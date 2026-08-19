Ukraina sobiq Mudofaa vaziri shov-shuvli saylov chaqirig‘i bilan chiqdi

·27·Dunyo
Ukraina sobiq Mudofaa vaziri shov-shuvli saylov chaqirig‘i bilan chiqdi
Qisqacha

Yaqinda Mudofaa vaziri lavozimidan ketgan Mixail Fedorov urush davom etayotgan bo'lsa ham, Ukraina davlat rahbariyatini saylashning qonuniy va xavfsiz mexanizmini yaratishga chaqirdi. U 18 avgust kungi videomurojaatida demokratiyani urush tugashiga cheksiz muddatga bog'lash Rossiyaga saylov muddatini belgilash imkonini berishini aytdi.

Ukraina siyosiy elitasida kutilmagan va haqiqiy larza keltirib chiqargan bayonot yangradi: yaqinda Mudofaa vaziri lavozimidan ketgan Mixail Fedorov urush sharoitida ham davlat rahbariyatini saylash mexanizmini yaratishga ochiqchasiga chaqirdi. Harbiy holat davrida hokimiyat almashinuvi masalasini ko‘targan va kadrlar siyosatini keskin tanqid qilgan sobiq vazirning maqsadi aslida nima?

«Urush yana uch yil cho‘zilsa-chi?»: Fedorovning asosiy savoli

18 avgust kungi videomurojaatida Mixail Fedorov Ukraina demokratiyasini urush tugashiga cheksiz muddatga bog‘lab qo‘yish xavfli ekanini bildirdi. Uning fikricha, bu vaziyatda saylov muddatini amalda Kreml belgilab bergandek bo‘lib qolmoqda:

"Agar urush yana bir, ikki yoki uch yil davom etsa, Rossiya ukrainaliklar qachon o‘z hokimiyatini saylashi mumkinligini belgilash huquqiga ega bo‘ladimi? Mening ishonchim komilki, yo‘q. Demokratiya Rossiyaning garoviga aylanmasligi kerak!", - dedi Mixail Fedorov.

Fedorov frontdagi harbiylar, millionlab qochqinlar va chegaradosh hududlardagi ovoz berish jarayoni o‘ta murakkab ekanini tan olsa-da, Ukraina imkonsizdek tuyulgan ishlarni uddalay olishini va tegishli qonuniy mexanizm ishlab chiqish shartligini ta’kidladi.

Fedorov bayonoti va Ukraina siyosatidagi keskin o‘zgarishlar

Yo‘nalish

Muammo va tanqidlar

Fedorovning pozitsiyasi / Tafsilotlar

Saylov masalasi

Harbiy holat sababli saylovlar taqiqlangan

Urush davom etgan taqdirda ham saylovning xavfsiz mexanizmini yaratish

Kadrlar siyosati

Professionallik o‘rniga «shaxsiy sadoqat» mezoni xavfi

Tayinlovlarda natijadorlik va qobiliyat asosiy o‘ringa chiqishi kerak

Iste’fo sabablari

Genshtab bilan kelishmovchilik (Aleksandr Sirskiy bilan bahs)

2026 yil iyulda vazirlikdan ketdi; Sirskiy ham iste’foga chiqarilib, o‘rniga Mixail Drapatiy tayinlandi

Keyingi qadam

Prezidentlik ambitsiyalari ochiqlanmagan

2022 yildan beri yuqori martabali arbob tomonidan saylov bo‘yicha qilingan eng katta siyosiy chaqiriq

«Shaxsiy sadoqat emas, professionallik»: Hukumat tizimiga og‘ir zarba

Reuters agentligi qayd etishicha, sobiq Mudofaa vazirining chiqishi nafaqat saylovlarga, balki Ukraina davlat boshqaruvi va kadrlar siyosatiga qaratilgan jiddiy hujumdir.

"Jamiyatda muayyan lavozimga tayinlashda nomzodning professionalligi, natijasi va mamlakatni o‘zgartirish qobiliyati emas, balki «tizimga shaxsiy sadoqati» asosiy mezon degan tasavvur paydo bo‘lishi davlat uchun nihoyatda xavflidir.", - dedi Mixail Fedorov.

Garchi Fedorov hozircha bo‘lajak prezidentlik saylovlarida ishtirok etishini ochiq e’lon qilmagan bo‘lsa-da, uning bunday keskin bayonotlari Ukraina siyosiy sahnasida yangi muxolif kuch va kuchli siyosiy lider shakllanayotganidan dalolat bermoqda.

Sizningcha, urush davom etayotgan bir paytda Ukrainada prezidentlik va parlament saylovlarini o‘tkazish to‘g‘ri qarormi yoki bu frontdagi vaziyatni zaiflashtiradimi?

O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro siyosat yangiliklaridan xabardor bo‘lish uchun ushbu tahliliy xabarni do‘stlaringizga ulashing!

UkrainaMykhailo FedorovRossiyaOleksandr SyrskyiMykhailo Drapatyi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuleba Moskva bilan muzokaralar nega barbod bo‘lganini ochiqladiKuleba Moskva bilan muzokaralar nega barbod bo‘lganini ochiqladiBugun, 08:54«Bo‘g‘ib o‘ldirish»: Tramp Eron bilan muzokaralarni butunlay to‘xtatishga buyruq berdi«Bo‘g‘ib o‘ldirish»: Tramp Eron bilan muzokaralarni butunlay to‘xtatishga buyruq berdiBugun, 08:48«Bank kartasi tuzog‘i»: Turkiyada 10 nafarga yaqin o‘zbekistonlik qamoq xavfi ostida«Bank kartasi tuzog‘i»: Turkiyada 10 nafarga yaqin o‘zbekistonlik qamoq xavfi ostidaBugun, 08:36«AQSHning yangi hududi»: Tramp Ho‘rmuz bo‘g‘ozi xaritasini e’lon qildi«AQSHning yangi hududi»: Tramp Ho‘rmuz bo‘g‘ozi xaritasini e’lon qildiBugun, 08:31«Asad oilasining qonli izlari»: Suriya sobiq prezidentining amakivachchasi o‘lim jazosiga hukm qilindi«Asad oilasining qonli izlari»: Suriya sobiq prezidentining amakivachchasi o‘lim jazosiga hukm qilindiBugun, 08:28Ronaldu Messi postidagi izohi bilan Instagram rekordini yangiladiRonaldu Messi postidagi izohi bilan Instagram rekordini yangiladiKecha, 21:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi