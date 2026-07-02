Milan va Zlatan Ibrahimovic Virgil van Dijk transferi uchun harakat boshladi

·36·Sport
Milan va Zlatan Ibrahimovic Virgil van Dijk transferi uchun harakat boshladi

Italiyaning Milan klubi yozgi transfer oynasidagi eng shov-shuvli yurishlardan biriga tayyorgarlik koʻrmoqda. "Rossonerilar" rahbariyati, xususan, klub maslahatchisi Zlatan Ibrahimovic tashabbusi bilan Liverpul sardori Virgil van Dijkni jamoaga olib kelishni maqsad qilgan. Ushbu transfer Italiya grandi uchun yangi davrning poydevori boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

La Gazzetta dello Sport nashri xabariga koʻra, Milan hujumchi Goncalo Ramos transferini 70 million yevroga hal qilganidan soʻng, bor eʼtiborini himoya chizigʻini kuchaytirishga qaratgan. Klub xoʻjayini Gerry Cardinale va Zlatan Ibrahimovic tajribali niderlandiyalik himoyachini jamoaning yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim loyihasidagi asosiy figura sifatida koʻrmoqda.

Ibrahimovicning tanlovi va Liverpuldagi oʻzgarishlar

Zlatan Ibrahimovic shaxsan oʻzi klub rahbariyatidan Virgil van Dijk uchun dadil taklif bilan chiqishni soʻragan. Uning fikricha, aynan Van Dijk kabi yetakchi va tajribali markaziy himoyachi Milanni Yevropa futboli choʻqqisiga qaytarish uchun kerakli boʻlgan eng muhim boʻgʻindir. Hozirda Liverpulda katta oʻzgarishlar davri kechayotgani italiyaliklarning foydasiga ishlashi mumkin.

Mersisaydliklar jamoasini allaqachon klub afsonalari Muhammad Salah va Andrew Robertson tark etgan. Shuningdek, Ibrahima Konate erkin agent sifatida Real Madrid safiga oʻtishga kelishib boʻlgan. Bunday vaziyatda Liverpul oʻz sardorini qoʻyib yuborishni istamasligi tabiiy, biroq Van Dijkning shartnomasi yakunlanib borayotgani Milan uchun imkoniyat yaratmoqda.

Moliyaviy holat va muqobil variantlar

RedBird investitsiya kompaniyasi hozirda ushbu transferning moliyaviy jihatlarini oʻrganib chiqmoqda. Van Dijk Liverpul safida 374 ta oʻyinda maydonga tushib, 36 ta gol urgan va dunyoning eng kuchli himoyachilaridan biri ekanini isbotlagan. U Angliyadagi faoliyati davomida Chempionlar ligasi, Angliya Premer-ligasi va boshqa koʻplab nufuzli sovrinlarni qoʻlga kiritgan.

Agar Virgil van Dijk transferi amalga oshmaydigan boʻlsa, Milan rahbariyati zaxira variantini ham tayyorlab qoʻygan. Unga koʻra, Sporting CP himoyachisi Goncalo Inacio 40 million yevro evaziga jamoaga taklif etilishi mumkin. Biroq, Ibrahimovic va Ruben Amorim uchun aynan niderlandiyalik himoyachi asosiy maqsad boʻlib qolmoqda.

Oʻz navbatida, Liverpul rahbariyati himoya chizigʻidagi yoʻqotishlar fonida Van Dijkni saqlab qolish uchun bor kuchini ishga solishi kutilmoqda. Angliya klubi bir vaqtning oʻzida bir nechta yetakchi futbolchilarini qoʻldan boy berishni istamaydi, bu esa muzokaralarning ancha qiyin kechishidan dalolat beradi.

MilanLiverpulVirgil van DijkZlatan IbrahimovicTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roberto Martinez: Luka Modric va Cristiano Ronaldo jamoatchilik fikridan ustun turadiRoberto Martinez: Luka Modric va Cristiano Ronaldo jamoatchilik fikridan ustun turadiBugun, 02:54Garri Keyn Angliyani qutqardi: Terri Anri va Zlatan Ibrahimovich hujumchiga tan berdiGarri Keyn Angliyani qutqardi: Terri Anri va Zlatan Ibrahimovich hujumchiga tan berdiBugun, 01:53Tottenxem rekord darajadagi transferni amalga oshirmoqda: Sandro Tonali London yoʻlidaTottenxem rekord darajadagi transferni amalga oshirmoqda: Sandro Tonali London yoʻlidaBugun, 01:40Harry Kane Angliyani magʻlubiyatdan qutqardi: Declan Rice sardorning mahoratiga tan berdiHarry Kane Angliyani magʻlubiyatdan qutqardi: Declan Rice sardorning mahoratiga tan berdiBugun, 01:33Zlatan Ibrahimovich Fransiyaning «qo‘rqinchli» uchligini atadiZlatan Ibrahimovich Fransiyaning «qo‘rqinchli» uchligini atadiBugun, 01:22Andres Iniesta: Lamine Yamal Ispaniyaga ikkinchi jahon chempionligini olib kelishi mumkinAndres Iniesta: Lamine Yamal Ispaniyaga ikkinchi jahon chempionligini olib kelishi mumkinBugun, 01:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi