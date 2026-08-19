BMW guruhi tarkibidagi Mini brendining kelajagi ostidagi savollar
Soʻnggi moliyaviy hisobot vaqtida BMW rahbariyati uchun juda noqulay savol oʻrtaga tashlandi. Avtomobil bozori mutaxassislaridan biri xarajatlarni qisqartirish masalasi muhokama qilinayotgan bir paytda Mini brendining kelajagini shubha ostiga qoʻyib, uning foyda keltirishi yoki aksincha, zararl ishlayotgani haqida ochiq soʻradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com xabar qilishicha, ushbu yigʻilishda guruh gʻaznachisi va ayni paytda mazkur brend rahbari boʻlgan Stefan Richmann ham ishtirok etgan edi. Analitikning «Bu brend BMW uchun uzoq muddatda haqiqatan ham zarurmi?» degan savoliga Richmann hazilomuz tarzda «Bu meni shaxsan ranjitdi», deb javob qaytardi. Biroq u mazkur tanqid haqiqatga qanchalik yaqinligiga aniqlik kiritmadi.
Moliyaviy bosim va xarajatlarni qisqartirish zaruratiHozirgi kunda yirik avtoishlab chiqaruvchilar qatorida BMW ham global miqyosdagi iqtisodiy oʻzgarishlar va tannarxning oshishi sharoitida oʻz xarajatlarini optimallashtirishga majbur boʻlmoqda. Elektromobillarga oʻtish davri va yangi texnologiyalarni joriy etish ulkan investitsiyalarni talab qilayotgani sababli, har bir kichik brend va uning samaradorligi jiddiy tahlil qilinmoqda.
Mini ixcham avtomobillar segmentida oʻziga xos xaridorlar auditoriyasiga ega boʻlishiga qaramay, soʻnggi yillarda uning rentabelligi va ishlab chiqarish xarajatlari aksiyadorlar va tahlilchilar eʼtiborini tortmoqda. Ayniqsa, avtomobilsozlik sanoati keskin raqobat va taʼminot zanjiridagi muammolarga duch kelayotgan davrda har bir model liniyasi kompaniya foydasiga xizmat qilishi shart.
Brendning kelajagi boʻyicha munozaralar davom etadiStefan Richmannning emotsional munosabati brend rahbariyati uchun bu mavzu naqadar ogʻriqli ekanini koʻrsatdi. Mini oʻzining tarixiy dizayni va zamonaviy elektromobillariga ega boʻlishiga qaramay, uzoq muddatli istiqbolda BMW guruhining strategik rejalariga qanday taʼsir koʻrsatishi hali toʻliq ochiqlangani yoʻq.
Mutaxassislarning fikricha, kompaniya rahbariyati yaqin kelajakda xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish uchun Mini brendining strategiyasini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlishi mumkin. Hozircha esa brend rahbariyati savollarga hazil bilan javob qaytarishni afzal koʻrmoqda, biroq moliyaviy koʻrsatkichlar yaxshilanishini talab qiluvchi bosim pasaygani yoʻq.
…