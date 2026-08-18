13 yil ko‘rmagan ayol zarbadan so‘ng yana ko‘ra boshladi
Yangi Zelandiyaning Oklend shahrida yashovchi Liza Reyd 13 yil davomida deyarli ko‘rmay yashaganidan so‘ng, 2000 yil 15 noyabr kuni boshini jurnal stoliga urib olganidan keyin qisman ko‘ra boshladi. U 11 yoshida miyadagi o‘sma ko‘rish nerviga bosim o‘tkazgani sabab ko‘rish qobiliyatidan ayrilgan va yo‘lboshlovchi iti Ami yordamida harakatlangan.
Yangi Zelandiyaning Oklend shahrida yashovchi Liza Reydning hayotida kutilmagan voqea sodir bo‘lgan. U bolaligida miyadagi o‘sma sabab ko‘rish qobiliyatini yo‘qotgan va 13 yil davomida deyarli ko‘rmay yashagan. Ammo 2000 yildagi oddiy bir baxtsiz hodisadan keyin uning ko‘rish qobiliyatining bir qismi kutilmaganda qaytgan.
Kutilmagan zarba
Liza 11 yoshida miyadagi o‘sma tufayli ko‘rish qobiliyatidan ayrilgan. O‘sma ko‘rish nerviga bosim o‘tkazgani sababli u yillar davomida yo‘lboshlovchi iti yordamida harakatlangan.
2000 yil 15 noyabr kuni, 24 yoshli Liza yo‘lboshlovchi iti Amini uxlashdan oldin o‘pish uchun engashgan. Shu paytda u muvozanatini yo‘qotib, boshini jurnal stoliga qattiq urib olgan. Hodisa jiddiy ko‘rinmagani uchun u odatdagidek uxlashga yotgan.
Ammo ertalab uyg‘onganida Liza o‘z ko‘zlariga ishona olmagan — u yana ko‘ra boshlagan edi.
13 yildan keyin oilasini qayta ko‘rdi
Lizaning ko‘rish qobiliyati to‘liq emas, balki qisman tiklangan. Manbalarda u chap ko‘zida taxminan 80 foiz ko‘rish qobiliyati qayta tiklangani qayd etilgan.
U uchun eng ta’sirli lahzalardan biri esa oila a’zolarini qayta ko‘rish bo‘lgan. Liza 13 yil davomida ko‘rmagan ukasi bu vaqt ichida bolalikdan ulg‘ayib, katta yigitga aylangan edi.
«U erkak bo‘lib qolibdi», deya hayratlangan Liza ukasini soqolli holda ko‘rganini eslagan. Onasi esa unga deyarli tanishdek ko‘ringan, faqat yillar uni qaritganini payqagan.
Shifokorlar ham aniq javob topa olmagan
Bu voqeaning eng sirli tomoni — ko‘rish qobiliyati nima sababdan tiklangani. Shifokorlar Lizaning holatiga aniq ilmiy izoh bera olmagan.
Ayrim taxminlarga ko‘ra, boshiga tushgan zarba natijasida ko‘rish nerviga ta’sir qilayotgan bosim o‘zgargan bo‘lishi mumkin. Ammo bu faqat taxmin bo‘lib, Lizaning ko‘rish qobiliyati aynan nima sababdan qaytgani aniq isbotlanmagan.
…