20 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda

·24·Iqtisodiyot
20 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Qisqacha

20 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 26–27 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi. Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurs 11 820 so‘m bo‘lib, bu narx Asia Alliance Bank, Invest Finance Bank, NBU, UniversalBank va Ziraat Bankda belgilangan.

20 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 26–27 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.

Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:

• Asia Alliance Bank — 11 820 so‘m.

• Invest Finance Bank — 11 820 so‘m.

• NBU — 11 820 so‘m.

UniversalBank — 11 820 so‘m.

Ziraat Bank — 11 820 so‘m.

Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:

Asakabank — 11 860 so‘m.

• Ziraat Bank — 11 870 so‘m.

• MyBank — 11 870 so‘m.

• Saderat Bank Tashkent — 11 870 so‘m.

Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.

Asia Alliance BankInvest Finance BankAsakabankZiraat BankUniversalBank
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

19 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi19 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 18:33Koreya texnologiyasi O‘zbekistonda qoramollar nasldorligini oshirmoqdaKoreya texnologiyasi O‘zbekistonda qoramollar nasldorligini oshirmoqdaKecha, 15:3719 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda19 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 13:30Yangi qaror: 2027 yildan bo‘lib to‘lash (rassrochka) qanday tartibga solinadi?Yangi qaror: 2027 yildan bo‘lib to‘lash (rassrochka) qanday tartibga solinadi?17.08, 22:1218 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi18 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi17.08, 17:4218 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda18 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda17.08, 12:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
18 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
18 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda