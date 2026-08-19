Ukraina sobiq Mudofaa vaziri shov-shuvli saylov chaqirig‘i bilan chiqdi
Yaqinda Mudofaa vaziri lavozimidan ketgan Mixail Fedorov urush davom etayotgan bo'lsa ham, Ukraina davlat rahbariyatini saylashning qonuniy va xavfsiz mexanizmini yaratishga chaqirdi. U 18 avgust kungi videomurojaatida demokratiyani urush tugashiga cheksiz muddatga bog'lash Rossiyaga saylov muddatini belgilash imkonini berishini aytdi.
Ukraina siyosiy elitasida kutilmagan va haqiqiy larza keltirib chiqargan bayonot yangradi: yaqinda Mudofaa vaziri lavozimidan ketgan Mixail Fedorov urush sharoitida ham davlat rahbariyatini saylash mexanizmini yaratishga ochiqchasiga chaqirdi. Harbiy holat davrida hokimiyat almashinuvi masalasini ko‘targan va kadrlar siyosatini keskin tanqid qilgan sobiq vazirning maqsadi aslida nima?
«Urush yana uch yil cho‘zilsa-chi?»: Fedorovning asosiy savoli
18 avgust kungi videomurojaatida Mixail Fedorov Ukraina demokratiyasini urush tugashiga cheksiz muddatga bog‘lab qo‘yish xavfli ekanini bildirdi. Uning fikricha, bu vaziyatda saylov muddatini amalda Kreml belgilab bergandek bo‘lib qolmoqda:
"Agar urush yana bir, ikki yoki uch yil davom etsa, Rossiya ukrainaliklar qachon o‘z hokimiyatini saylashi mumkinligini belgilash huquqiga ega bo‘ladimi? Mening ishonchim komilki, yo‘q. Demokratiya Rossiyaning garoviga aylanmasligi kerak!", - dedi Mixail Fedorov.
Fedorov frontdagi harbiylar, millionlab qochqinlar va chegaradosh hududlardagi ovoz berish jarayoni o‘ta murakkab ekanini tan olsa-da, Ukraina imkonsizdek tuyulgan ishlarni uddalay olishini va tegishli qonuniy mexanizm ishlab chiqish shartligini ta’kidladi.
Fedorov bayonoti va Ukraina siyosatidagi keskin o‘zgarishlar
Yo‘nalish
Muammo va tanqidlar
Fedorovning pozitsiyasi / Tafsilotlar
Saylov masalasi
Harbiy holat sababli saylovlar taqiqlangan
Urush davom etgan taqdirda ham saylovning xavfsiz mexanizmini yaratish
Kadrlar siyosati
Professionallik o‘rniga «shaxsiy sadoqat» mezoni xavfi
Tayinlovlarda natijadorlik va qobiliyat asosiy o‘ringa chiqishi kerak
Iste’fo sabablari
Genshtab bilan kelishmovchilik (Aleksandr Sirskiy bilan bahs)
2026 yil iyulda vazirlikdan ketdi; Sirskiy ham iste’foga chiqarilib, o‘rniga Mixail Drapatiy tayinlandi
Keyingi qadam
Prezidentlik ambitsiyalari ochiqlanmagan
2022 yildan beri yuqori martabali arbob tomonidan saylov bo‘yicha qilingan eng katta siyosiy chaqiriq
«Shaxsiy sadoqat emas, professionallik»: Hukumat tizimiga og‘ir zarba
Reuters agentligi qayd etishicha, sobiq Mudofaa vazirining chiqishi nafaqat saylovlarga, balki Ukraina davlat boshqaruvi va kadrlar siyosatiga qaratilgan jiddiy hujumdir.
"Jamiyatda muayyan lavozimga tayinlashda nomzodning professionalligi, natijasi va mamlakatni o‘zgartirish qobiliyati emas, balki «tizimga shaxsiy sadoqati» asosiy mezon degan tasavvur paydo bo‘lishi davlat uchun nihoyatda xavflidir.", - dedi Mixail Fedorov.
Garchi Fedorov hozircha bo‘lajak prezidentlik saylovlarida ishtirok etishini ochiq e’lon qilmagan bo‘lsa-da, uning bunday keskin bayonotlari Ukraina siyosiy sahnasida yangi muxolif kuch va kuchli siyosiy lider shakllanayotganidan dalolat bermoqda.
Sizningcha, urush davom etayotgan bir paytda Ukrainada prezidentlik va parlament saylovlarini o‘tkazish to‘g‘ri qarormi yoki bu frontdagi vaziyatni zaiflashtiradimi?
O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro siyosat yangiliklaridan xabardor bo‘lish uchun ushbu tahliliy xabarni do‘stlaringizga ulashing!
…