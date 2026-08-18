13 yil ko‘rmagan ayol zarbadan so‘ng yana ko‘ra boshladi

·11·Dunyo
13 yil ko‘rmagan ayol zarbadan so‘ng yana ko‘ra boshladi
Qisqacha

Yangi Zelandiyaning Oklend shahrida yashovchi Liza Reyd 13 yil davomida deyarli ko‘rmay yashaganidan so‘ng, 2000 yil 15 noyabr kuni boshini jurnal stoliga urib olganidan keyin qisman ko‘ra boshladi. U 11 yoshida miyadagi o‘sma ko‘rish nerviga bosim o‘tkazgani sabab ko‘rish qobiliyatidan ayrilgan va yo‘lboshlovchi iti Ami yordamida harakatlangan.

Yangi Zelandiyaning Oklend shahrida yashovchi Liza Reydning hayotida kutilmagan voqea sodir bo‘lgan. U bolaligida miyadagi o‘sma sabab ko‘rish qobiliyatini yo‘qotgan va 13 yil davomida deyarli ko‘rmay yashagan. Ammo 2000 yildagi oddiy bir baxtsiz hodisadan keyin uning ko‘rish qobiliyatining bir qismi kutilmaganda qaytgan.

Kutilmagan zarba

Liza 11 yoshida miyadagi o‘sma tufayli ko‘rish qobiliyatidan ayrilgan. O‘sma ko‘rish nerviga bosim o‘tkazgani sababli u yillar davomida yo‘lboshlovchi iti yordamida harakatlangan.

2000 yil 15 noyabr kuni, 24 yoshli Liza yo‘lboshlovchi iti Amini uxlashdan oldin o‘pish uchun engashgan. Shu paytda u muvozanatini yo‘qotib, boshini jurnal stoliga qattiq urib olgan. Hodisa jiddiy ko‘rinmagani uchun u odatdagidek uxlashga yotgan.

Ammo ertalab uyg‘onganida Liza o‘z ko‘zlariga ishona olmagan — u yana ko‘ra boshlagan edi.

Jingalak sochli ayol bog‘da labrador iti bilan birga tabassum qilib turibdi.

13 yildan keyin oilasini qayta ko‘rdi

Lizaning ko‘rish qobiliyati to‘liq emas, balki qisman tiklangan. Manbalarda u chap ko‘zida taxminan 80 foiz ko‘rish qobiliyati qayta tiklangani qayd etilgan.

U uchun eng ta’sirli lahzalardan biri esa oila a’zolarini qayta ko‘rish bo‘lgan. Liza 13 yil davomida ko‘rmagan ukasi bu vaqt ichida bolalikdan ulg‘ayib, katta yigitga aylangan edi.

«U erkak bo‘lib qolibdi», deya hayratlangan Liza ukasini soqolli holda ko‘rganini eslagan. Onasi esa unga deyarli tanishdek ko‘ringan, faqat yillar uni qaritganini payqagan.

Shifokorlar ham aniq javob topa olmagan

Bu voqeaning eng sirli tomoni — ko‘rish qobiliyati nima sababdan tiklangani. Shifokorlar Lizaning holatiga aniq ilmiy izoh bera olmagan.

Ayrim taxminlarga ko‘ra, boshiga tushgan zarba natijasida ko‘rish nerviga ta’sir qilayotgan bosim o‘zgargan bo‘lishi mumkin. Ammo bu faqat taxmin bo‘lib, Lizaning ko‘rish qobiliyati aynan nima sababdan qaytgani aniq isbotlanmagan.

Lisa ReidAucklandNew ZealandAmi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

13 yoshli ona sud orqali farzandini qaytarib oldi13 yoshli ona sud orqali farzandini qaytarib oldiBugun, 02:02Rajanpurda 1,8 million rupiyga sotilgan noyob echki bayram bilan kuzatildiRajanpurda 1,8 million rupiyga sotilgan noyob echki bayram bilan kuzatildiBugun, 00:07Yaponiyada ayol 2,7 million dollarlik soxta buyurtma berdiYaponiyada ayol 2,7 million dollarlik soxta buyurtma berdiBugun, 00:03Dunyodagi “eng xunuk it” aniqlandiDunyodagi “eng xunuk it” aniqlandiKecha, 20:18Ayol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldiAyol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldiKecha, 18:20Britaniyada 10 yil bedarak bo‘lgan mushuk uyiga qaytdiBritaniyada 10 yil bedarak bo‘lgan mushuk uyiga qaytdiKecha, 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi