«U dunyoda tengsiz!»: Flik «Barselona»ga kelgan Rodrining asl kuchini ochiqladi
«Barselona» bosh murabbiyi Hans-Diter Flik Rodrini jamoa uchun ulkan imkoniyat deb atab, uni ayni damda dunyodagi eng yaxshi tayanch yarim himoyachisi deb baholadi. Uning so'zlariga ko'ra, Rodri o'yinni to'liq nazorat qiladi, himoyada yordam beradi, havodagi kurashlarda benuqson ishtirok etadi va jamoadoshlarining darajasini oshiradi.
«Oltin to‘p» sohibi Rodrining «Manchester Siti»dan Kataloniyaga ko‘chib o‘tishi butun futbol jamoatchiligini hayratda qoldirdi. «Barselona» bosh murabbiyi Hans-Diter Flik mazkur supertransferga shaxsan izoh berib, ispaniyalik yarim himoyachi jamoaga nima berishini to‘lqinlanib ma’lum qildi. Nemis mutaxassisi Rodrining aynan qaysi jihatlariga yuqori baho berdi?
«Barchamiz 100 foiz ishondik»: Flikning shov-shuvli e’tirofi
Flik Rodrini qo‘lga kiritish Kataloniya grandi uchun noyob imkoniyat bo‘lganini va klub rahbariyati bunga zarracha shubha qilmaganini ta’kidladi:
"Uni jamoaga olib kelish biz uchun ulkan imkoniyat edi. Shu sababli transferga 100 foiz ishondik, chunki u — fantastik futbolchi. Menimcha, u — ayni damda dunyodagi eng yaxshi tayanch yarim himoyachisi. U o‘yinni to‘liq nazorat qiladi, himoyada yordam beradi, havodagi kurashlarda ham benuqson. Rodri yonidagi har bir sherigining darajasini oshiradi.", - dedi Hans-Diter Flik.
Rodri va «Barselona»: Shartnoma tafsilotlari va yutuqlar
Ko‘rsatkich
Futbolchi ma’lumotlari va bitim shartlari
Futbolchi / Yoshi
Rodri (30 yosh, tayanch yarim himoyachisi)
Sobiq klubi
«Manchester Siti» (Angliya)
Shartnoma muddati
2030 yil 30 iyuniga qadar
Eng oliy shaxsiy sovrini
2024 yilgi «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) sohibi
Rasmiy e’lon qilingan sana
18 avgust
Kataloniyada chempionlik poydevori
2024 yilda dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan Rodrining kelishi Flik taktikasining maydon markazidagi asosiy suyanchig‘i bo‘lishi kutilmoqda. Tayanch zonasidagi barqarorlik, pressingga chidamlilik va maydonni ko‘rish mahorati «Barselona»ni nafaqat La Ligada, balki Chempionlar Ligasida ham asosiy favoritga aylantirishi taxmin qilinmoqda.
Sizningcha, Rodrining transferi Hans-Diter Flik boshchiligidagi «Barselona»ni Yevropa cho‘qqisiga qaytara oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Barsa»ning ashaddiy muxlislariga ushbu muhim yangilikni darhol ulashing!
…