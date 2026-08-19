«U dunyoda tengsiz!»: Flik «Barselona»ga kelgan Rodrining asl kuchini ochiqladi

·26·Sport
«U dunyoda tengsiz!»: Flik «Barselona»ga kelgan Rodrining asl kuchini ochiqladi
Qisqacha

«Barselona» bosh murabbiyi Hans-Diter Flik Rodrini jamoa uchun ulkan imkoniyat deb atab, uni ayni damda dunyodagi eng yaxshi tayanch yarim himoyachisi deb baholadi. Uning so'zlariga ko'ra, Rodri o'yinni to'liq nazorat qiladi, himoyada yordam beradi, havodagi kurashlarda benuqson ishtirok etadi va jamoadoshlarining darajasini oshiradi.

«Oltin to‘p» sohibi Rodrining «Manchester Siti»dan Kataloniyaga ko‘chib o‘tishi butun futbol jamoatchiligini hayratda qoldirdi. «Barselona» bosh murabbiyi Hans-Diter Flik mazkur supertransferga shaxsan izoh berib, ispaniyalik yarim himoyachi jamoaga nima berishini to‘lqinlanib ma’lum qildi. Nemis mutaxassisi Rodrining aynan qaysi jihatlariga yuqori baho berdi?

«Barchamiz 100 foiz ishondik»: Flikning shov-shuvli e’tirofi

Flik Rodrini qo‘lga kiritish Kataloniya grandi uchun noyob imkoniyat bo‘lganini va klub rahbariyati bunga zarracha shubha qilmaganini ta’kidladi:

"Uni jamoaga olib kelish biz uchun ulkan imkoniyat edi. Shu sababli transferga 100 foiz ishondik, chunki u — fantastik futbolchi. Menimcha, u — ayni damda dunyodagi eng yaxshi tayanch yarim himoyachisi. U o‘yinni to‘liq nazorat qiladi, himoyada yordam beradi, havodagi kurashlarda ham benuqson. Rodri yonidagi har bir sherigining darajasini oshiradi.", - dedi Hans-Diter Flik.

Rodri va «Barselona»: Shartnoma tafsilotlari va yutuqlar

Ko‘rsatkich

Futbolchi ma’lumotlari va bitim shartlari

Futbolchi / Yoshi

Rodri (30 yosh, tayanch yarim himoyachisi)

Sobiq klubi

«Manchester Siti» (Angliya)

Shartnoma muddati

2030 yil 30 iyuniga qadar

Eng oliy shaxsiy sovrini

2024 yilgi «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) sohibi

Rasmiy e’lon qilingan sana

18 avgust

Kataloniyada chempionlik poydevori

2024 yilda dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan Rodrining kelishi Flik taktikasining maydon markazidagi asosiy suyanchig‘i bo‘lishi kutilmoqda. Tayanch zonasidagi barqarorlik, pressingga chidamlilik va maydonni ko‘rish mahorati «Barselona»ni nafaqat La Ligada, balki Chempionlar Ligasida ham asosiy favoritga aylantirishi taxmin qilinmoqda.

Sizningcha, Rodrining transferi Hans-Diter Flik boshchiligidagi «Barselona»ni Yevropa cho‘qqisiga qaytara oladimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Barsa»ning ashaddiy muxlislariga ushbu muhim yangilikni darhol ulashing!

RodriBarcelonaHans-Dieter FlickManchester City
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Steve McManaman Real Madrid va Joze Mourinyo haqida fikr bildirdiSteve McManaman Real Madrid va Joze Mourinyo haqida fikr bildirdiBugun, 11:31O‘zbekiston taekvondochilari Osiyo Prezident kubogining ilk kunidayoq shohsupaga ko‘tarildiO‘zbekiston taekvondochilari Osiyo Prezident kubogining ilk kunidayoq shohsupaga ko‘tarildiBugun, 11:26Jamal Musiala oʻzida aniqlangan nevrologik muammo haqida gapirdiJamal Musiala oʻzida aniqlangan nevrologik muammo haqida gapirdiBugun, 11:16Mourinio Kilian Mbappe haqida kutilmagan va hayratlanarli bayonot berdiMourinio Kilian Mbappe haqida kutilmagan va hayratlanarli bayonot berdiBugun, 11:11EA Sports FC 27 oʻyinida Premyer-liga futbolchilarining reytingi eʼlon qilindiEA Sports FC 27 oʻyinida Premyer-liga futbolchilarining reytingi eʼlon qilindiBugun, 10:13«Mareskaning sirli qarori»: Husanovning noodatiy pozitsiyaga o‘tkazilishi sababi oshkor bo‘ldi«Mareskaning sirli qarori»: Husanovning noodatiy pozitsiyaga o‘tkazilishi sababi oshkor bo‘ldiBugun, 08:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi