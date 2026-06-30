Chelsi ayollar jamoasida hujumchi inqirozi: Sam Kerr oʻrnini kim egallaydi?

·0·Sport
Chelsi ayollar jamoasida hujumchi inqirozi: Sam Kerr oʻrnini kim egallaydi?

Londonning Chelsi ayollar jamoasi yozgi transfer oynasida jiddiy muammoga duch keldi. Jamoaning asosiy hujumchisi Sam Kerr ketganidan soʻng, klub rahbariyati uning oʻrnini munosib toʻldiradigan yulduz futbolchi qidirmoqda. Biroq, soʻnggi haftalardagi muvaffaqiyatsiz muzokaralar jamoaning kelgusi mavsumdagi rejalarini soʻroq ostida qoldirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sonia Bompastor boshchiligidagi jamoa uchun asosiy maqsad Manchester Siti yulduzi Khadija Shaw edi. Maʼlum muddat Shawning Londonga koʻchib oʻtishi deyarli hal boʻlgandek koʻringan edi, ammo futbolchi kutilmaganda oʻz klubi bilan shartnomani uzaytirishga qaror qildi. Bu Chelsi uchun transfer bozoridagi birinchi va eng ogʻriqli zarba boʻldi.

Ketma-ket rad javoblari va transfer muvaffaqiyatsizliklari

Khadija Shawdan keyin londonliklar eʼtiborini Shvetsiyaning Hacken jamoasi safida 30 ta gol urgan 19 yoshli iqtidor egasi Felicia Schroderga qaratdi. Chelsi yosh hujumchi uchun hatto jahon rekordi darajasidagi mablagʻ taklif qilgan boʻlsa-da, poygada Real Madrid gʻolib chiqdi. Oʻtgan haftada Madrid klubi Schroderyning transferini rasman eʼlon qildi.

Omadsizliklar seriyasi Salma Paralluelo bilan yakunlandi. Barselona safida Chempionlar ligasi finalida dubl qayd etgan Ispaniya terma jamoasi aʼzosi ham Chelsi taklifini rad etdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Paralluelo faoliyatini boshqa top-klubda davom ettirishni afzal koʻrmoqda, bu esa koʻklarni qiyin ahvolda qoldirdi.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, oʻtgan mavsum Chelsi uchun soʻnggi yetti yildagi eng kam gol urilgan mavsum boʻldi. Jamoa Angliya ayollar superligasida (WSL) bor-yoʻgʻi 44 ta gol urdi. Bu koʻrsatkich boʻyicha ular hatto ligadan tushib ketgan Lester Siti va autsayder Vest Xem kabi jamoalar bilan bir qatorda eng past samaradorlikni qayd etgan.

Hujumdagi muammolar sababi

Jamoaning hujum chizigʻidagi muammolari bir qator omillar bilan bogʻliq:

  • Sam Kerrning uzoq muddatli jarohatdan soʻng formaga kirishi qiyin kechgani;
  • Mayra Ramirezning tizzasidagi jarohat sabab deyarli butun mavsumni oʻtkazib yuborgani;
  • Catarina Macario va Aggie Beever-Jones kabi futbolchilarning doimiy jarohatlari.
Hozirda Sonia Bompastor ixtiyorida markaziy hujumchi sifatida faqat tajribasiz yoshlar qolmoqda. Lauren James kabi qanot vakillarini markazga oʻtkazish ham kutilgan natijani bermadi. Agar Chelsi yaqin haftalarda transfer bozorida keskin choralar koʻrmasa, kelasi mavsumda ham chempionlik poygasida qatnashish soʻroq ostida qolishi mumkin.

ChelsiFutbolTransferSam KerrAngliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Noyer sensatsion mag‘lubiyatdan so‘ng Germaniyaning asosiy muammosini aytdiNoyer sensatsion mag‘lubiyatdan so‘ng Germaniyaning asosiy muammosini aytdiBugun, 12:09JCH-2026. 1/16 final. Niderlandiya — Marokash 1:1 (2:3) (gollar videosi)JCH-2026. 1/16 final. Niderlandiya — Marokash 1:1 (2:3) (gollar videosi)Bugun, 12:03Yurgen Klopp Germaniyaning magʻlubiyatidan soʻng Arsenal jamoasini tanqid qildiYurgen Klopp Germaniyaning magʻlubiyatidan soʻng Arsenal jamoasini tanqid qildiBugun, 11:59JCH-2026. 1/16 final. Germaniya – Paragvay 1:1 (3:4) (gollar videosi)JCH-2026. 1/16 final. Germaniya – Paragvay 1:1 (3:4) (gollar videosi)Bugun, 11:54Kuman Niderlandiyadagi tanqidlar haqida: «Men parvo qilmayman»Kuman Niderlandiyadagi tanqidlar haqida: «Men parvo qilmayman»Bugun, 11:43JCH-2026. 1/16 final. Braziliya - Yaponiya 2:1 (gollarni tomosha qiling)JCH-2026. 1/16 final. Braziliya - Yaponiya 2:1 (gollarni tomosha qiling)Bugun, 11:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi