EA Sports FC 27 oʻyinida Premyer-liga futbolchilarining reytingi eʼlon qilindi

·44·Sport
EA Sports FC 27 oʻyinida Premyer-liga futbolchilarining reytingi eʼlon qilindi
Qisqacha

EA Sports FC 27 o'yinining Angliya Premyer-ligasidagi eng yuqori reytingga ega futbolchilari ro'yxati e'lon qilindi, unda Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland 91 umumiy reyting bilan yetakchilik qildi. Uning ortidan yaqinda Barselona klubiga o'tgan Rodri 90 reyting bilan ikkinchi o'rinni egalladi. Bruno Fernandes, Gianluigi Donnarumma va Gabriel 89 balldan qayd etgan bo'lsa, David Raya, Declan Rice, William Saliba va Virgil van Dijk 88 reytingga ega bo'ldi.

EA Sports kompaniyasi anʼanaviy Reyting haftaligiga start berib, «EA Sports FC 27» videooʻyinining Angliya Premyer-ligasidagi eng yuqori koʻrsatkichga ega futbolchilar roʻyxatini rasman eʼlon qildi. Mazkur yangilik butun dunyo boʻylab futbol ishqibozlari va oʻyin muxlislari oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Har yili real hayotdagi oʻyin statistikasi va koʻrsatkichlariga tayanib tuziladigan bu reyting muxlislarga kelgusi mavsum oldidan oʻz sevimli oʻyinchilarining imkoniyatlarini baholab borish imkonini beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland 91 umumiy reyting bilan diviziondagi barcha raqobatdoshlarini ortda qoldirib, yetakchilik choʻqqisini egalladi. Norvegiyalik toʻpurar futbolchi 92 zarba berish, 89 jismoniy tayyorgarlik va 87 tezlik koʻrsatkichlari bilan oʻyinning eng kuchli yulduzlaridan biri maqomini saqlab qoldi. Uning ortidan Manchester Siti safidan yaqindagina Barselona klubiga koʻchib oʻtgan ispaniyalik yarimhimoyachi Rodri 90 umumiy reyting bilan ikkinchi oʻrinni band etdi.

Yetakchilar va kuchli beshlik

Premer-liganing eng yuqori baholangan futbolchilari qatorida boshqa grand klublar vakillari ham munosib oʻrin egallagan. Xususan, Manchester Yunayted sardori Bruno Fernandes 89 umumiy reytingga ega chiqdi va oʻzining 92 lik ajoyib uzatma koʻrsatkichi bilan ajralib turdi. Shuningdek, Manchester Siti darvozaboni Gianluigi Donnarumma hamda Arsenal markaziy himoyachisi Gabriel ham 89 ballik natijani qayd etishdi.

Arsenal jamoasining himoya chizigʻi yetakchisi Gabrielning kartochkasida 91 lik ishonchli himoya koʻrsatkichi qayd etilgani uning oʻyindagi eng qoʻrqinchli markaziy himoyachilardan biri ekanini koʻrsatadi. Arsenal va Liverpul klublarining futbolchilari yuqori reytinglar roʻyxatida sezilarli darajada koʻpchilikni tashkil etmoqda. Qizil-oqlar vakillari David Raya, Declan Rice va William Saliba Liverpul himoyachisi Virgil van Dijk bilan birgalikda 88 umumiy reytingga sazovor boʻlishdi.

Quuyi pogʻonadagi yulduzlar va raqobat

Kuchli oʻnlik va yigirmatarlik oraligʻida esa Bukayo Saka, Alisson hamda Ruben Dias kabi tajribali oʻyinchilar 87 umumiy reyting bilan joylashishdi. Shuningdek, Arsenal yarimhimoyachisi Martin Odegaard hamda Chelsi dueti Enzo Fernandez va Moises Caicedo 86 ballik koʻrsatkichga ega boʻlgan yirik yulduzlar guruhini boshqarib bormoqda.

Mutaxassislar va muxlislar eʼtiborini tortgan boshqa iqtidorli futbolchilar ham eʼtibordan chetda qolmadi. Jumladan, Alexander Isak, Dominik Szoboszlai, Viktor Gyokeres, Rayan Cherki va Florian Virts kabi futbolchilar ham 86 reytingni qoʻlga kiritishdi. Granit Xhaka esa Sunderland jamoasi safida 85 ballik reyting bilan qayd etildi.

EA Sports FC 27 oʻyinining rasmiy taqdimoti yaqinlashgani sayin, futbol jamoatchiligi mazkur raqamlar qanchalik adolatli ekanini va maydondagi oʻyinlarga qanday taʼsir qilishini muhokama qilishda davom etmoqda. Real oʻyin amaliyotidagi maʼlumotlarga asoslangan bu kabi reytinglar har safar millionlab oʻyinchilar uchun katta qiziqish uygʻotib kelmoqda.

Erling HaalandEA Sports FC 27Premier LeagueFutbol reytingiManchester City
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston taekvondochilari Osiyo Prezident kubogining ilk kunidayoq shohsupaga ko‘tarildiO‘zbekiston taekvondochilari Osiyo Prezident kubogining ilk kunidayoq shohsupaga ko‘tarildiBugun, 11:26«U dunyoda tengsiz!»: Flik «Barselona»ga kelgan Rodrining asl kuchini ochiqladi«U dunyoda tengsiz!»: Flik «Barselona»ga kelgan Rodrining asl kuchini ochiqladiBugun, 11:19Jamal Musiala oʻzida aniqlangan nevrologik muammo haqida gapirdiJamal Musiala oʻzida aniqlangan nevrologik muammo haqida gapirdiBugun, 11:16Mourinio Kilian Mbappe haqida kutilmagan va hayratlanarli bayonot berdiMourinio Kilian Mbappe haqida kutilmagan va hayratlanarli bayonot berdiBugun, 11:11«Mareskaning sirli qarori»: Husanovning noodatiy pozitsiyaga o‘tkazilishi sababi oshkor bo‘ldi«Mareskaning sirli qarori»: Husanovning noodatiy pozitsiyaga o‘tkazilishi sababi oshkor bo‘ldiBugun, 08:59Eronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarEronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarBugun, 06:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi