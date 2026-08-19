«Nokaut bashorati» teskari ishladi: Makgregor Gerriga kutilmagan murojaat yo‘lladi
UFC 330 turnirida Islam Maxachev 2-raundda Yen Machado Gerrini kuchli hay-kik bilan nokdaunga tushirib, jangda muddatidan avval g'alaba qozondi. Bu natija Konor Makgregorning Gerri Maxachevni hay-kik orqali nokautga uchratishi haqidagi bashoratiga zid bo'ldi. Mag'lubiyatdan so'ng Yen Machado Gerri qaytishini va UFC kamarini qo'lga kiritishini bildirdi. Konor Makgregor esa uning bayonoti ostida «Chempionlik mentaliteti!» deya izoh qoldirdi.
UFC 330 turniri oldidan butun dunyoni shov-shuvga ko‘mib, Islam Maxachevning ayanchli mag‘lubiyatini va’da qilgan Konor Makgregorning rejalari oktagonda chippakka chiqdi. Ammo hamyurti sharmandali zarbaga uchraganidan so‘ng, sobiq ikki vazn chempioni hammani hayratda qoldirgan harakatni amalga oshirdi — u nima uchun aynan hozir jim turolmadi?
Bashoratning «la’nati»: Oktagonda nima sodir bo‘ldi?
Jang arafasida Konor Makgregor o‘zining yosh vatandoshi Yen Machado Gerrini ochiqchasiga qo‘llab, sensatsion bayonot bergan edi. Uning fikricha, Gerri Maxachevning ustidan boshiga beriladigan aniq zarba (hay-kik) orqali muddatidan oldin g‘alaba qozonishi kerak edi.
Biroq Filadelfiyadagi qarama-qarshilik kutilmagan burilish yasadi:
Kutilgan ssenariy: Gerrining tezkor oyoq zarbalari va Maxachevni nokautga uchratishi.
Aslida yuz bergan holat: Ikkinchi raundda aynan Islam Maxachev kuchli hay-kik bilan irlandiyalik sportchini og‘ir nokdaunga tushirib, jang taqdirini o‘z foydasiga hal qildi.
Jang faktlari va asosiy ko‘rsatkichlar
Ko‘rsatkich
Islam Maxachev
Jang maqomi
Chempionlik unvoni himoyasi
Da’vogar
Hal qiluvchi zarba
2-raunddagi halokatli hay-kik
Bashorat qilingan zarbani o‘tkazib yubordi
Jang natijasi
Muddatidan avval g‘alaba
Mag‘lubiyat
«Sinmagan iroda»: Gerrining videosi va Konorning javobi
Qattiq zarba va mag‘lubiyatdan keyin Gerri muxlislariga maxsus videomurojaat yo‘llab, taslim bo‘lmasligini bildirdi. U o‘z jamoadoshi Charlz Oliveyraning yo‘lini eslatib, katta mag‘lubiyatlar insonni faqat kuchliroq qilishini ta’kidladi.
"Bu mag‘lubiyat hech narsani anglatmaydi. Men albatta qaytaman va UFC kamarini boshim uzra ko‘taraman!"
— Yen Machado Gerri
Ushbu hissiyotli bayonot ostida esa Konor Makgregor o‘zining qisqa, ammo juda ta’sirli izohini qoldirdi:
"Chempionlik mentaliteti!"
— Konor Makgregor
Makgregor hatto oktagonda rejalar barbod bo‘lganda ham o‘z shogirdini yolg‘iz qoldirmasligini va uning chempionlik ruhiyatiga ishonishini shu tariqa ko‘rsatib qo‘ydi.
Sizningcha, Gerri haqiqatan ham kelajakda chempion bo‘la oladimi yoki Maxachevga qarshi bahs uning asl saviyasini ko‘rsatib qo‘ydimi?
O‘z fikringizni izohlarda yozib qoldiring va UFC muxlisi bo‘lgan do‘stlaringizga ushbu xabarni ulashing!
…