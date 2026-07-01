Lamine Yamal: "Fransiya bizdan kuchli emas, Jahon chempionligini qoʻlga kiritamiz"
Ispaniya terma jamoasi va "Barselona" klubining yosh yulduzi Lamine Yamal boʻlajak Jahon chempionati oldidan oʻzining qatʼiy maqsadlarini maʼlum qildi. Iqtidorli hujumchi Ispaniya termasining imkoniyatlarini yuqori baholab, jamoasi har qanday raqibni magʻlub etishga qodir ekanini taʼkidladi. Uning fikricha, "Qizil furiya" ayni damda dunyoning eng kuchli jamoalaridan biri hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Yamal Ispaniyaning asosiy raqobatchilaridan biri sifatida koʻrilayotgan Fransiya terma jamoasidan hayiqmasligini bildirgan. U Didye Desham shogirdlari Ispaniyadan ustun emasligini va oʻzaro oʻyinlar buni isbotlaganini eslatib oʻtdi. Yosh iqtidor egasi Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtadigan mundialda gʻoliblikni qoʻlga kiritishiga toʻliq ishonmoqda.
Fransiya bilan raqobat va Ispaniyaning ustunligiYamal oʻz intervyusida Fransiya termasi atrofidagi shov-shuvlarga toʻxtalib, ularni yengib boʻlmas jamoa deb hisoblamasligini aytdi. "Hech bir jamoani yengib boʻlmas deb boʻlmaydi. Fransiya bizdan yaxshiroq emas; ular Yevropa chempionatidan beri bizni magʻlub eta olishmadi. Hozirda hech kim bizdan oldinda emas va yaqqol favorit yoʻq", — deya taʼkidladi futbolchi.
Maʼlumki, Ispaniya Yevro-2024 yarim finalida aynan Kylian Mbappe boshchiligidagi Fransiyani magʻlub etgan edi. Yamal aynan shu gʻalabani misol qilib keltirib, Ispaniya har qanday yulduzli tarkibga qarshi munosib oʻyin koʻrsata olishini isbotlaganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, musobaqa boshlanishi bilan uning xayolida faqat bitta maqsad — kubokni boshi uzra baland koʻtarish boʻladi.
Gʻalaba his-tuygʻulari va qatʼiy xarakterLamine Yamal maydondagi mahoratidan tashqari, oʻzining sovuqqonligi bilan ham ajralib turadi. U Jahon chempionligini qoʻlga kiritgan taqdirda ham koʻz yosh toʻkmasligini va his-tuygʻularini jilovlay olishini aytdi. Futbolchi faqat jarohat olganida yoki onasining yigʻlaganini koʻrganida hissiyotga berilishini tan oldi.
"Men hech qachon ortiqcha hayajonlanmayman va yigʻlamayman. Faqat onamning koʻz yoshlarini koʻrganimda yigʻlaganman. Agar Jahon chempionatida gʻolib chiqsak ham, yigʻlamasligim aniq, bu imkonsiz", — deydi 18 yoshli hujumchi. Shuningdek, u gʻalabani qanday nishonlashi haqidagi savolga javob berib, diniy eʼtiqodi tufayli tanasiga tatuirovka chizdirmasligini ham qoʻshimcha qildi.
Ispaniya terma jamoasi Luis de la Fuente boshchiligida yangi avlod vakillari bilan shakllanmoqda. Yamal kabi yosh va ishonchga toʻla futbolchilarning borligi jamoaning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun poydevor boʻlib xizmat qiladi. Hozirda futbol jamoatchiligi Yamalning ushbu dadil prognozlari amalda qanchalik oʻzini oqlashini katta qiziqish bilan kutmoqda.
…