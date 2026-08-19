Steve McManaman Real Madrid va Joze Mourinyo haqida fikr bildirdi

·0·Sport
Steve McManaman Real Madrid va Joze Mourinyo haqida fikr bildirdi

Madridning Real klubi soʻnggi ikki mavsumni yirik sovrinlarsiz yakunlaganidan soʻng, jamoaga qaytgan tajribali murabbiy Joze Mourinyo oldiga qanday vazifalar qoʻyilgani futbol jamoatchiligida katta qiziqish uygʻotmoqda. Goal.com nashriga eksklyuziv intervyu bergan Qirollik klubining sobiq yulduzi Steve McManaman Madrid grandlari duch kelayotgan mazmun va uslub oʻrtasidagi murakkab tanlov haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Unga koʻra, portugaliyalik mutaxassisdan har qanday yoʻl bilan boʻlsa ham faqat gʻalaba qozonish talab etiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Prezident Florentino Peres tomonidan joriy etilgan afsonaviy Galaktikos siyosati avvalgidek ustuvor boʻlmasa-da, Ispaniya poytaxtida hamon yulduzlardan iborat tarkib shakllantirilgan. Katta mablagʻlar va investitsiyalar evaziga yigʻilgan bu jamoadan har yili aniq natija hamda sovrinlar kutilmoqda. Ayniqsa, jamoa asosiy raqibi Barseloladan ichki chempionatdagi ustunlikni tortib olishni oʻz oldiga maqsad qilib qoʻygan.

Yulduzli tarkib va yangi chaqiriqlar

Fransiyalik hujumchi Kylian Mbappe 2024-yilda Real Madrid safiga qoʻshilib, Chempionlar ligasi va Oltin toʻp kabi nufuzli sovrinlarni qoʻlga kiritishi kutilgandi. Hozirgacha u urgan 86 ta gol va qoʻlga kiritgan ikki Oltin butsa sovriniga qaramay, jamoa bilan boshqa jiddiy muvaffaqiyatlarga erisha olgani yoʻq. Shuningdek, Vinicius Junior transfer haqidagi qisqa mish-mishlardan soʻng klub bilan yangi shartnoma imzoladi, Jud Bellingem esa 2026-yilgi jahon chempionatida Angliya terma jamoasi safida oʻzining eng yaxshi oʻyinlarini namoyish etdi.

Bularning barchasi fonida klub safiga qoʻshilgan iqtidorli ivuarлик oʻsmir Yan Diomandening 140 million yevrolik transferi ham eʼtiborga molik. Ana shu yulduzlardan iborat kollektivga prinsipial raqiblar ustidan hukmronlik oʻrnatish vazifasi yuklatilgan. Joze Mourinyo oʻzining Madrid klubidagi avvalgi faoliyati yakunlanganidan 13 yil oʻtib, aynan shu vazifani bajarish uchun Santiago Bernabeuga qaytdi.

Natija uslubdan ustunmi?

Goal.com muxbirining sobiq Chempersi va Manchester Yunayted bosh murabbiyi uyda hamda xalqaro maydonlardagi soʻnggi muvaffaqiyatsizliklardan keyin chiroyli oʻyin namoyish etish bosimidan qanchalik holi ekanligi haqidagi savoliga Steve McManaman oʻziga xos tarzda javob berdi. Uning eslashicha, oʻz vaqtida Fabio Capello Ispaniya chempionligini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, har bir oʻyinda minimal 1:0 hisobidagi gʻalabalar uchun muxlislar tomonidan hushakbozlikka uchragan.

McManaman soʻzlariga koʻra, Real Madrid darajasidagi klublar uchun natija har doim birinchi oʻrinda turadi: "Oʻylashimcha, Real Madrid haqida gap ketganda ozgina farq bor. Ular qiyinroq yengiladigan, tinimsiz yuguradigan va astoydil mehnat qiladigan jamoaga aylanishi shart. Agar sizda yomon oʻyin ketayotgan boʻlsa ham, tinimsiz yugurib, jamoadoshlaringizga yordam berishingiz kerak". Bu omillar klub uchun asosiy talab ekanligi taʼkidlandi.

Jose MourinhoReal MadridSteve McManamanLa LigaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston taekvondochilari Osiyo Prezident kubogining ilk kunidayoq shohsupaga ko‘tarildiO‘zbekiston taekvondochilari Osiyo Prezident kubogining ilk kunidayoq shohsupaga ko‘tarildiBugun, 11:26«U dunyoda tengsiz!»: Flik «Barselona»ga kelgan Rodrining asl kuchini ochiqladi«U dunyoda tengsiz!»: Flik «Barselona»ga kelgan Rodrining asl kuchini ochiqladiBugun, 11:19Jamal Musiala oʻzida aniqlangan nevrologik muammo haqida gapirdiJamal Musiala oʻzida aniqlangan nevrologik muammo haqida gapirdiBugun, 11:16Mourinio Kilian Mbappe haqida kutilmagan va hayratlanarli bayonot berdiMourinio Kilian Mbappe haqida kutilmagan va hayratlanarli bayonot berdiBugun, 11:11EA Sports FC 27 oʻyinida Premyer-liga futbolchilarining reytingi eʼlon qilindiEA Sports FC 27 oʻyinida Premyer-liga futbolchilarining reytingi eʼlon qilindiBugun, 10:13«Mareskaning sirli qarori»: Husanovning noodatiy pozitsiyaga o‘tkazilishi sababi oshkor bo‘ldi«Mareskaning sirli qarori»: Husanovning noodatiy pozitsiyaga o‘tkazilishi sababi oshkor bo‘ldiBugun, 08:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi