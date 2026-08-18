Milan va Yuventus yana oʻyinchilar almashinuvini amalga oshirishi mumkin

·13·Sport
Milan va Yuventus yana oʻyinchilar almashinuvini amalga oshirishi mumkin
Qisqacha

Milan va Yuventus transfer oynasining so'nggi kunlarida tarkib rejalariga kirmagan futbolchilar ishtirokidagi almashinuv bitimini amalga oshirishi mumkin. Youssouf Fofana Yuventus uchun tayanch yarimhimoyachi, Fikayo Tomori esa markaziy himoya varianti sifatida ko'rilmoqda. Milanga esa Atletiko Madrid safidagi ijara muddati tugagach Yuventusga qaytgan, biroq Turin klubida qolishni istamayotgan Nico Gonzalez taklif qilingan va rahbariyat bu imkoniyatni rad etmagan.

Italiya A seriyasining yangi mavsumi boshlanishiga bir haftadan kam vaqt qolgan bir paytda, grand klublar oʻz tarkibini sarhisob qilishda davom etmoqda. Sky Sport xabar qilishicha, Milan va Yuventus klublari transfer oynasining soʻnggi kunlarida oʻz rejalariga kirmagan futbolchilar bilan bogʻliq kutilmagan almashinuv bitimini amalga oshirishi ehtimoldan xoli emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi kunda har ikki jamoada ham murabbiylar ishonchini yoʻqotgan yoki boshqa jamoaga oʻtishni istayotgan futbolchilar mavjud. Xususan, Milanda Youssouf Fofana, Yuventusda esa Nico Gonzalez kabi oʻyinchilar boshqa klublar uchun qiziqarli variantga aylanishi mumkin. Transfer bozorining yopilishiga oz fursat qolgani bu kabi kelishuvlarni tezlashtirishi kutilmoqda.

Markaziy chiziq va himoya uchun yangi variantlar

Yuventus bosh murabbiyi Luciano Spalletti har bir pozitsiya uchun raqobatbardosh ikki nafardan futbolchi boʻlishini talab qilmoqda. Turinliklar tarkibiga jismonan baquvvat, markazda toʻp toʻplay oladigan va Manuel Locatelli hamda Khephren Thuramga sherik boʻla oladigan tayanch yarimhimoyachisi suv va havodek zarur.

Dastlab Frank Kessie asosiy nomzod sifatida koʻrilgan edi. Biroq Milan bosh murabbiyi Ruben Amorim fransuz futbolchisini sotuvga qoʻyiladiganlar roʻyxatiga kiritgach, Youssouf Fofananing agentlari darhol Yuventus rahbariyati bilan bogʻlanib, sobiq Monako oʻyinchisini Turin klubiga taklif qilishdi.

Shuningdek, Gatti va Rugani jamoani tark etishi kutilayotgani sababli, oʻng oyoqli markaziy himoyachi pozitsiyasini kuchaytirish ham dolzarb vazifa boʻlib turibdi. Sky Sport maʼlumotiga koʻra, Milandan ketishi kutilayotgan Fikayo Tomori yana Yuventus transfer nishoniga aylangan.

Milanning hujumdagi rejalari va Nico Gonzalez

Oʻz navbatida, Milan ham hujum chizigʻini va Goncalo Ramos ortidagi zonani qayta shakllantirishni rejalashtirmoqda. Jamoada faqat Christian Pulisicning qolishi aniq boʻlib turibdi, Ruben Loftus-Cheek ham variant sifatida koʻrib chiqilyapti, biroq Christopher Nkunku va Rafael Leao ketishi mumkinligi sababli oʻrinbosarlar izlanmoqda.

Ana shu vaziyatda Nico Gonzalez varianti maydonga chiqadi. Atletiko Madrid safidagi ijara muddati tugagach Turin klubiga qaytgan, biroq u yerda qolishni umuman istamayotgan argentinalik vingerning agentlari uni Milanga taklif qilishdi. Milan rahbariyati esa bu imkoniyatni butunlay rad etgani yoʻq.

Transfer oynasining soʻnggi kunlari har ikki klub uchun ham tarkibdagi ortiqcha futbolchilardan qutulish va kerakli pozitsiyalarni yopish uchun oxirgi imkoniyat boʻlib xizmat qiladi.

MilanYuventusNico GonzalezYoussouf FofanaA seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan va Yuventus tarkibdagi ortiqcha futbolchilar ayirboshlashini rejalashtirmoqdaMilan va Yuventus tarkibdagi ortiqcha futbolchilar ayirboshlashini rejalashtirmoqdaBugun, 00:33Milan va Yuventus Youssouf Fofana hamda Nico Gonzalez ayirboshlashini koʻrib chiqmoqdaMilan va Yuventus Youssouf Fofana hamda Nico Gonzalez ayirboshlashini koʻrib chiqmoqdaKecha, 23:32Xollouey Maxachevning kamarlari bo‘yicha: «Sen ikki vazn chempioni emassan»Xollouey Maxachevning kamarlari bo‘yicha: «Sen ikki vazn chempioni emassan»Kecha, 23:29Ramazon Temirovga 6-raqamli raqib: Kavanaga qarshi megajang tafsilotlariRamazon Temirovga 6-raqamli raqib: Kavanaga qarshi megajang tafsilotlariKecha, 23:20Islam Maxachev keyingi ehtimoliy raqibi nomini aytdi!Islam Maxachev keyingi ehtimoliy raqibi nomini aytdi!Kecha, 23:08O‘zbekistonni katta sinov kutmoqda: raqib — ArgentinaO‘zbekistonni katta sinov kutmoqda: raqib — ArgentinaKecha, 22:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi