BMW guruhi tarkibidagi Mini brendining kelajagi ostidagi savollar

·0·Avto
BMW guruhi tarkibidagi Mini brendining kelajagi ostidagi savollar

Soʻnggi moliyaviy hisobot vaqtida BMW rahbariyati uchun juda noqulay savol oʻrtaga tashlandi. Avtomobil bozori mutaxassislaridan biri xarajatlarni qisqartirish masalasi muhokama qilinayotgan bir paytda Mini brendining kelajagini shubha ostiga qoʻyib, uning foyda keltirishi yoki aksincha, zararl ishlayotgani haqida ochiq soʻradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com xabar qilishicha, ushbu yigʻilishda guruh gʻaznachisi va ayni paytda mazkur brend rahbari boʻlgan Stefan Richmann ham ishtirok etgan edi. Analitikning «Bu brend BMW uchun uzoq muddatda haqiqatan ham zarurmi?» degan savoliga Richmann hazilomuz tarzda «Bu meni shaxsan ranjitdi», deb javob qaytardi. Biroq u mazkur tanqid haqiqatga qanchalik yaqinligiga aniqlik kiritmadi.

Moliyaviy bosim va xarajatlarni qisqartirish zarurati

Hozirgi kunda yirik avtoishlab chiqaruvchilar qatorida BMW ham global miqyosdagi iqtisodiy oʻzgarishlar va tannarxning oshishi sharoitida oʻz xarajatlarini optimallashtirishga majbur boʻlmoqda. Elektromobillarga oʻtish davri va yangi texnologiyalarni joriy etish ulkan investitsiyalarni talab qilayotgani sababli, har bir kichik brend va uning samaradorligi jiddiy tahlil qilinmoqda.

Mini ixcham avtomobillar segmentida oʻziga xos xaridorlar auditoriyasiga ega boʻlishiga qaramay, soʻnggi yillarda uning rentabelligi va ishlab chiqarish xarajatlari aksiyadorlar va tahlilchilar eʼtiborini tortmoqda. Ayniqsa, avtomobilsozlik sanoati keskin raqobat va taʼminot zanjiridagi muammolarga duch kelayotgan davrda har bir model liniyasi kompaniya foydasiga xizmat qilishi shart.

Brendning kelajagi boʻyicha munozaralar davom etadi

Stefan Richmannning emotsional munosabati brend rahbariyati uchun bu mavzu naqadar ogʻriqli ekanini koʻrsatdi. Mini oʻzining tarixiy dizayni va zamonaviy elektromobillariga ega boʻlishiga qaramay, uzoq muddatli istiqbolda BMW guruhining strategik rejalariga qanday taʼsir koʻrsatishi hali toʻliq ochiqlangani yoʻq.

Mutaxassislarning fikricha, kompaniya rahbariyati yaqin kelajakda xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish uchun Mini brendining strategiyasini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlishi mumkin. Hozircha esa brend rahbariyati savollarga hazil bilan javob qaytarishni afzal koʻrmoqda, biroq moliyaviy koʻrsatkichlar yaxshilanishini talab qiluvchi bosim pasaygani yoʻq.

BMWMiniAvtomobil bozoriElektromobilMoliyaviy hisobot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Porsche muxlislari uchun afsonaviy Mezger dvigateli tarixiPorsche muxlislari uchun afsonaviy Mezger dvigateli tarixiKecha, 18:53Buyuk Britaniya avtosanoati ZEV mandatini yumshatishni talab qilmoqdaBuyuk Britaniya avtosanoati ZEV mandatini yumshatishni talab qilmoqdaKecha, 15:59BYD Milan dizayn markazi orqali Yevropa bozorini zabt etmoqchiBYD Milan dizayn markazi orqali Yevropa bozorini zabt etmoqchiKecha, 11:54Elektromobillar akkumulyatorlari: LFP va NMC turlari nimasi bilan farq qiladiElektromobillar akkumulyatorlari: LFP va NMC turlari nimasi bilan farq qiladiKecha, 10:57Audi o‘zining afsonaviy besh silindrli dvigatelini saqlab qolish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqdaAudi o‘zining afsonaviy besh silindrli dvigatelini saqlab qolish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqdaKecha, 10:52Cobalt savdosi keskin pasaydi: ichki talab 40 foizga tushdi...Cobalt savdosi keskin pasaydi: ichki talab 40 foizga tushdi...17.08, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar