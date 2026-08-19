Mourinio Kilian Mbappe haqida kutilmagan va hayratlanarli bayonot berdi
Joze Mourinio Kilian Mbappening salohiyatini «stratosfera darajasida» deb baholadi va uning mashg'ulotlarda hatto o'zini kuldiradigan darajada yaxshi o'ynashini aytdi. Mourinio bu fikrlarini Ispaniyaning El Chiringuito nashriga bergan intervyusida bildirdi. 27 yoshli Kilian Mbappe 2024 yil yozida «PSJ»dan erkin agent sifatida «Real Madrid»ga o'tgan va Fransiya milliy terma jamoasi yetakchisi hisoblanadi. Mbappe «Santyago Bernabeu»da jamoaning asosiy hujum quroliga aylangan.
Jahon futbolining eng mashhur murabbiylaridan biri Joze Mourinio Madridning «Real» klubi hujumchisi Kilian Mbappening o‘yin saviyasiga yuqori baho berib, muxlislarni to‘lqinlantirgan so‘zlarni aytdi. Portugaliyalik mutaxassisni fransiyalik yulduzning mashg‘ulotlardagi qaysi harakati bu qadar hayratda qoldirmoqda?
«Mashg‘ulotlarda meni kuldiradi»: Mourinioning shok e’tirofi
Ispaniyaning mashhur El Chiringuito nashriga bergan intervyusida Joze Mourinio Mbappening noyob iqtidori va maydondagi darajasini ta’riflar ekan, samimiy his-tuyg‘ularini yashirmadi:
"Uning salohiyati shunchaki stratosfera darajasida. U haqiqatan ham ajoyib! Mashg‘ulotlarda hatto meni kuldiradi, chunki u haddan tashqari yaxshi o‘ynaydi.", - dedi Joze Mourinio.
Kilian Mbappe: Faoliyat cho‘qqisi va muhim faktlar
Ko‘rsatkich
Futbolchi ma’lumotlari va yutuqlari
Futbolchi / Yoshi
Kilian Mbappe (27 yosh)
Hozirgi klubi
«Real Madrid» (Ispaniya)
Transfer tarixi
2024 yil yozida «PSJ»dan erkin agent sifatida o‘tgan
Terma jamoadagi maqomi
Fransiya milliy terma jamoasi yetakchisi va mundial yulduzi
Mourinio bergan ta’rif
«Stratosfera darajasidagi betakror salohiyat»
Madriddagi yangi era va «Oltin to‘p» poygasi
2024 yil yozida Parij klubidan erkin agent maqomida «Qirollik klubi»ga ko‘chib o‘tgan Mbappe «Santyago Bernabeu»da jamoaning asosiy hujum quroliga aylandi. Uning mashg‘ulotlar va rasmiy o‘yinlardagi barqaror hamda yuqori tempi futbol olamining eng talabchan murabbiylaridan biri bo‘lgan «Osobiy» (The Special One) laqabli Mourinioni ham to‘liq lol qoldirmoqda.
Sizningcha, Kilian Mbappe «Real Madrid» safida Krishtianu Ronalduning tarixiy rekordlarini yangilay oladimi yoki portugaliyalik afsonaning natijalariga yetib bo‘lmaydimi?
O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va «Real Madrid» hamda Mbappe muxlislariga ushbu yorqin e’tirofni darhol yuboring!
…