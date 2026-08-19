Shohjahon Ergashev Shahram G‘iyosovga kutilmagan «vizov» tashladi

·39·Sport
Shohjahon Ergashev Shahram G‘iyosovga kutilmagan «vizov» tashladi
Qisqacha

Shohjahon Ergashev Shahram G'iyosovni ortiqcha bahslarni ringda hal qilishga, qochmasdan jang qilishga chaqirdi. U so'z o'yini va bahonalarning davri tugaganini ta'kidladi. Ergashev Shahram G'iyosov yaqinda boksni tashlaganini aytsa ham hayron qolmasligini bildirdi. Mazkur bayonot ehtimoliy o'zbek derbisiga qiziqishni yanada oshirdi.

O‘zbek professional boksining ikki yulduzi o‘rtasidagi keskinlik nihoyat eng cho‘qqisiga chiqdi. Bir necha kundizgi dahanaki janglardan so‘ng Shohjahon Ergashev raqibi Shahram G‘iyosovning so‘zlariga nihoyatda keskin va hayratlanarli munosabat bildirdi — u Shahram haqida qanday kutilmagan gaplarni ochiqladi?

Jonli efirdagi chaqiriq: Ergashevning ochiq talabi

Shohjahon Ergashev o‘zining ijtimoiy tarmoqlari va OAV orqali raqibiga ochiqchasiga murojaat qilib, ortiqcha bahslarni ringda hal qilish vaqti kelganini ta’kidladi. Nokautchi bokschining fikricha, so‘z o‘yini va bahonalarning davri tugagan.

"Senga kel, jang qilamiz, deb televideniye orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri aytdim. Qochmasdan, urishish kerak, shunda ko‘ramiz kim kuchli ekanini. Mayda gapning nima keragi bor?", - dedi Shohjahon Ergashev.

O‘zbek derbisi: Ikki charm qo‘lqop ustasining holati

Ko‘rsatkich

Shohjahon Ergashev

Shahram G‘iyosov

Uslubi

Tezkor zarba va agressiv nokautchi

Texnik, harakatchan va taktik bokschi

Munosabat

To‘g‘ridan to‘g‘ri ringga chorlamoqda

Ergashevning da’volariga qarshi fikrda

Talab

«Qochmasdan to‘qnash kelish»

Vaziyatni o‘z foydasiga baholash

Boksni tashlash xavfi bormi?

Shohjahon o‘z bayonotining so‘nggi qismida muxlislarni yanada hayratda qoldiradigan taxminni ilgari surdi. U G‘iyosovning bu to‘qnashuvdan butunlay chekinishi mumkinligiga sha’ma qildi:

"Yaqinda boksni tashladim, deb aytsa ham hayron qolmayman.", - dedi Shohjahon Ergashev.

Ushbu bayonot o‘zbek boksi muxlislari orasida katta to‘lqin hosil qilib, bo‘lajak ehtimoliy derbiga bo‘lgan qiziqishni yanada alangalatib yubordi.

Sizningcha, agar ushbu super jang tashkil etilsa, kim g‘olib chiqadi: nokautchi Shohjahonmi yoki texnik Shahram?

O‘z bashoratingizni izohlarda qoldiring va boks ishqibozi bo‘lgan do‘stlaringizga ushbu bayonotni darhol yuboring!

Shohjahon ErgashevShahram G‘iyosovO‘zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarEronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarBugun, 06:52«An Nasr» yulduzsiz kechgan o‘yinda 4 ta gol urdi — Feliksdan porloq benefis«An Nasr» yulduzsiz kechgan o‘yinda 4 ta gol urdi — Feliksdan porloq benefisBugun, 06:49«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?Bugun, 06:44Rodri nima uchun aynan «Barselona»ni tanlaganining haqiqiy sababini aytdiRodri nima uchun aynan «Barselona»ni tanlaganining haqiqiy sababini aytdiBugun, 06:38Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin qachon va qayerda bo‘ladi?Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin qachon va qayerda bo‘ladi?Bugun, 06:32UFC 330 turniridan so‘ng divizionlarda nimalar o‘zgardi?UFC 330 turniridan so‘ng divizionlarda nimalar o‘zgardi?Bugun, 06:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi