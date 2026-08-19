«Nokaut bashorati» teskari ishladi: Makgregor Gerriga kutilmagan murojaat yo‘lladi

·35·Sport
«Nokaut bashorati» teskari ishladi: Makgregor Gerriga kutilmagan murojaat yo‘lladi
Qisqacha

UFC 330 turnirida Islam Maxachev 2-raundda Yen Machado Gerrini kuchli hay-kik bilan nokdaunga tushirib, jangda muddatidan avval g'alaba qozondi. Bu natija Konor Makgregorning Gerri Maxachevni hay-kik orqali nokautga uchratishi haqidagi bashoratiga zid bo'ldi. Mag'lubiyatdan so'ng Yen Machado Gerri qaytishini va UFC kamarini qo'lga kiritishini bildirdi. Konor Makgregor esa uning bayonoti ostida «Chempionlik mentaliteti!» deya izoh qoldirdi.

UFC 330 turniri oldidan butun dunyoni shov-shuvga ko‘mib, Islam Maxachevning ayanchli mag‘lubiyatini va’da qilgan Konor Makgregorning rejalari oktagonda chippakka chiqdi. Ammo hamyurti sharmandali zarbaga uchraganidan so‘ng, sobiq ikki vazn chempioni hammani hayratda qoldirgan harakatni amalga oshirdi — u nima uchun aynan hozir jim turolmadi?

Bashoratning «la’nati»: Oktagonda nima sodir bo‘ldi?

Jang arafasida Konor Makgregor o‘zining yosh vatandoshi Yen Machado Gerrini ochiqchasiga qo‘llab, sensatsion bayonot bergan edi. Uning fikricha, Gerri Maxachevning ustidan boshiga beriladigan aniq zarba (hay-kik) orqali muddatidan oldin g‘alaba qozonishi kerak edi.

Biroq Filadelfiyadagi qarama-qarshilik kutilmagan burilish yasadi:

  • Kutilgan ssenariy: Gerrining tezkor oyoq zarbalari va Maxachevni nokautga uchratishi.

  • Aslida yuz bergan holat: Ikkinchi raundda aynan Islam Maxachev kuchli hay-kik bilan irlandiyalik sportchini og‘ir nokdaunga tushirib, jang taqdirini o‘z foydasiga hal qildi.

Jang faktlari va asosiy ko‘rsatkichlar

Ko‘rsatkich

Islam Maxachev

Yen Machado Gerri

Jang maqomi

Chempionlik unvoni himoyasi

Da’vogar

Hal qiluvchi zarba

2-raunddagi halokatli hay-kik

Bashorat qilingan zarbani o‘tkazib yubordi

Jang natijasi

Muddatidan avval g‘alaba

Mag‘lubiyat

«Sinmagan iroda»: Gerrining videosi va Konorning javobi

Qattiq zarba va mag‘lubiyatdan keyin Gerri muxlislariga maxsus videomurojaat yo‘llab, taslim bo‘lmasligini bildirdi. U o‘z jamoadoshi Charlz Oliveyraning yo‘lini eslatib, katta mag‘lubiyatlar insonni faqat kuchliroq qilishini ta’kidladi.

"Bu mag‘lubiyat hech narsani anglatmaydi. Men albatta qaytaman va UFC kamarini boshim uzra ko‘taraman!"

Yen Machado Gerri

Ushbu hissiyotli bayonot ostida esa Konor Makgregor o‘zining qisqa, ammo juda ta’sirli izohini qoldirdi:

"Chempionlik mentaliteti!"

Konor Makgregor

Makgregor hatto oktagonda rejalar barbod bo‘lganda ham o‘z shogirdini yolg‘iz qoldirmasligini va uning chempionlik ruhiyatiga ishonishini shu tariqa ko‘rsatib qo‘ydi.

Sizningcha, Gerri haqiqatan ham kelajakda chempion bo‘la oladimi yoki Maxachevga qarshi bahs uning asl saviyasini ko‘rsatib qo‘ydimi?

O‘z fikringizni izohlarda yozib qoldiring va UFC muxlisi bo‘lgan do‘stlaringizga ushbu xabarni ulashing!

Konor MakgregorIslam MaxachevYen Machado GerriUFCFiladelfiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarEronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarBugun, 06:52«An Nasr» yulduzsiz kechgan o‘yinda 4 ta gol urdi — Feliksdan porloq benefis«An Nasr» yulduzsiz kechgan o‘yinda 4 ta gol urdi — Feliksdan porloq benefisBugun, 06:49«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?Bugun, 06:44Rodri nima uchun aynan «Barselona»ni tanlaganining haqiqiy sababini aytdiRodri nima uchun aynan «Barselona»ni tanlaganining haqiqiy sababini aytdiBugun, 06:38Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin qachon va qayerda bo‘ladi?Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin qachon va qayerda bo‘ladi?Bugun, 06:32UFC 330 turniridan so‘ng divizionlarda nimalar o‘zgardi?UFC 330 turniridan so‘ng divizionlarda nimalar o‘zgardi?Bugun, 06:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi