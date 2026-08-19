O‘zbekiston taekvondochilari Osiyo Prezident kubogining ilk kunidayoq shohsupaga ko‘tarildi
O'zbekiston milliy terma jamoasi Lahor shahrida o'tayotgan «World Taekwondo President's Cup – Asia» turnirining ilk kunida 4 ta medal, jumladan 3 ta kumush va 1 ta bronza qo'lga kiritdi. Kumush medallarni -74 kg vazn toifasida Najmiddin Qosimhojiyev, -62 kg vazn toifasida Diyora Azizova va +73 kg vazn toifasida Svetlana Saidova oldi. +87 kg vazn toifasida Marat Mavlonov bronza medalga sazovor bo'ldi.
Pokistonning Lahor shahrida taekvondo WT bo‘yicha nufuzli «World Taekwondo President's Cup – Asia» xalqaro turniri start oldi. Qit’aning eng kuchli sportchilari jamlangan musobaqaning ilk kuniyoq O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun sermahsul va shiddatli kurashlarga boy bo‘ldi — vakillarimiz qaysi vazn toifalarida qit’a sovrinlariga ega chiqdi?
Ilk kun natijalari: 4 ta muhim medal qo‘lga kiritildi
Lahor dayanlarida kechgan keskin bahslarda o‘zbekistonlik dayan ustalari yuqori mahorat ko‘rsatib, musobaqaning ilk kunidayoq jamoa hisobiga 4 ta medalni (3 ta kumush va 1 ta bronza) yozib qo‘ydi:
"Terma jamoamiz a’zolari final va yarim final bosqichlarigacha muvaffaqiyatli yetib borib, Osiyoning yetakchi raqiblariga qarshi kechgan bahslarda shohsupaning yuqori pog‘onalaridan joy oldi."
Lahordagi «World Taekwondo President's Cup»: Ilk kun g‘oliblari
Vazn toifasi
Sportchi
Qo‘lga kiritilgan medal
Toifa
-74 kg
Najmiddin Qosimhojiyev
Kumush
Erkaklar
-62 kg
Diyora Azizova
Kumush
Ayollar
+73 kg
Svetlana Saidova
Kumush
Ayollar (og‘ir vazn)
+87 kg
Marat Mavlonov
Bronza
Erkaklar (super og‘ir vazn)
Oldinda yanada qizg‘in janglar kutmoqda
Musobaqaning keyingi kunlarida O‘zbekiston terma jamoasining yana bir qator umidli vakillari oltin medallar hamda muhim reyting ochkolari uchun dayanga ko‘tariladi. Ilk kundagi muvaffaqiyatli start jamoamizning umumjamoa hisobida ham yetakchilar qatoridan joy olishiga mustahkam zamin yaratdi.
Sizningcha, terma jamoamiz Lahordagi turnir yakuniga qadar nechta oltin medalni qo‘lga kirita oladi?
O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sporti muxlislariga ushbu xushxabarni darhol ulashing!
…