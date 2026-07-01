Fil Foden faoliyatida tushunarsiz pasayish: Aston Villa yulduz uchun najot boʻladimi?
Manchester Siti va Angliya terma jamoasining iqtidorli yarim himoyachisi Fil Foden soʻnggi vaqtlarda oʻz darajasidan ancha past oʻyin namoyish etmoqda. Bir paytlar dunyoning eng yaxshi yosh futbolchilaridan biri deb eʼtirof etilgan oʻyinchi bugungi kunda asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻygan. Mutaxassislarning fikricha, futbolchining faoliyatidagi bu turgʻunlik uni klubini almashtirishga majbur qilishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sobiq futbolchi Toni Kaskarino Goal.com nashriga bergan intervyusida Fil Foden uchun Aston Villa jamoasiga koʻchib oʻtish ajoyib imkoniyat boʻlishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Manchester Siti tarkibida zaxira oʻrindigʻiga mixlanib qolish iqtidorli pleymeykerning salohiyatini soʻndirmoqda. Birmingem klubi esa ayni damda kuchli oʻsish bosqichida va Foden u yerda yana yetakchiga aylanishi mumkin.
Aston Villa jamoasi oʻzining yosh yulduzi Morgan Rojersni sotish orqali katta mablagʻ ishlab olishni rejalashtirmoqda. Xabarlarga koʻra, Rojersning transfer narxi 130 million funt sterling etib belgilangan. Agar ushbu transfer amalga oshsa, Unai Emery ixtiyorida Fil Foden kabi yuqori saviyali ijodkor futbolchini sotib olish uchun yetarli mablagʻ paydo boʻladi.
Faoliyatdagi turgʻunlik va yangi chaqiruv ehtiyojiFil Foden 2025-26 yilgi mavsumda bor-yoʻgʻi 10 ta gol urishga muvaffaq boʻldi, bu esa uning darajasidagi futbolchi uchun kutilgan natija emas. Eng achinarlisi, ushbu pasayish sababli u Angliya terma jamoasining Jahon chempionati uchun qaydnomasidan ham chetda qoldi. Kaskarino futbolchining hozirgi holatini "teskari yoʻnalishdagi harakat" deb atadi.
"Fil Foden faoliyatini yosh iqtidor sifatida boshlab, asta-sekin asosiy tarkibga kirgan edi. Ammo hozir hammasi teskarisiga aylanmoqda — u asosiy tarkib oʻyinchisidan zaxira vakiliga aylanib qoldi. Uning yoshidagi futbolchi uchun har hafta maydonga tushish va oʻzini isbotlash juda muhim. Aston Villa kabi ambitsiyali klub unga oʻsha ishtiyoqni qaytara oladi", — deydi Kaskarino.
Garchi Fil Foden uchun oʻzi voyaga yetgan Manchester Siti jamoasini tark etish hissiy jihatdan qiyin boʻlsa-da, professional oʻsish uchun bu zaruratga aylanishi mumkin. Yangi murabbiy qoʻl ostida ham vaziyat ijobiy tomonga oʻzgarmasa, Angliya Premer-ligasining boshqa bir kuchli jamoasiga oʻtish uning faoliyatini qayta jonlantirishi tayin.
Hozircha Manchester Siti rahbariyati yoki futbolchining oʻzi transfer borasida rasmiy bayonot bergani yoʻq. Biroq, ijtimoiy tarmoqlarda Aston Villa muxlislari allaqachon Fodenning kelishini muhokama qila boshlashgan. Agar barcha moliyaviy va sport shartlari mos kelsa, ushbu transfer kelgusi yozning eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi mumkin.
…