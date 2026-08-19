Steve McManaman Real Madrid va Joze Mourinyo haqida fikr bildirdi
Madridning Real klubi soʻnggi ikki mavsumni yirik sovrinlarsiz yakunlaganidan soʻng, jamoaga qaytgan tajribali murabbiy Joze Mourinyo oldiga qanday vazifalar qoʻyilgani futbol jamoatchiligida katta qiziqish uygʻotmoqda. Goal.com nashriga eksklyuziv intervyu bergan Qirollik klubining sobiq yulduzi Steve McManaman Madrid grandlari duch kelayotgan mazmun va uslub oʻrtasidagi murakkab tanlov haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Unga koʻra, portugaliyalik mutaxassisdan har qanday yoʻl bilan boʻlsa ham faqat gʻalaba qozonish talab etiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Prezident Florentino Peres tomonidan joriy etilgan afsonaviy Galaktikos siyosati avvalgidek ustuvor boʻlmasa-da, Ispaniya poytaxtida hamon yulduzlardan iborat tarkib shakllantirilgan. Katta mablagʻlar va investitsiyalar evaziga yigʻilgan bu jamoadan har yili aniq natija hamda sovrinlar kutilmoqda. Ayniqsa, jamoa asosiy raqibi Barseloladan ichki chempionatdagi ustunlikni tortib olishni oʻz oldiga maqsad qilib qoʻygan.
Yulduzli tarkib va yangi chaqiriqlarFransiyalik hujumchi Kylian Mbappe 2024-yilda Real Madrid safiga qoʻshilib, Chempionlar ligasi va Oltin toʻp kabi nufuzli sovrinlarni qoʻlga kiritishi kutilgandi. Hozirgacha u urgan 86 ta gol va qoʻlga kiritgan ikki Oltin butsa sovriniga qaramay, jamoa bilan boshqa jiddiy muvaffaqiyatlarga erisha olgani yoʻq. Shuningdek, Vinicius Junior transfer haqidagi qisqa mish-mishlardan soʻng klub bilan yangi shartnoma imzoladi, Jud Bellingem esa 2026-yilgi jahon chempionatida Angliya terma jamoasi safida oʻzining eng yaxshi oʻyinlarini namoyish etdi.
Bularning barchasi fonida klub safiga qoʻshilgan iqtidorli ivuarлик oʻsmir Yan Diomandening 140 million yevrolik transferi ham eʼtiborga molik. Ana shu yulduzlardan iborat kollektivga prinsipial raqiblar ustidan hukmronlik oʻrnatish vazifasi yuklatilgan. Joze Mourinyo oʻzining Madrid klubidagi avvalgi faoliyati yakunlanganidan 13 yil oʻtib, aynan shu vazifani bajarish uchun Santiago Bernabeuga qaytdi.
Natija uslubdan ustunmi?Goal.com muxbirining sobiq Chempersi va Manchester Yunayted bosh murabbiyi uyda hamda xalqaro maydonlardagi soʻnggi muvaffaqiyatsizliklardan keyin chiroyli oʻyin namoyish etish bosimidan qanchalik holi ekanligi haqidagi savoliga Steve McManaman oʻziga xos tarzda javob berdi. Uning eslashicha, oʻz vaqtida Fabio Capello Ispaniya chempionligini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, har bir oʻyinda minimal 1:0 hisobidagi gʻalabalar uchun muxlislar tomonidan hushakbozlikka uchragan.
McManaman soʻzlariga koʻra, Real Madrid darajasidagi klublar uchun natija har doim birinchi oʻrinda turadi: "Oʻylashimcha, Real Madrid haqida gap ketganda ozgina farq bor. Ular qiyinroq yengiladigan, tinimsiz yuguradigan va astoydil mehnat qiladigan jamoaga aylanishi shart. Agar sizda yomon oʻyin ketayotgan boʻlsa ham, tinimsiz yugurib, jamoadoshlaringizga yordam berishingiz kerak". Bu omillar klub uchun asosiy talab ekanligi taʼkidlandi.
…