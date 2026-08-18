Rajanpurda 1,8 million rupiyga sotilgan noyob echki bayram bilan kuzatildi

·14·Dunyo
Rajanpurda 1,8 million rupiyga sotilgan noyob echki bayram bilan kuzatildi
Qisqacha

Pokistonning Panjob viloyati Rajanpur tumanida Shiri zotiga mansub, taxminan 15 kilogramm vazndagi noyob echki 1,8 million rupiyga sotildi. Xaridor echkini olib ketish uchun katta avtokortej bilan kelib, uni do'mbira sadolari, raqslar va pul sochish bilan kuzatdi. Maxsus bezatilgan echki yangi egasiga topshirildi, marosimda mehmonlarga mol go'shtidan tayyorlangan qorma va shirin guruch tortiq qilindi.

Pokistonning Panjob viloyati Rajanpur tumanida noyob echki 1,8 million rupiyga sotilgani xabar qilindi. Taxminan 15 kilogramm vaznga ega echki Shiri zotiga mansub bo‘lib, uning qiymati tashqi ko‘rinishi, o‘ziga xos rangi va nasl-nasabi bilan izohlangan.

Qizig‘i, xaridor echkini olib ketish uchun katta avtokortej bilan kelgan. Uni kuzatish marosimida do‘mbiralar chalinib, odamlar raqsga tushgan, pul sochilgan. Echki esa maxsus bezatilib, yangi egasiga topshirilgan.

Tantanada mehmonlarga mol go‘shtidan tayyorlangan qorma va shirin guruch tortiq qilingan. Voqeani ko‘rish uchun ko‘plab mahalliy aholi to‘plangan.

Echki uchun to‘langan 1,8 million rupiy ayrimlarni hayratga solgan bo‘lsa, boshqalar buni noyob va nasldor chorvaga bo‘lgan qiziqish bilan izohlagan. Biroq ushbu narxni rasmiy chorva bozori ma’lumotlari orqali mustaqil tasdiqlash imkoni bo‘lmagan.

Shunga qaramay, g‘ayrioddiy savdo va tantanali kuzatuv marosimi Rajanpurda katta qiziqish uyg‘otgan.

RajanpurPanjobPokiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiyada ayol 2,7 million dollarlik soxta buyurtma berdiYaponiyada ayol 2,7 million dollarlik soxta buyurtma berdiBugun, 00:03Dunyodagi “eng xunuk it” aniqlandiDunyodagi “eng xunuk it” aniqlandiKecha, 20:18Ayol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldiAyol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldiKecha, 18:20Britaniyada 10 yil bedarak bo‘lgan mushuk uyiga qaytdiBritaniyada 10 yil bedarak bo‘lgan mushuk uyiga qaytdiKecha, 17:37Belarus va Eron 2027–2031 yillar uchun strategik bitim imzolamoqda!Belarus va Eron 2027–2031 yillar uchun strategik bitim imzolamoqda!Kecha, 15:21Xitoyda 288 metrlik ulkan lift qurildiXitoyda 288 metrlik ulkan lift qurildiKecha, 14:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi