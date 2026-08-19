O‘zbekiston taekvondochilari Osiyo Prezident kubogining ilk kunidayoq shohsupaga ko‘tarildi

·4·Sport
O‘zbekiston taekvondochilari Osiyo Prezident kubogining ilk kunidayoq shohsupaga ko‘tarildi
Qisqacha

O'zbekiston milliy terma jamoasi Lahor shahrida o'tayotgan «World Taekwondo President's Cup – Asia» turnirining ilk kunida 4 ta medal, jumladan 3 ta kumush va 1 ta bronza qo'lga kiritdi. Kumush medallarni -74 kg vazn toifasida Najmiddin Qosimhojiyev, -62 kg vazn toifasida Diyora Azizova va +73 kg vazn toifasida Svetlana Saidova oldi. +87 kg vazn toifasida Marat Mavlonov bronza medalga sazovor bo'ldi.

Pokistonning Lahor shahrida taekvondo WT bo‘yicha nufuzli «World Taekwondo President's Cup – Asia» xalqaro turniri start oldi. Qit’aning eng kuchli sportchilari jamlangan musobaqaning ilk kuniyoq O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun sermahsul va shiddatli kurashlarga boy bo‘ldi — vakillarimiz qaysi vazn toifalarida qit’a sovrinlariga ega chiqdi?

Ilk kun natijalari: 4 ta muhim medal qo‘lga kiritildi

Lahor dayanlarida kechgan keskin bahslarda o‘zbekistonlik dayan ustalari yuqori mahorat ko‘rsatib, musobaqaning ilk kunidayoq jamoa hisobiga 4 ta medalni (3 ta kumush va 1 ta bronza) yozib qo‘ydi:

"Terma jamoamiz a’zolari final va yarim final bosqichlarigacha muvaffaqiyatli yetib borib, Osiyoning yetakchi raqiblariga qarshi kechgan bahslarda shohsupaning yuqori pog‘onalaridan joy oldi."

Lahordagi «World Taekwondo President's Cup»: Ilk kun g‘oliblari

Vazn toifasi

Sportchi

Qo‘lga kiritilgan medal

Toifa

-74 kg

Najmiddin Qosimhojiyev

Kumush

Erkaklar

-62 kg

Diyora Azizova

Kumush

Ayollar

+73 kg

Svetlana Saidova

Kumush

Ayollar (og‘ir vazn)

+87 kg

Marat Mavlonov

Bronza

Erkaklar (super og‘ir vazn)

Oldinda yanada qizg‘in janglar kutmoqda

Musobaqaning keyingi kunlarida O‘zbekiston terma jamoasining yana bir qator umidli vakillari oltin medallar hamda muhim reyting ochkolari uchun dayanga ko‘tariladi. Ilk kundagi muvaffaqiyatli start jamoamizning umumjamoa hisobida ham yetakchilar qatoridan joy olishiga mustahkam zamin yaratdi.

Sizningcha, terma jamoamiz Lahordagi turnir yakuniga qadar nechta oltin medalni qo‘lga kirita oladi?

O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sporti muxlislariga ushbu xushxabarni darhol ulashing!

O'zbekistonLahorPokistonNajmiddin QosimhojiyevDiyora Azizova
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«U dunyoda tengsiz!»: Flik «Barselona»ga kelgan Rodrining asl kuchini ochiqladi«U dunyoda tengsiz!»: Flik «Barselona»ga kelgan Rodrining asl kuchini ochiqladiBugun, 11:19Jamal Musiala oʻzida aniqlangan nevrologik muammo haqida gapirdiJamal Musiala oʻzida aniqlangan nevrologik muammo haqida gapirdiBugun, 11:16Mourinio Kilian Mbappe haqida kutilmagan va hayratlanarli bayonot berdiMourinio Kilian Mbappe haqida kutilmagan va hayratlanarli bayonot berdiBugun, 11:11EA Sports FC 27 oʻyinida Premyer-liga futbolchilarining reytingi eʼlon qilindiEA Sports FC 27 oʻyinida Premyer-liga futbolchilarining reytingi eʼlon qilindiBugun, 10:13«Mareskaning sirli qarori»: Husanovning noodatiy pozitsiyaga o‘tkazilishi sababi oshkor bo‘ldi«Mareskaning sirli qarori»: Husanovning noodatiy pozitsiyaga o‘tkazilishi sababi oshkor bo‘ldiBugun, 08:59Eronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarEronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarBugun, 06:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi