Rajanpurda 1,8 million rupiyga sotilgan noyob echki bayram bilan kuzatildi
Pokistonning Panjob viloyati Rajanpur tumanida Shiri zotiga mansub, taxminan 15 kilogramm vazndagi noyob echki 1,8 million rupiyga sotildi. Xaridor echkini olib ketish uchun katta avtokortej bilan kelib, uni do'mbira sadolari, raqslar va pul sochish bilan kuzatdi. Maxsus bezatilgan echki yangi egasiga topshirildi, marosimda mehmonlarga mol go'shtidan tayyorlangan qorma va shirin guruch tortiq qilindi.
Pokistonning Panjob viloyati Rajanpur tumanida noyob echki 1,8 million rupiyga sotilgani xabar qilindi. Taxminan 15 kilogramm vaznga ega echki Shiri zotiga mansub bo‘lib, uning qiymati tashqi ko‘rinishi, o‘ziga xos rangi va nasl-nasabi bilan izohlangan.
Qizig‘i, xaridor echkini olib ketish uchun katta avtokortej bilan kelgan. Uni kuzatish marosimida do‘mbiralar chalinib, odamlar raqsga tushgan, pul sochilgan. Echki esa maxsus bezatilib, yangi egasiga topshirilgan.
Tantanada mehmonlarga mol go‘shtidan tayyorlangan qorma va shirin guruch tortiq qilingan. Voqeani ko‘rish uchun ko‘plab mahalliy aholi to‘plangan.
Echki uchun to‘langan 1,8 million rupiy ayrimlarni hayratga solgan bo‘lsa, boshqalar buni noyob va nasldor chorvaga bo‘lgan qiziqish bilan izohlagan. Biroq ushbu narxni rasmiy chorva bozori ma’lumotlari orqali mustaqil tasdiqlash imkoni bo‘lmagan.
Shunga qaramay, g‘ayrioddiy savdo va tantanali kuzatuv marosimi Rajanpurda katta qiziqish uyg‘otgan.
…