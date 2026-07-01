Fil Foden faoliyatida tushunarsiz pasayish: Aston Villa yulduz uchun najot boʻladimi?

·42·Sport
Fil Foden faoliyatida tushunarsiz pasayish: Aston Villa yulduz uchun najot boʻladimi?

Manchester Siti va Angliya terma jamoasining iqtidorli yarim himoyachisi Fil Foden soʻnggi vaqtlarda oʻz darajasidan ancha past oʻyin namoyish etmoqda. Bir paytlar dunyoning eng yaxshi yosh futbolchilaridan biri deb eʼtirof etilgan oʻyinchi bugungi kunda asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻygan. Mutaxassislarning fikricha, futbolchining faoliyatidagi bu turgʻunlik uni klubini almashtirishga majbur qilishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sobiq futbolchi Toni Kaskarino Goal.com nashriga bergan intervyusida Fil Foden uchun Aston Villa jamoasiga koʻchib oʻtish ajoyib imkoniyat boʻlishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Manchester Siti tarkibida zaxira oʻrindigʻiga mixlanib qolish iqtidorli pleymeykerning salohiyatini soʻndirmoqda. Birmingem klubi esa ayni damda kuchli oʻsish bosqichida va Foden u yerda yana yetakchiga aylanishi mumkin.

Aston Villa jamoasi oʻzining yosh yulduzi Morgan Rojersni sotish orqali katta mablagʻ ishlab olishni rejalashtirmoqda. Xabarlarga koʻra, Rojersning transfer narxi 130 million funt sterling etib belgilangan. Agar ushbu transfer amalga oshsa, Unai Emery ixtiyorida Fil Foden kabi yuqori saviyali ijodkor futbolchini sotib olish uchun yetarli mablagʻ paydo boʻladi.

Faoliyatdagi turgʻunlik va yangi chaqiruv ehtiyoji

Fil Foden 2025-26 yilgi mavsumda bor-yoʻgʻi 10 ta gol urishga muvaffaq boʻldi, bu esa uning darajasidagi futbolchi uchun kutilgan natija emas. Eng achinarlisi, ushbu pasayish sababli u Angliya terma jamoasining Jahon chempionati uchun qaydnomasidan ham chetda qoldi. Kaskarino futbolchining hozirgi holatini "teskari yoʻnalishdagi harakat" deb atadi.

"Fil Foden faoliyatini yosh iqtidor sifatida boshlab, asta-sekin asosiy tarkibga kirgan edi. Ammo hozir hammasi teskarisiga aylanmoqda — u asosiy tarkib oʻyinchisidan zaxira vakiliga aylanib qoldi. Uning yoshidagi futbolchi uchun har hafta maydonga tushish va oʻzini isbotlash juda muhim. Aston Villa kabi ambitsiyali klub unga oʻsha ishtiyoqni qaytara oladi", — deydi Kaskarino.

Garchi Fil Foden uchun oʻzi voyaga yetgan Manchester Siti jamoasini tark etish hissiy jihatdan qiyin boʻlsa-da, professional oʻsish uchun bu zaruratga aylanishi mumkin. Yangi murabbiy qoʻl ostida ham vaziyat ijobiy tomonga oʻzgarmasa, Angliya Premer-ligasining boshqa bir kuchli jamoasiga oʻtish uning faoliyatini qayta jonlantirishi tayin.

Hozircha Manchester Siti rahbariyati yoki futbolchining oʻzi transfer borasida rasmiy bayonot bergani yoʻq. Biroq, ijtimoiy tarmoqlarda Aston Villa muxlislari allaqachon Fodenning kelishini muhokama qila boshlashgan. Agar barcha moliyaviy va sport shartlari mos kelsa, ushbu transfer kelgusi yozning eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi mumkin.

Fil FodenManchester SitiAston VillaTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland Braziliyaga qarshi oʻyin oldidan Norvegiya imkoniyatlarini past baholadiErling Xoland Braziliyaga qarshi oʻyin oldidan Norvegiya imkoniyatlarini past baholadiBugun, 17:14«Real» Maykl Olise uchun rekordga yaqin taklif tayyorlamoqda«Real» Maykl Olise uchun rekordga yaqin taklif tayyorlamoqdaBugun, 16:55Meksikadan mag‘lubiyatdan so‘ng Bekkasese Ekvadordan ketdiMeksikadan mag‘lubiyatdan so‘ng Bekkasese Ekvadordan ketdiBugun, 16:48Milan transfer rekordini yangiladi: Ruben Amorim jamoaga yangi hujumchi olib keldiMilan transfer rekordini yangiladi: Ruben Amorim jamoaga yangi hujumchi olib keldiBugun, 16:32Liverpul himoya chizigʻini kuchaytirdi: Jeremy Jacquet transferi rasman eʼlon qilindiLiverpul himoya chizigʻini kuchaytirdi: Jeremy Jacquet transferi rasman eʼlon qilindiBugun, 16:11Villi Sanyol: “Agar Michael Olise Oltin toʻpni olmasa, futbolda nimadir notoʻgʻri ketmoqda”Villi Sanyol: “Agar Michael Olise Oltin toʻpni olmasa, futbolda nimadir notoʻgʻri ketmoqda”Bugun, 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi