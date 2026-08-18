Acer 19 soat ishlaydigan va metall korpusli yangi Go Air noutbukini taqdim etdi
Acer 19 soatgacha ishlaydigan, to'liq metall korpusli yangi Go Air noutbukini taqdim etdi. Qurilma 14 dyuymli 120 Hz ekran, Thunderbolt 4 porti, 12 GB tezkor xotira va 512 GB SSD bilan jihozlangan. Noutbuk Intel Core 5 320 protsessorida ishlaydi va 70 W/soat sig'imli batareyaga ega. Go Air korpusining qalinligi 13,9 millimetr, og'irligi 1,19 kilogramm bo'lib, Xitoy bozorida taxminan 815 AQSh dollari evaziga taklif etilmoqda.
Acer kompaniyasi texnologiya bozorida oʻz mavqeini mustahkamlashga qaratilgan navbatdagi qurilmasini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Go Air modeli oʻzining yupqa metall korpusi, yuqori avtonomligi va maqbul narxi bilan bir qator ixtisoslashgan nashrlar eʼtiborini tortib, uni xaridorlar orasida ommalashib borayotgan qurilmalarga raqobatdosh sifatida baholashmoqda. Xitoy bozorida mazkur noutbuk taxminan 815 AQSh dollari evaziga taklif etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Texnik imkoniyatlar va ekran sifatiIshlab chiqaruvchi tannarxni pasaytirish maqsadida asosiy qismlarni tejab qolishga urinmagan. Xususan, qurilma 14 dyuymli va 120 Hz chastotada ishlaydigan sifatli ekran bilan jihozlangan. Shuningdek, noutbukda zamonaviy Thunderbolt 4 porti mavjud boʻlib, u maʼlumotlarni tezkor uzatish va tashqi qurilmalarni ulashda qulaylik yaratadi.
Asosiy xotira koʻrsatkichlari ham kundalik vazifalar uchun yetarli darajada taʼminlangan. Qurilma 12 GB tezkor xotira (RAM) va 512 GB hajmli SSD disk bilan jihozlangan boʻlib, bu tizimning barqaror va tezkor ishlashini taʼminlaydi.
Samaradorlik va rekord darajadagi avtonomlikNoutbukning asosini Intel kompaniyasining yangi Wildcat Lake turkumiga mansub Intel Core 5 320 protsessori tashkil etadi. Ushbu plata oʻta yuqori hisoblash quvvatini vaʼda qilmasa-da, energiya samaradorligiga alohida eʼtibor qaratilgani bois batareya quvvatini tejashda muhim rol oʻynaydi.
Qurilmaning eng asosiy afzalliklaridan biri uning akkumulyator quvvatidir. Sigʻimi 70 W/soat boʻlgan batareya tufayli ishlab chiqaruvchi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, noutbuk quvvatlantirish moslamasisiz 19 soatgacha uzluksiz ishlay oladi.
Dizayn va foydalanish qulayligiGo Air modeli nafaqat texnik xususiyatlari, balki tashqi koʻrinishi bilan ham eʼtiborga loyiq. Korpus toʻliq metalldan yasalgan boʻlib, uning qalinligi atigi 13,9 millimetrni, ogʻirligi esa 1,19 kilogrammni tashkil etadi. Bunday koʻrsatkichlar qurilmani doimo yoʻlda yuradiganlar va faol hayot tarziga ega foydalanuvchilar uchun qulay qiladi.
Umuman olganda, Acer mutaxassislari zamonaviy platforma, sifatli displey va uzoq muddatli avtonomlikni oʻzida mujassam etgan muvozanatli mobil kompyuterni yaratishga muvaffaq boʻlishdi. Garchi plata oʻta murakkab oʻyinlar yoki professional grafik vazifalar uchun moʻljallanmagan boʻlsa-da, kundalik ishlar va offis vazifalari uchun maqbul tanlov boʻla oladi.
…