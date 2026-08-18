Ris Jeyms jismoniy holati va yangi mavsum haqida fikr bildirdi

·12·Sport
Ris Jeyms jismoniy holati va yangi mavsum haqida fikr bildirdi
Qisqacha

Chelsi sardori Ris Jeyms Real Sosedad ustidan 3:1 hisobidagi g'alabadan keyin hali to'liq optimal sport formasiga kirishmaganini tan oldi. Angliya terma jamoasining jahon chempionatidagi uzoq yurishidan so'ng qisqa ta'til olgani sababli uning mavsumoldi tayyorgarligi qisqargan. Jeyms jismonan o'zini yaxshi his qilayotganini, biroq rasmiy o'yinlar oldidan o'yin amaliyotini oshirishi kerakligini aytdi.

Chelsi sardori Ris Jeyms jamoaning soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida muvaffaqiyatli maydonga tushganiga qaramay, hali toʻliq optimal sport formasiga kirib ulgurmaganini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Stemford Brij stadionida Real Sosedad ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi gʻalabadan soʻng fikr bildirgan himoyachi Angliya terma jamoasining jahon chempionatidagi uzoq yurishidan soʻng unga qisqa taʼtil berilganini va natijada mavsumoldi tayyorgarligi qisqarganini taʼkidladi.

Jismoniy holat va issiq ob-havo sinovi

Jeymsning aytishicha, tanaffus muddatining qisqaligiga qaramay, u oʻzini jismonan yaxshi his qilmoqda, biroq rasmiy oʻyinlar oldidan biroz "zangni ketkazish" kerakligini yashirmadi. Oʻyin vaqtidagi issiq ob-havo sharoitlari ham futbolchilarga qoʻshimcha qiyinchilik tugʻdirgan.

"Tanaffus juda qisqa boʻldi, lekin maydonda oʻzimni yaxshi his qildim. Sharoitlar ogʻir, ob-havo juda issiq edi. Hali boshlanish pallasidamiz, oʻyin amaliyotida biroz kamchiliklar bor, ammo bu yaxshi qadam boʻldi", — dedi u.

Xabi Alonso boshchiligidagi yangi davr

Jamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso oʻtgan hafta klub sardorining mashgʻulotlarga qaytishi jamoaga ijobiy taʼsir koʻrsatayotganini alohida eʼtirof etgan edi. Iyul oyi boshidan beri ilk bor toʻliq tarkib bilan ishlay boshlagan ispaniyalik mutaxassis oʻz gʻoyalarini jamoaga singdirishda Ris Jeymsning yetakchilik fazilatlariga tayanmoqda.

Oʻz navbatida, sardor ham murabbiyning bu soʻzlariga ijobiy javob qaytarib, uning qoʻl ostida toʻp surish sharaf ekanini va eng kerakli pallada jamoaga yordam berishga tayyorligini bildirdi.

Chelsi muxlislari soʻnggi yillardagi beqarorlikdan soʻng barqarorlikni kutishmoqda. Jeymsning yangi futbolchilar va jamoadagi muhit haqidagi ijobiy fikrlari yozgi tigʻiz taqvim va koʻplab safarlarga qaramay, kiyim almashtirish xonasida yaxshi muhit shakllanganidan darak beradi.

Ris JeymsChelsiXabi AlonsoAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid yosh iqtidorlarni qaytarish masalasini keyinga qoldirdiReal Madrid yosh iqtidorlarni qaytarish masalasini keyinga qoldirdiBugun, 01:31Milan va Yuventus tarkibdagi ortiqcha futbolchilar ayirboshlashini rejalashtirmoqdaMilan va Yuventus tarkibdagi ortiqcha futbolchilar ayirboshlashini rejalashtirmoqdaBugun, 00:33Milan va Yuventus yana oʻyinchilar almashinuvini amalga oshirishi mumkinMilan va Yuventus yana oʻyinchilar almashinuvini amalga oshirishi mumkinBugun, 00:18Milan va Yuventus Youssouf Fofana hamda Nico Gonzalez ayirboshlashini koʻrib chiqmoqdaMilan va Yuventus Youssouf Fofana hamda Nico Gonzalez ayirboshlashini koʻrib chiqmoqdaKecha, 23:32Xollouey Maxachevning kamarlari bo‘yicha: «Sen ikki vazn chempioni emassan»Xollouey Maxachevning kamarlari bo‘yicha: «Sen ikki vazn chempioni emassan»Kecha, 23:29Ramazon Temirovga 6-raqamli raqib: Kavanaga qarshi megajang tafsilotlariRamazon Temirovga 6-raqamli raqib: Kavanaga qarshi megajang tafsilotlariKecha, 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi