilmoqda.

HuaweiHarmonyOSAndroidiOSTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor dunyodagi birinchi 2-nm chipli buklanuvchi telefonni tayyorlamoqdaHonor dunyodagi birinchi 2-nm chipli buklanuvchi telefonni tayyorlamoqdaBugun, 10:52OpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiOpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiBugun, 08:25OpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiOpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiBugun, 08:25Telegram .gram domen zonasi uchun ariza topshirdiTelegram .gram domen zonasi uchun ariza topshirdiBugun, 08:18Samsung Galaxy S26 FE smartfonining barcha texnik xususiyatlari oshkor etildiSamsung Galaxy S26 FE smartfonining barcha texnik xususiyatlari oshkor etildiBugun, 06:23Tank 5 Pro: proyektor va 17600 mA/soat akkumulyatorli himoyalangan smartfonTank 5 Pro: proyektor va 17600 mA/soat akkumulyatorli himoyalangan smartfonBugun, 05:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi