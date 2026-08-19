EA Sports FC 27 oʻyinida Premyer-liga futbolchilarining reytingi eʼlon qilindi
EA Sports FC 27 o'yinining Angliya Premyer-ligasidagi eng yuqori reytingga ega futbolchilari ro'yxati e'lon qilindi, unda Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland 91 umumiy reyting bilan yetakchilik qildi. Uning ortidan yaqinda Barselona klubiga o'tgan Rodri 90 reyting bilan ikkinchi o'rinni egalladi. Bruno Fernandes, Gianluigi Donnarumma va Gabriel 89 balldan qayd etgan bo'lsa, David Raya, Declan Rice, William Saliba va Virgil van Dijk 88 reytingga ega bo'ldi.
EA Sports kompaniyasi anʼanaviy Reyting haftaligiga start berib, «EA Sports FC 27» videooʻyinining Angliya Premyer-ligasidagi eng yuqori koʻrsatkichga ega futbolchilar roʻyxatini rasman eʼlon qildi. Mazkur yangilik butun dunyo boʻylab futbol ishqibozlari va oʻyin muxlislari oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Har yili real hayotdagi oʻyin statistikasi va koʻrsatkichlariga tayanib tuziladigan bu reyting muxlislarga kelgusi mavsum oldidan oʻz sevimli oʻyinchilarining imkoniyatlarini baholab borish imkonini beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland 91 umumiy reyting bilan diviziondagi barcha raqobatdoshlarini ortda qoldirib, yetakchilik choʻqqisini egalladi. Norvegiyalik toʻpurar futbolchi 92 zarba berish, 89 jismoniy tayyorgarlik va 87 tezlik koʻrsatkichlari bilan oʻyinning eng kuchli yulduzlaridan biri maqomini saqlab qoldi. Uning ortidan Manchester Siti safidan yaqindagina Barselona klubiga koʻchib oʻtgan ispaniyalik yarimhimoyachi Rodri 90 umumiy reyting bilan ikkinchi oʻrinni band etdi.
Yetakchilar va kuchli beshlikPremer-liganing eng yuqori baholangan futbolchilari qatorida boshqa grand klublar vakillari ham munosib oʻrin egallagan. Xususan, Manchester Yunayted sardori Bruno Fernandes 89 umumiy reytingga ega chiqdi va oʻzining 92 lik ajoyib uzatma koʻrsatkichi bilan ajralib turdi. Shuningdek, Manchester Siti darvozaboni Gianluigi Donnarumma hamda Arsenal markaziy himoyachisi Gabriel ham 89 ballik natijani qayd etishdi.
Arsenal jamoasining himoya chizigʻi yetakchisi Gabrielning kartochkasida 91 lik ishonchli himoya koʻrsatkichi qayd etilgani uning oʻyindagi eng qoʻrqinchli markaziy himoyachilardan biri ekanini koʻrsatadi. Arsenal va Liverpul klublarining futbolchilari yuqori reytinglar roʻyxatida sezilarli darajada koʻpchilikni tashkil etmoqda. Qizil-oqlar vakillari David Raya, Declan Rice va William Saliba Liverpul himoyachisi Virgil van Dijk bilan birgalikda 88 umumiy reytingga sazovor boʻlishdi.
Quuyi pogʻonadagi yulduzlar va raqobatKuchli oʻnlik va yigirmatarlik oraligʻida esa Bukayo Saka, Alisson hamda Ruben Dias kabi tajribali oʻyinchilar 87 umumiy reyting bilan joylashishdi. Shuningdek, Arsenal yarimhimoyachisi Martin Odegaard hamda Chelsi dueti Enzo Fernandez va Moises Caicedo 86 ballik koʻrsatkichga ega boʻlgan yirik yulduzlar guruhini boshqarib bormoqda.
Mutaxassislar va muxlislar eʼtiborini tortgan boshqa iqtidorli futbolchilar ham eʼtibordan chetda qolmadi. Jumladan, Alexander Isak, Dominik Szoboszlai, Viktor Gyokeres, Rayan Cherki va Florian Virts kabi futbolchilar ham 86 reytingni qoʻlga kiritishdi. Granit Xhaka esa Sunderland jamoasi safida 85 ballik reyting bilan qayd etildi.
EA Sports FC 27 oʻyinining rasmiy taqdimoti yaqinlashgani sayin, futbol jamoatchiligi mazkur raqamlar qanchalik adolatli ekanini va maydondagi oʻyinlarga qanday taʼsir qilishini muhokama qilishda davom etmoqda. Real oʻyin amaliyotidagi maʼlumotlarga asoslangan bu kabi reytinglar har safar millionlab oʻyinchilar uchun katta qiziqish uygʻotib kelmoqda.
…