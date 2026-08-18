AQSh kosmosdagi muammolarni hal qilish uchun yangi xizmatni yoʻlga qoʻymoqda

·4·Texno
AQSh kosmosdagi muammolarni hal qilish uchun yangi xizmatni yoʻlga qoʻymoqda
Qisqacha

AQSh Mudofaa vazirligiga qarashli Kosmosni o'zlashtirish agentligi (SDA) hamda Mudofaa innovatsiyalari agentligi (DIU) orbital chiqindilarni bartaraf etish va ularni boshqariladigan tarzda atmosferaga tushirishga qaratilgan DaaS dasturining dastlabki bosqichini boshladi. Firefly Aerospace, D-Orbit va Katalyst Space kompaniyalari kosmik apparatlarni yaqinlashtirish, tutib olish, ko'chirish va orbitadan chiqarish tizimlarini loyihalash uchun jami 8,4 million dollar oldi.

AQSh Mudofaa vazirligiga qarashli Kosmosni oʻzlashtirish agentligi (SDA) hamda Mudofaa innovatsiyalari agentligi (DIU) orbital chiqindilarni bartaraf etish va boshqariladigan tarzda atmosferaga tushirishga qaratilgan deorbit-as-a-service (DaaS) dasturining dastlabki bosqichini boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tashabbus doirasida Firefly Aerospace, D-Orbit va Katalyst Space kompaniyalari kosmik apparatlarni yaqinlashtirish, tutib olish, koʻchirish hamda orbitadan chiqarish tizimlarini dastlabki loyihalash uchun jami 8,4 million dollar miqdorida moliyaviy mablagʻ oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda orbitalarda ishdan chiqqan sunʼiy yoʻldoshlar va turli xil parchalar soni ortib borayotgani jahon kosmonavtikasi uchun jiddiy muammoga aylanmoqda. Dastlabki koʻrib chiqish bosqichidan soʻng, SDA va DIU toʻgʻridan-toʻgʻri kosmosda namoyish etish uchun eng maqbul deb topilgan texnologik yechimlarni tanlab oladi. Har bir ishtirokchi jamoa ushbu vazifani bajarish uchun oʻziga xos yondashuv va muhandislik yechimlarini taklif qilmoqda.

Yangi texnologik yondashuvlar va kompaniyalar rejasi

D-Orbit kompaniyasi TransAstra bilan hamkorlikda potensial kosmik chiqindilarni ushlab turishga moʻljallangan yumshoq tutqichli manipulyator tizimini ishlab chiqmoqda. Firefly esa orbitadagi obyektlarga xizmat koʻrsatishga moʻljallangan koʻp maqsadli platformaning Elytra Dawn konfiguratsiyasidan foydalanishni taklif etmoqda. Oʻz navbatida, Katalyst Space turli buyurtmachilar va vazifalar uchun yagona bazaviy konstruksiyani qoʻllashga moʻljallangan Nexus standartlashtirilgan robotlashtirilgan platformasini joriy etmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, bunday yondashuv har bir alohida obyekt uchun alohida apparat loyihalash xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Bunda asosiy eʼtibor masshtablilikka qaratilmoqda. Anʼanaviy usulda har bir sunʼiy yoʻldosh oʻz vaqtida mustaqil ravishda orbitadan chiqishiga moʻljallab loyihalashtirilsa, yangi DaaS modeli operatorlarga asosiy missiya tugagach, ushbu operatsiyani ixtisoslashgan kompaniyadan buyurtma qilish imkonini beradi.

Orbital logistika va kelajakdagi imkoniyatlar

D-Orbit vakillarining taʼkidlashicha, sinovdan oʻtgan xizmatning mavjudligi operatorlarga oʻz missiyasining muvaffaqiyatli yakunlanish ehtimolini oshirishga yordam beradi. Bunda murakkab va muammoli apparatlarni keyinchalik yoʻq qilish uchun maxsus xizmatlarga topshirish mumkin boʻladi. Qolaversa, gap faqatgina chiqindilarni utilizatsiya qilish haqida ketmayapti, balki xuddi shu texnologiyalar kelgusida sunʼiy yoʻldoshlarni taʼmirlash, boshqa orbitaga koʻchirish va yonilgʻi bilan toʻldirish kabi boshqa amaliyotlar uchun ham qoʻllanilishi mumkin.

Hozirgi kontraktlar kompaniyalarga kelajakdagi orbital logistika iqtisodiyotini xizmat koʻrsatish sifatida sinab koʻrish imkoniyatini bermoqda. Davlat buyurtmasi sohaga ilk real namoyishlarni taqdim etishi, shundan soʻng bunday xizmatlardan tijorat operatorlari ham foydalanishi kutilmoqda. Tizimlarni yakuniy tanlash ularning texnik yetukligiga, missiya konsepsiyasiga, belgilangan muddatlar hamda narxga bogʻliq boʻladi va bu jarayon butunlay yangi kosmik bozor shakllanishiga asos boʻladi.

KosmosSuniy yoʻldoshTexnologiyaAQShMudofaa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Z Fold8 taʼmirlashga yaroqsiz deb topildiSamsung Galaxy Z Fold8 taʼmirlashga yaroqsiz deb topildiBugun, 02:23Apple foydalanuvchilariga xavfli josuslik dasturlari haqida ogohlantirish yuborildiApple foydalanuvchilariga xavfli josuslik dasturlari haqida ogohlantirish yuborildiBugun, 01:27Acer 19 soat ishlaydigan va metall korpusli yangi Go Air noutbukini taqdim etdiAcer 19 soat ishlaydigan va metall korpusli yangi Go Air noutbukini taqdim etdiBugun, 00:59Galaxy S22 LineageOS dasturiy taʼminoti yordamida yangi hayotga ega boʻlishi mumkinGalaxy S22 LineageOS dasturiy taʼminoti yordamida yangi hayotga ega boʻlishi mumkinKecha, 22:28Samsung kompaniyasi kelajakdagi Galaxy S27 flagmanida kameralar arxitekturasini tubdan o‘zgartiradiSamsung kompaniyasi kelajakdagi Galaxy S27 flagmanida kameralar arxitekturasini tubdan o‘zgartiradiKecha, 21:58Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro akvariumini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro akvariumini taqdim etdiKecha, 21:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi