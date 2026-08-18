Apple foydalanuvchilariga xavfli josuslik dasturlari haqida ogohlantirish yuborildi

·12·Texno
Apple foydalanuvchilariga xavfli josuslik dasturlari haqida ogohlantirish yuborildi
Qisqacha

Apple 110 ta davlatdagi mijozlariga qurilmalari kuchli josuslik dasturlari orqali nishonga olingani haqida favqulodda ogohlantirish yubordi. Access Now yordam liniyasiga murojaatlar odatdagi xabarnomalardan keyingi o'rtacha oqimdan 30 foizdan 40 foizgacha ko'payganini tashkilot direktori Muhammad Al-Maskati ma'lum qildi. Ogohlantirishlarni olganlar orasida Ukrainadagi harbiy harakatlarda qatnashayotgan Ukraina Qurolli Kuchlari askari va boshqa ukrainalik harbiylar ham bor.

Apple kompaniyasi dunyo boʻylab oʻz mijozlariga qurilmalari maxsus josuslik dasturlari nishoniga aylangani haqida favqulodda ogohlantirish xabarlarini yubordi. TechCrunch nashri va raqamli huquqni himoya qiluvchi tashkilotlar maʼlumotiga koʻra, joriy xavf bildirishnomalarini olgan foydalanuvchilar soni misli koʻrilmagan darajada koʻpligicha qolmoqda va bu raqam ilgari kuzatilgan koʻrsatkichlardan sezilarli darajada oshib ketdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Juma kuni texnologiya giganti 110 ta davlatdagi oʻz mijozlariga ularning qurilmalari kuchli josuslik dasturlari orqali nishonga olingani haqida xat yuborgan edi. Odatda Apple hukumatlar tomonidan qoʻllaniladigan va "marjon josuslik dasturlari" (mercenary spyware) deb ataladigan zararli taʼsirga uchragan yoki nishonga olingan foydalanuvchilarga bunday ogohlantirishlarni vaqti-vaqti bilan yuborib turadi. Soʻnggi bir necha yil ichida kompaniya 150 dan ortiq mamlakatlardagi mijozlarni shunday xavflar haqida xabardor qilgan.

Mutaxassislar va foydalanuvchilar munosabati

Apple koʻrsatmasiga koʻra jabrlanuvchilar yordam soʻrab murojaat qilishi kerak boʻlgan Access Now tashkiloti tadqiqotchilarining bildirishicha, soʻnggi tarqatishdan soʻng yordam soʻrab murojaat qiluvchilar oqimi keskin koʻpaygan. Tashkiliy guruh direktori Muhammad Al-Maskatining TechCrunchʼga maʼlum qilishicha, juma kunidan buyon ularning yordam liniyasiga rekord darajada koʻp murojaat kelib tushgan. Bu koʻrsatkich odatdagi xabarnomalardan keyingi oʻrtacha oqimdan taxminan 30 foizdan 40 foizgacha koʻpdir.

Mazkur murojaatlar orasida ilgari ham shunday tahdid bildirishnomalarini olgan shaxslar borligi aniqlangan. Shuningdek, dam olish kunlari ijtimoiy tarmoqlarda ham koʻplab foydalanuvchilar ushbu ogohlantirishlarni qabul qilgani haqida ochiq ravishda xabar berishgan. Mutaxassislar bu galgi toʻlqin kompaniya tarixidagi eng yiriklari biri boʻlganini taʼkidlashmoqda.

Harbiy xizmatchilar nishonda

Tarqatilgan xabarnomalar qurbonlari orasida Ukrainadagi harbiy harakatlarda qatnashayotgan Ukraina Qurolli Kuchlari askari ham borligi maʼlum boʻldi. Oʻz xavfsizligini taʼminlash maqsadida anonim qolishni soʻragan askar dastlab bu xabarni firibgarlik deb oʻylaganini, biroq uni Apple orqali tekshirib koʻrgachgina haqiqatligiga ishonganini bildirgan.

Askarning soʻzlariga koʻra, u oʻzini bunchalik muhim nishon deb oʻylamagani uchun rostakamiga ajablangan, garchi buni biroz xushomadomuz deb qabul qilgan boʻlsa ham. Shuningdek, u Ukrainaning boshqa harbiylari ham shunday ogohlantirish xatlarini olganidan xabardor ekanini va ular bu holatdan biroz tashvishga tushganini qoʻshimcha qildi.

AppleJosuslik dasturiTexnologiyaXavfsizlikTechCrunch
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSh kosmosdagi muammolarni hal qilish uchun yangi xizmatni yoʻlga qoʻymoqdaAQSh kosmosdagi muammolarni hal qilish uchun yangi xizmatni yoʻlga qoʻymoqdaBugun, 01:57Acer 19 soat ishlaydigan va metall korpusli yangi Go Air noutbukini taqdim etdiAcer 19 soat ishlaydigan va metall korpusli yangi Go Air noutbukini taqdim etdiBugun, 00:59Galaxy S22 LineageOS dasturiy taʼminoti yordamida yangi hayotga ega boʻlishi mumkinGalaxy S22 LineageOS dasturiy taʼminoti yordamida yangi hayotga ega boʻlishi mumkinKecha, 22:28Samsung kompaniyasi kelajakdagi Galaxy S27 flagmanida kameralar arxitekturasini tubdan o‘zgartiradiSamsung kompaniyasi kelajakdagi Galaxy S27 flagmanida kameralar arxitekturasini tubdan o‘zgartiradiKecha, 21:58Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro akvariumini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro akvariumini taqdim etdiKecha, 21:29Xitoy 800 kishilik “uchuvchi qanot” loyihasini taqdim etdiXitoy 800 kishilik “uchuvchi qanot” loyihasini taqdim etdiKecha, 20:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi