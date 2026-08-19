Mourinio Kilian Mbappe haqida kutilmagan va hayratlanarli bayonot berdi

·35·Sport
Mourinio Kilian Mbappe haqida kutilmagan va hayratlanarli bayonot berdi
Qisqacha

Joze Mourinio Kilian Mbappening salohiyatini «stratosfera darajasida» deb baholadi va uning mashg'ulotlarda hatto o'zini kuldiradigan darajada yaxshi o'ynashini aytdi. Mourinio bu fikrlarini Ispaniyaning El Chiringuito nashriga bergan intervyusida bildirdi. 27 yoshli Kilian Mbappe 2024 yil yozida «PSJ»dan erkin agent sifatida «Real Madrid»ga o'tgan va Fransiya milliy terma jamoasi yetakchisi hisoblanadi. Mbappe «Santyago Bernabeu»da jamoaning asosiy hujum quroliga aylangan.

Jahon futbolining eng mashhur murabbiylaridan biri Joze Mourinio Madridning «Real» klubi hujumchisi Kilian Mbappening o‘yin saviyasiga yuqori baho berib, muxlislarni to‘lqinlantirgan so‘zlarni aytdi. Portugaliyalik mutaxassisni fransiyalik yulduzning mashg‘ulotlardagi qaysi harakati bu qadar hayratda qoldirmoqda?

«Mashg‘ulotlarda meni kuldiradi»: Mourinioning shok e’tirofi

Ispaniyaning mashhur El Chiringuito nashriga bergan intervyusida Joze Mourinio Mbappening noyob iqtidori va maydondagi darajasini ta’riflar ekan, samimiy his-tuyg‘ularini yashirmadi:

"Uning salohiyati shunchaki stratosfera darajasida. U haqiqatan ham ajoyib! Mashg‘ulotlarda hatto meni kuldiradi, chunki u haddan tashqari yaxshi o‘ynaydi.", - dedi Joze Mourinio.

Kilian Mbappe: Faoliyat cho‘qqisi va muhim faktlar

Ko‘rsatkich

Futbolchi ma’lumotlari va yutuqlari

Futbolchi / Yoshi

Kilian Mbappe (27 yosh)

Hozirgi klubi

«Real Madrid» (Ispaniya)

Transfer tarixi

2024 yil yozida «PSJ»dan erkin agent sifatida o‘tgan

Terma jamoadagi maqomi

Fransiya milliy terma jamoasi yetakchisi va mundial yulduzi

Mourinio bergan ta’rif

«Stratosfera darajasidagi betakror salohiyat»

Madriddagi yangi era va «Oltin to‘p» poygasi

2024 yil yozida Parij klubidan erkin agent maqomida «Qirollik klubi»ga ko‘chib o‘tgan Mbappe «Santyago Bernabeu»da jamoaning asosiy hujum quroliga aylandi. Uning mashg‘ulotlar va rasmiy o‘yinlardagi barqaror hamda yuqori tempi futbol olamining eng talabchan murabbiylaridan biri bo‘lgan «Osobiy» (The Special One) laqabli Mourinioni ham to‘liq lol qoldirmoqda.

Sizningcha, Kilian Mbappe «Real Madrid» safida Krishtianu Ronalduning tarixiy rekordlarini yangilay oladimi yoki portugaliyalik afsonaning natijalariga yetib bo‘lmaydimi?

O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va «Real Madrid» hamda Mbappe muxlislariga ushbu yorqin e’tirofni darhol yuboring!

José MourinhoKylian MbappéReal MadridCristiano RonaldoEl Chiringuito
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Steve McManaman Real Madrid va Joze Mourinyo haqida fikr bildirdiSteve McManaman Real Madrid va Joze Mourinyo haqida fikr bildirdiBugun, 11:31O‘zbekiston taekvondochilari Osiyo Prezident kubogining ilk kunidayoq shohsupaga ko‘tarildiO‘zbekiston taekvondochilari Osiyo Prezident kubogining ilk kunidayoq shohsupaga ko‘tarildiBugun, 11:26«U dunyoda tengsiz!»: Flik «Barselona»ga kelgan Rodrining asl kuchini ochiqladi«U dunyoda tengsiz!»: Flik «Barselona»ga kelgan Rodrining asl kuchini ochiqladiBugun, 11:19Jamal Musiala oʻzida aniqlangan nevrologik muammo haqida gapirdiJamal Musiala oʻzida aniqlangan nevrologik muammo haqida gapirdiBugun, 11:16EA Sports FC 27 oʻyinida Premyer-liga futbolchilarining reytingi eʼlon qilindiEA Sports FC 27 oʻyinida Premyer-liga futbolchilarining reytingi eʼlon qilindiBugun, 10:13«Mareskaning sirli qarori»: Husanovning noodatiy pozitsiyaga o‘tkazilishi sababi oshkor bo‘ldi«Mareskaning sirli qarori»: Husanovning noodatiy pozitsiyaga o‘tkazilishi sababi oshkor bo‘ldiBugun, 08:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi