Gerry McGovern Range Rover davridan keyingi hayoti haqida gapirdi

·11·Avto
Gerry McGovern Range Rover davridan keyingi hayoti haqida gapirdi
Qisqacha

Gerry McGovern Range Rover davridan keyingi faoliyatida avtomobilsozlikdagi nozik detallar va ijodiy jarayonlar bilan shug'ullanib, kelajak loyihalari ustida ishlamoqda. U avtomobil dizaynini shunchaki tashqi ko'rinish emas, balki chuqur ma'no va funksionallikni o'z ichiga olgan san'at turi deb hisoblaydi. Gerry McGovern muxlislar avtomobilsozlikdagi haqiqiy cho'qqilarni hali ko'rmaganini va sohada yanada hayratlanarli o'zgarishlar kutilayotganini ta'kidladi.

Avtomobil olamining taniqli dizaynerlaridan biri Gerry McGovern oʻzining Range Rover davridan keyingi faoliyati va transport vositalari dizayni haqidagi qarashlari bilan oʻrtoqlashdi. ixbt.com nashrining yozishicha, mutaxassis hozirgi kunda ham avtomobilsozlikdagi eng nozik detallar va ijodiy jarayonlar bilan band boʻlib, oʻzining oʻziga xos uslubiga sodiq qolmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Hozirgi vaqtda tajribali dizayner oʻz ish muhitidan zavq olib, kelajakdagi loyihalar ustida bosh qotirmoqda. Uning ish joyi zamonaviy prototiplar va yirik ijodiy studiyalar bilan oʻralgan boʻlib, bu mutaxassisga ilhom bagʻishlaydi va yangi gʻoyalarni hayotga tatbiq etish imkonini beradi.

Avtomobil dizaynidagi yangi qadamlar

Gerry McGovernning fikricha, avtomobil dizayni shunchaki tashqi koʻrinishni yaratish emas, balki chuqur maʼno va funksionallikni oʻz ichiga olgan sanʼat turidir. Mutaxassisning taʼkidlashicha, muxlislar hali haqiqiy choʻqqilarni koʻrishga ulgurmagan va oldinda avtomobilsozlik sanoatini yanada hayratlanarli oʻzgarishlar kutmoqda.

Bugungi kunda avtomobilsozlik bozorida dizayn va texnologiyalarning uygʻunlashuvi har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy xaridorlar nafaqat dvigatel quvvati, balki transport vositasining tashqi qiyofasi va ichki qulayligiga ham alohida eʼtibor qaratishadi. Shu boisdan ham tajribali dizaynerlarning oʻrni va ularning kelajak haqidagi tasavvurlari har doim dolzarb boʻlib qolmoqda.

Gerry McGovernRange RoverAvto dizaynYangi modellarAvtomobilsozlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BMW guruhi tarkibidagi Mini brendining kelajagi ostidagi savollarBMW guruhi tarkibidagi Mini brendining kelajagi ostidagi savollarBugun, 09:56Porsche muxlislari uchun afsonaviy Mezger dvigateli tarixiPorsche muxlislari uchun afsonaviy Mezger dvigateli tarixiKecha, 18:53Buyuk Britaniya avtosanoati ZEV mandatini yumshatishni talab qilmoqdaBuyuk Britaniya avtosanoati ZEV mandatini yumshatishni talab qilmoqdaKecha, 15:59BYD Milan dizayn markazi orqali Yevropa bozorini zabt etmoqchiBYD Milan dizayn markazi orqali Yevropa bozorini zabt etmoqchiKecha, 11:54Elektromobillar akkumulyatorlari: LFP va NMC turlari nimasi bilan farq qiladiElektromobillar akkumulyatorlari: LFP va NMC turlari nimasi bilan farq qiladiKecha, 10:57Audi o‘zining afsonaviy besh silindrli dvigatelini saqlab qolish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqdaAudi o‘zining afsonaviy besh silindrli dvigatelini saqlab qolish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqdaKecha, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar