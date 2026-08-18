Acer 19 soat ishlaydigan va metall korpusli yangi Go Air noutbukini taqdim etdi

·16·Texno
Acer 19 soat ishlaydigan va metall korpusli yangi Go Air noutbukini taqdim etdi
Qisqacha

Acer 19 soatgacha ishlaydigan, to'liq metall korpusli yangi Go Air noutbukini taqdim etdi. Qurilma 14 dyuymli 120 Hz ekran, Thunderbolt 4 porti, 12 GB tezkor xotira va 512 GB SSD bilan jihozlangan. Noutbuk Intel Core 5 320 protsessorida ishlaydi va 70 W/soat sig'imli batareyaga ega. Go Air korpusining qalinligi 13,9 millimetr, og'irligi 1,19 kilogramm bo'lib, Xitoy bozorida taxminan 815 AQSh dollari evaziga taklif etilmoqda.

Acer kompaniyasi texnologiya bozorida oʻz mavqeini mustahkamlashga qaratilgan navbatdagi qurilmasini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Go Air modeli oʻzining yupqa metall korpusi, yuqori avtonomligi va maqbul narxi bilan bir qator ixtisoslashgan nashrlar eʼtiborini tortib, uni xaridorlar orasida ommalashib borayotgan qurilmalarga raqobatdosh sifatida baholashmoqda. Xitoy bozorida mazkur noutbuk taxminan 815 AQSh dollari evaziga taklif etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texnik imkoniyatlar va ekran sifati

Ishlab chiqaruvchi tannarxni pasaytirish maqsadida asosiy qismlarni tejab qolishga urinmagan. Xususan, qurilma 14 dyuymli va 120 Hz chastotada ishlaydigan sifatli ekran bilan jihozlangan. Shuningdek, noutbukda zamonaviy Thunderbolt 4 porti mavjud boʻlib, u maʼlumotlarni tezkor uzatish va tashqi qurilmalarni ulashda qulaylik yaratadi.

Asosiy xotira koʻrsatkichlari ham kundalik vazifalar uchun yetarli darajada taʼminlangan. Qurilma 12 GB tezkor xotira (RAM) va 512 GB hajmli SSD disk bilan jihozlangan boʻlib, bu tizimning barqaror va tezkor ishlashini taʼminlaydi.

Samaradorlik va rekord darajadagi avtonomlik

Noutbukning asosini Intel kompaniyasining yangi Wildcat Lake turkumiga mansub Intel Core 5 320 protsessori tashkil etadi. Ushbu plata oʻta yuqori hisoblash quvvatini vaʼda qilmasa-da, energiya samaradorligiga alohida eʼtibor qaratilgani bois batareya quvvatini tejashda muhim rol oʻynaydi.

Qurilmaning eng asosiy afzalliklaridan biri uning akkumulyator quvvatidir. Sigʻimi 70 W/soat boʻlgan batareya tufayli ishlab chiqaruvchi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, noutbuk quvvatlantirish moslamasisiz 19 soatgacha uzluksiz ishlay oladi.

Dizayn va foydalanish qulayligi

Go Air modeli nafaqat texnik xususiyatlari, balki tashqi koʻrinishi bilan ham eʼtiborga loyiq. Korpus toʻliq metalldan yasalgan boʻlib, uning qalinligi atigi 13,9 millimetrni, ogʻirligi esa 1,19 kilogrammni tashkil etadi. Bunday koʻrsatkichlar qurilmani doimo yoʻlda yuradiganlar va faol hayot tarziga ega foydalanuvchilar uchun qulay qiladi.

Umuman olganda, Acer mutaxassislari zamonaviy platforma, sifatli displey va uzoq muddatli avtonomlikni oʻzida mujassam etgan muvozanatli mobil kompyuterni yaratishga muvaffaq boʻlishdi. Garchi plata oʻta murakkab oʻyinlar yoki professional grafik vazifalar uchun moʻljallanmagan boʻlsa-da, kundalik ishlar va offis vazifalari uchun maqbul tanlov boʻla oladi.

AcerNoutbukIntelTexnologiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSh kosmosdagi muammolarni hal qilish uchun yangi xizmatni yoʻlga qoʻymoqdaAQSh kosmosdagi muammolarni hal qilish uchun yangi xizmatni yoʻlga qoʻymoqdaBugun, 01:57Apple foydalanuvchilariga xavfli josuslik dasturlari haqida ogohlantirish yuborildiApple foydalanuvchilariga xavfli josuslik dasturlari haqida ogohlantirish yuborildiBugun, 01:27Galaxy S22 LineageOS dasturiy taʼminoti yordamida yangi hayotga ega boʻlishi mumkinGalaxy S22 LineageOS dasturiy taʼminoti yordamida yangi hayotga ega boʻlishi mumkinKecha, 22:28Samsung kompaniyasi kelajakdagi Galaxy S27 flagmanida kameralar arxitekturasini tubdan o‘zgartiradiSamsung kompaniyasi kelajakdagi Galaxy S27 flagmanida kameralar arxitekturasini tubdan o‘zgartiradiKecha, 21:58Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro akvariumini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro akvariumini taqdim etdiKecha, 21:29Xitoy 800 kishilik “uchuvchi qanot” loyihasini taqdim etdiXitoy 800 kishilik “uchuvchi qanot” loyihasini taqdim etdiKecha, 20:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi