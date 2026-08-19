20 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
20 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 26–27 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi. Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurs 11 820 so‘m bo‘lib, bu narx Asia Alliance Bank, Invest Finance Bank, NBU, UniversalBank va Ziraat Bankda belgilangan.
20 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 26–27 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Asia Alliance Bank — 11 820 so‘m.
• Invest Finance Bank — 11 820 so‘m.
• NBU — 11 820 so‘m.
• UniversalBank — 11 820 so‘m.
• Ziraat Bank — 11 820 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Asakabank — 11 860 so‘m.
• Ziraat Bank — 11 870 so‘m.
• MyBank — 11 870 so‘m.
• Saderat Bank Tashkent — 11 870 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…