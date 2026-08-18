Apple foydalanuvchilariga xavfli josuslik dasturlari haqida ogohlantirish yuborildi
Apple 110 ta davlatdagi mijozlariga qurilmalari kuchli josuslik dasturlari orqali nishonga olingani haqida favqulodda ogohlantirish yubordi. Access Now yordam liniyasiga murojaatlar odatdagi xabarnomalardan keyingi o'rtacha oqimdan 30 foizdan 40 foizgacha ko'payganini tashkilot direktori Muhammad Al-Maskati ma'lum qildi. Ogohlantirishlarni olganlar orasida Ukrainadagi harbiy harakatlarda qatnashayotgan Ukraina Qurolli Kuchlari askari va boshqa ukrainalik harbiylar ham bor.
Apple kompaniyasi dunyo boʻylab oʻz mijozlariga qurilmalari maxsus josuslik dasturlari nishoniga aylangani haqida favqulodda ogohlantirish xabarlarini yubordi. TechCrunch nashri va raqamli huquqni himoya qiluvchi tashkilotlar maʼlumotiga koʻra, joriy xavf bildirishnomalarini olgan foydalanuvchilar soni misli koʻrilmagan darajada koʻpligicha qolmoqda va bu raqam ilgari kuzatilgan koʻrsatkichlardan sezilarli darajada oshib ketdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Juma kuni texnologiya giganti 110 ta davlatdagi oʻz mijozlariga ularning qurilmalari kuchli josuslik dasturlari orqali nishonga olingani haqida xat yuborgan edi. Odatda Apple hukumatlar tomonidan qoʻllaniladigan va "marjon josuslik dasturlari" (mercenary spyware) deb ataladigan zararli taʼsirga uchragan yoki nishonga olingan foydalanuvchilarga bunday ogohlantirishlarni vaqti-vaqti bilan yuborib turadi. Soʻnggi bir necha yil ichida kompaniya 150 dan ortiq mamlakatlardagi mijozlarni shunday xavflar haqida xabardor qilgan.
Mutaxassislar va foydalanuvchilar munosabatiApple koʻrsatmasiga koʻra jabrlanuvchilar yordam soʻrab murojaat qilishi kerak boʻlgan Access Now tashkiloti tadqiqotchilarining bildirishicha, soʻnggi tarqatishdan soʻng yordam soʻrab murojaat qiluvchilar oqimi keskin koʻpaygan. Tashkiliy guruh direktori Muhammad Al-Maskatining TechCrunchʼga maʼlum qilishicha, juma kunidan buyon ularning yordam liniyasiga rekord darajada koʻp murojaat kelib tushgan. Bu koʻrsatkich odatdagi xabarnomalardan keyingi oʻrtacha oqimdan taxminan 30 foizdan 40 foizgacha koʻpdir.
Mazkur murojaatlar orasida ilgari ham shunday tahdid bildirishnomalarini olgan shaxslar borligi aniqlangan. Shuningdek, dam olish kunlari ijtimoiy tarmoqlarda ham koʻplab foydalanuvchilar ushbu ogohlantirishlarni qabul qilgani haqida ochiq ravishda xabar berishgan. Mutaxassislar bu galgi toʻlqin kompaniya tarixidagi eng yiriklari biri boʻlganini taʼkidlashmoqda.
Harbiy xizmatchilar nishondaTarqatilgan xabarnomalar qurbonlari orasida Ukrainadagi harbiy harakatlarda qatnashayotgan Ukraina Qurolli Kuchlari askari ham borligi maʼlum boʻldi. Oʻz xavfsizligini taʼminlash maqsadida anonim qolishni soʻragan askar dastlab bu xabarni firibgarlik deb oʻylaganini, biroq uni Apple orqali tekshirib koʻrgachgina haqiqatligiga ishonganini bildirgan.
Askarning soʻzlariga koʻra, u oʻzini bunchalik muhim nishon deb oʻylamagani uchun rostakamiga ajablangan, garchi buni biroz xushomadomuz deb qabul qilgan boʻlsa ham. Shuningdek, u Ukrainaning boshqa harbiylari ham shunday ogohlantirish xatlarini olganidan xabardor ekanini va ular bu holatdan biroz tashvishga tushganini qoʻshimcha qildi.
…