Chelsi ayollar jamoasida hujumchi inqirozi: Sam Kerr oʻrnini kim egallaydi?
Londonning Chelsi ayollar jamoasi yozgi transfer oynasida jiddiy muammoga duch keldi. Jamoaning asosiy hujumchisi Sam Kerr ketganidan soʻng, klub rahbariyati uning oʻrnini munosib toʻldiradigan yulduz futbolchi qidirmoqda. Biroq, soʻnggi haftalardagi muvaffaqiyatsiz muzokaralar jamoaning kelgusi mavsumdagi rejalarini soʻroq ostida qoldirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sonia Bompastor boshchiligidagi jamoa uchun asosiy maqsad Manchester Siti yulduzi Khadija Shaw edi. Maʼlum muddat Shawning Londonga koʻchib oʻtishi deyarli hal boʻlgandek koʻringan edi, ammo futbolchi kutilmaganda oʻz klubi bilan shartnomani uzaytirishga qaror qildi. Bu Chelsi uchun transfer bozoridagi birinchi va eng ogʻriqli zarba boʻldi.
Ketma-ket rad javoblari va transfer muvaffaqiyatsizliklariKhadija Shawdan keyin londonliklar eʼtiborini Shvetsiyaning Hacken jamoasi safida 30 ta gol urgan 19 yoshli iqtidor egasi Felicia Schroderga qaratdi. Chelsi yosh hujumchi uchun hatto jahon rekordi darajasidagi mablagʻ taklif qilgan boʻlsa-da, poygada Real Madrid gʻolib chiqdi. Oʻtgan haftada Madrid klubi Schroderyning transferini rasman eʼlon qildi.
Omadsizliklar seriyasi Salma Paralluelo bilan yakunlandi. Barselona safida Chempionlar ligasi finalida dubl qayd etgan Ispaniya terma jamoasi aʼzosi ham Chelsi taklifini rad etdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Paralluelo faoliyatini boshqa top-klubda davom ettirishni afzal koʻrmoqda, bu esa koʻklarni qiyin ahvolda qoldirdi.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, oʻtgan mavsum Chelsi uchun soʻnggi yetti yildagi eng kam gol urilgan mavsum boʻldi. Jamoa Angliya ayollar superligasida (WSL) bor-yoʻgʻi 44 ta gol urdi. Bu koʻrsatkich boʻyicha ular hatto ligadan tushib ketgan Lester Siti va autsayder Vest Xem kabi jamoalar bilan bir qatorda eng past samaradorlikni qayd etgan.
Hujumdagi muammolar sababiJamoaning hujum chizigʻidagi muammolari bir qator omillar bilan bogʻliq:
- Sam Kerrning uzoq muddatli jarohatdan soʻng formaga kirishi qiyin kechgani;
- Mayra Ramirezning tizzasidagi jarohat sabab deyarli butun mavsumni oʻtkazib yuborgani;
- Catarina Macario va Aggie Beever-Jones kabi futbolchilarning doimiy jarohatlari.
…