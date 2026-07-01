Lamine Yamal: "Fransiya bizdan kuchli emas, Jahon chempionligini qoʻlga kiritamiz"

·31·Sport
Lamine Yamal: "Fransiya bizdan kuchli emas, Jahon chempionligini qoʻlga kiritamiz"

Ispaniya terma jamoasi va "Barselona" klubining yosh yulduzi Lamine Yamal boʻlajak Jahon chempionati oldidan oʻzining qatʼiy maqsadlarini maʼlum qildi. Iqtidorli hujumchi Ispaniya termasining imkoniyatlarini yuqori baholab, jamoasi har qanday raqibni magʻlub etishga qodir ekanini taʼkidladi. Uning fikricha, "Qizil furiya" ayni damda dunyoning eng kuchli jamoalaridan biri hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Yamal Ispaniyaning asosiy raqobatchilaridan biri sifatida koʻrilayotgan Fransiya terma jamoasidan hayiqmasligini bildirgan. U Didye Desham shogirdlari Ispaniyadan ustun emasligini va oʻzaro oʻyinlar buni isbotlaganini eslatib oʻtdi. Yosh iqtidor egasi Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtadigan mundialda gʻoliblikni qoʻlga kiritishiga toʻliq ishonmoqda.

Fransiya bilan raqobat va Ispaniyaning ustunligi

Yamal oʻz intervyusida Fransiya termasi atrofidagi shov-shuvlarga toʻxtalib, ularni yengib boʻlmas jamoa deb hisoblamasligini aytdi. "Hech bir jamoani yengib boʻlmas deb boʻlmaydi. Fransiya bizdan yaxshiroq emas; ular Yevropa chempionatidan beri bizni magʻlub eta olishmadi. Hozirda hech kim bizdan oldinda emas va yaqqol favorit yoʻq", — deya taʼkidladi futbolchi.

Maʼlumki, Ispaniya Yevro-2024 yarim finalida aynan Kylian Mbappe boshchiligidagi Fransiyani magʻlub etgan edi. Yamal aynan shu gʻalabani misol qilib keltirib, Ispaniya har qanday yulduzli tarkibga qarshi munosib oʻyin koʻrsata olishini isbotlaganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, musobaqa boshlanishi bilan uning xayolida faqat bitta maqsad — kubokni boshi uzra baland koʻtarish boʻladi.

Gʻalaba his-tuygʻulari va qatʼiy xarakter

Lamine Yamal maydondagi mahoratidan tashqari, oʻzining sovuqqonligi bilan ham ajralib turadi. U Jahon chempionligini qoʻlga kiritgan taqdirda ham koʻz yosh toʻkmasligini va his-tuygʻularini jilovlay olishini aytdi. Futbolchi faqat jarohat olganida yoki onasining yigʻlaganini koʻrganida hissiyotga berilishini tan oldi.

"Men hech qachon ortiqcha hayajonlanmayman va yigʻlamayman. Faqat onamning koʻz yoshlarini koʻrganimda yigʻlaganman. Agar Jahon chempionatida gʻolib chiqsak ham, yigʻlamasligim aniq, bu imkonsiz", — deydi 18 yoshli hujumchi. Shuningdek, u gʻalabani qanday nishonlashi haqidagi savolga javob berib, diniy eʼtiqodi tufayli tanasiga tatuirovka chizdirmasligini ham qoʻshimcha qildi.

Ispaniya terma jamoasi Luis de la Fuente boshchiligida yangi avlod vakillari bilan shakllanmoqda. Yamal kabi yosh va ishonchga toʻla futbolchilarning borligi jamoaning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun poydevor boʻlib xizmat qiladi. Hozirda futbol jamoatchiligi Yamalning ushbu dadil prognozlari amalda qanchalik oʻzini oqlashini katta qiziqish bilan kutmoqda.

Lamine YamalIspaniyaFransiyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maykl Olise JCH-2026da Pelening tarixiy assist rekordiga yaqinlashdiMaykl Olise JCH-2026da Pelening tarixiy assist rekordiga yaqinlashdiBugun, 13:02Alejandro Garnacho Chelsi tarkibini tark etishi kutilmoqdaAlejandro Garnacho Chelsi tarkibini tark etishi kutilmoqdaBugun, 12:55Ashley Cole kutilmaganda Cesena bosh murabbiyligidan isteʼfo berdiAshley Cole kutilmaganda Cesena bosh murabbiyligidan isteʼfo berdiBugun, 12:53Montella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadiMontella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadiBugun, 12:47Nepomnyashiy Kannavaro o‘rniga Kapadze qolishi kerakligini aytdiNepomnyashiy Kannavaro o‘rniga Kapadze qolishi kerakligini aytdiBugun, 12:38Jahongir O‘rozovga Germaniyaning «Borussiya» klubi jiddiy qiziqmoqdaJahongir O‘rozovga Germaniyaning «Borussiya» klubi jiddiy qiziqmoqdaBugun, 12:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi