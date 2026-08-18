Ris Jeyms jismoniy holati va yangi mavsum haqida fikr bildirdi
Chelsi sardori Ris Jeyms Real Sosedad ustidan 3:1 hisobidagi g'alabadan keyin hali to'liq optimal sport formasiga kirishmaganini tan oldi. Angliya terma jamoasining jahon chempionatidagi uzoq yurishidan so'ng qisqa ta'til olgani sababli uning mavsumoldi tayyorgarligi qisqargan. Jeyms jismonan o'zini yaxshi his qilayotganini, biroq rasmiy o'yinlar oldidan o'yin amaliyotini oshirishi kerakligini aytdi.
Chelsi sardori Ris Jeyms jamoaning soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida muvaffaqiyatli maydonga tushganiga qaramay, hali toʻliq optimal sport formasiga kirib ulgurmaganini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Stemford Brij stadionida Real Sosedad ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi gʻalabadan soʻng fikr bildirgan himoyachi Angliya terma jamoasining jahon chempionatidagi uzoq yurishidan soʻng unga qisqa taʼtil berilganini va natijada mavsumoldi tayyorgarligi qisqarganini taʼkidladi.
Jismoniy holat va issiq ob-havo sinoviJeymsning aytishicha, tanaffus muddatining qisqaligiga qaramay, u oʻzini jismonan yaxshi his qilmoqda, biroq rasmiy oʻyinlar oldidan biroz "zangni ketkazish" kerakligini yashirmadi. Oʻyin vaqtidagi issiq ob-havo sharoitlari ham futbolchilarga qoʻshimcha qiyinchilik tugʻdirgan.
"Tanaffus juda qisqa boʻldi, lekin maydonda oʻzimni yaxshi his qildim. Sharoitlar ogʻir, ob-havo juda issiq edi. Hali boshlanish pallasidamiz, oʻyin amaliyotida biroz kamchiliklar bor, ammo bu yaxshi qadam boʻldi", — dedi u.
Xabi Alonso boshchiligidagi yangi davrJamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso oʻtgan hafta klub sardorining mashgʻulotlarga qaytishi jamoaga ijobiy taʼsir koʻrsatayotganini alohida eʼtirof etgan edi. Iyul oyi boshidan beri ilk bor toʻliq tarkib bilan ishlay boshlagan ispaniyalik mutaxassis oʻz gʻoyalarini jamoaga singdirishda Ris Jeymsning yetakchilik fazilatlariga tayanmoqda.
Oʻz navbatida, sardor ham murabbiyning bu soʻzlariga ijobiy javob qaytarib, uning qoʻl ostida toʻp surish sharaf ekanini va eng kerakli pallada jamoaga yordam berishga tayyorligini bildirdi.
Chelsi muxlislari soʻnggi yillardagi beqarorlikdan soʻng barqarorlikni kutishmoqda. Jeymsning yangi futbolchilar va jamoadagi muhit haqidagi ijobiy fikrlari yozgi tigʻiz taqvim va koʻplab safarlarga qaramay, kiyim almashtirish xonasida yaxshi muhit shakllanganidan darak beradi.
…