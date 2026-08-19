Shohjahon Ergashev Shahram G‘iyosovga kutilmagan «vizov» tashladi
Shohjahon Ergashev Shahram G'iyosovni ortiqcha bahslarni ringda hal qilishga, qochmasdan jang qilishga chaqirdi. U so'z o'yini va bahonalarning davri tugaganini ta'kidladi. Ergashev Shahram G'iyosov yaqinda boksni tashlaganini aytsa ham hayron qolmasligini bildirdi. Mazkur bayonot ehtimoliy o'zbek derbisiga qiziqishni yanada oshirdi.
O‘zbek professional boksining ikki yulduzi o‘rtasidagi keskinlik nihoyat eng cho‘qqisiga chiqdi. Bir necha kundizgi dahanaki janglardan so‘ng Shohjahon Ergashev raqibi Shahram G‘iyosovning so‘zlariga nihoyatda keskin va hayratlanarli munosabat bildirdi — u Shahram haqida qanday kutilmagan gaplarni ochiqladi?
Jonli efirdagi chaqiriq: Ergashevning ochiq talabi
Shohjahon Ergashev o‘zining ijtimoiy tarmoqlari va OAV orqali raqibiga ochiqchasiga murojaat qilib, ortiqcha bahslarni ringda hal qilish vaqti kelganini ta’kidladi. Nokautchi bokschining fikricha, so‘z o‘yini va bahonalarning davri tugagan.
"Senga kel, jang qilamiz, deb televideniye orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri aytdim. Qochmasdan, urishish kerak, shunda ko‘ramiz kim kuchli ekanini. Mayda gapning nima keragi bor?", - dedi Shohjahon Ergashev.
O‘zbek derbisi: Ikki charm qo‘lqop ustasining holati
Ko‘rsatkich
Shohjahon Ergashev
Shahram G‘iyosov
Uslubi
Tezkor zarba va agressiv nokautchi
Texnik, harakatchan va taktik bokschi
Munosabat
To‘g‘ridan to‘g‘ri ringga chorlamoqda
Ergashevning da’volariga qarshi fikrda
Talab
«Qochmasdan to‘qnash kelish»
Vaziyatni o‘z foydasiga baholash
Boksni tashlash xavfi bormi?
Shohjahon o‘z bayonotining so‘nggi qismida muxlislarni yanada hayratda qoldiradigan taxminni ilgari surdi. U G‘iyosovning bu to‘qnashuvdan butunlay chekinishi mumkinligiga sha’ma qildi:
"Yaqinda boksni tashladim, deb aytsa ham hayron qolmayman.", - dedi Shohjahon Ergashev.
Ushbu bayonot o‘zbek boksi muxlislari orasida katta to‘lqin hosil qilib, bo‘lajak ehtimoliy derbiga bo‘lgan qiziqishni yanada alangalatib yubordi.
Sizningcha, agar ushbu super jang tashkil etilsa, kim g‘olib chiqadi: nokautchi Shohjahonmi yoki texnik Shahram?
O‘z bashoratingizni izohlarda qoldiring va boks ishqibozi bo‘lgan do‘stlaringizga ushbu bayonotni darhol yuboring!
…