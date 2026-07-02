Milan va Zlatan Ibrahimovic Virgil van Dijk transferi uchun harakat boshladi
Italiyaning Milan klubi yozgi transfer oynasidagi eng shov-shuvli yurishlardan biriga tayyorgarlik koʻrmoqda. "Rossonerilar" rahbariyati, xususan, klub maslahatchisi Zlatan Ibrahimovic tashabbusi bilan Liverpul sardori Virgil van Dijkni jamoaga olib kelishni maqsad qilgan. Ushbu transfer Italiya grandi uchun yangi davrning poydevori boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
La Gazzetta dello Sport nashri xabariga koʻra, Milan hujumchi Goncalo Ramos transferini 70 million yevroga hal qilganidan soʻng, bor eʼtiborini himoya chizigʻini kuchaytirishga qaratgan. Klub xoʻjayini Gerry Cardinale va Zlatan Ibrahimovic tajribali niderlandiyalik himoyachini jamoaning yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim loyihasidagi asosiy figura sifatida koʻrmoqda.
Ibrahimovicning tanlovi va Liverpuldagi oʻzgarishlarZlatan Ibrahimovic shaxsan oʻzi klub rahbariyatidan Virgil van Dijk uchun dadil taklif bilan chiqishni soʻragan. Uning fikricha, aynan Van Dijk kabi yetakchi va tajribali markaziy himoyachi Milanni Yevropa futboli choʻqqisiga qaytarish uchun kerakli boʻlgan eng muhim boʻgʻindir. Hozirda Liverpulda katta oʻzgarishlar davri kechayotgani italiyaliklarning foydasiga ishlashi mumkin.
Mersisaydliklar jamoasini allaqachon klub afsonalari Muhammad Salah va Andrew Robertson tark etgan. Shuningdek, Ibrahima Konate erkin agent sifatida Real Madrid safiga oʻtishga kelishib boʻlgan. Bunday vaziyatda Liverpul oʻz sardorini qoʻyib yuborishni istamasligi tabiiy, biroq Van Dijkning shartnomasi yakunlanib borayotgani Milan uchun imkoniyat yaratmoqda.
Moliyaviy holat va muqobil variantlarRedBird investitsiya kompaniyasi hozirda ushbu transferning moliyaviy jihatlarini oʻrganib chiqmoqda. Van Dijk Liverpul safida 374 ta oʻyinda maydonga tushib, 36 ta gol urgan va dunyoning eng kuchli himoyachilaridan biri ekanini isbotlagan. U Angliyadagi faoliyati davomida Chempionlar ligasi, Angliya Premer-ligasi va boshqa koʻplab nufuzli sovrinlarni qoʻlga kiritgan.
Agar Virgil van Dijk transferi amalga oshmaydigan boʻlsa, Milan rahbariyati zaxira variantini ham tayyorlab qoʻygan. Unga koʻra, Sporting CP himoyachisi Goncalo Inacio 40 million yevro evaziga jamoaga taklif etilishi mumkin. Biroq, Ibrahimovic va Ruben Amorim uchun aynan niderlandiyalik himoyachi asosiy maqsad boʻlib qolmoqda.
Oʻz navbatida, Liverpul rahbariyati himoya chizigʻidagi yoʻqotishlar fonida Van Dijkni saqlab qolish uchun bor kuchini ishga solishi kutilmoqda. Angliya klubi bir vaqtning oʻzida bir nechta yetakchi futbolchilarini qoʻldan boy berishni istamaydi, bu esa muzokaralarning ancha qiyin kechishidan dalolat beradi.
…