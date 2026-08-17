Milan va Yuventus Youssouf Fofana hamda Nico Gonzalez ayirboshlashini koʻrib chiqmoqda

·18·Sport
Milan va Yuventus Youssouf Fofana hamda Nico Gonzalez ayirboshlashini koʻrib chiqmoqda
Qisqacha

Milan va Yuventus o'z rejalariga kirmay qolgan Youssouf Fofana hamda Nico Gonzalezni o'zaro almashtirish variantini ko'rib chiqmoqda. Yuventus bosh murabbiyi Luciano Spalletti Manuel Locatelli va Khephren Thuramga sherik yoki raqobatchi bo'ladigan markaziy yarim himoyachini izlayotgan bo'lsa, Milan hujumkor yarim himoyani kuchaytirishni maqsad qilgan.

A Seriyaning yangi mavsumi boshlanishiga bir haftadan kamroq vaqt qolgan bir paytda, Italiyaning grand klublari transfer bozorida kutilmagan qadam tashlashi mumkin. Tuttosport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Milan hamda Yuventus jamoalari oʻz rejalariga kirmay qolgan futbolchilarni oʻzaro almashtirish varianti ustida bosh qotirmoqda. Mazkur potensial kelishuv ikki grand safida ortiqcha yuk sifatida koʻrilayotgan futbolchilar uchun faoliyatini qaytadan boshlash imkoniyatini taqdim etishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi kunda har ikki klub tarkibida turli sabablarga koʻra asosiy tarkibdan chetda qolgan oʻyinchilar talaygina. Xususan, Milanda Youssouf Fofana, Yuventusda esa Nico Gonzalez bosh murabbiylarning kelgusi rejalaridan joy olmagan. Transfer oynasining soʻnggi kunlari yaqinlashgani sari, ushbu futbolchilar atrofidagi vaziyat oʻzgarib, raqib klublar uchun jozibali imkoniyatga aylanib bormoqda.

Maydon markazi va himoya uchun yangi nomzod

Yuventus bosh murabbiyi Luciano Spalletti har bir pozitsiya uchun ikki nafardan teng kuchli oʻyinchi boʻlishini hamda jamoada sogʻlom raqobat muhiti yaratilishini qattiq talab qilmoqda. Turinliklar uzoq vaqtdan beri himoya chizigʻi oldida toʻp suradigan, raqib hujumlarini buzib oʻtadigan va jismoniy jihatdan baquvvat markaziy yarim himoyachini qidirib kelayotgan edi. Manuel Locatelli hamda Khephren Thuramga munosib sherik yoki raqobatdosh izlagan klub dastlab Frank Kessie variantini ustuvor deb bilgan edi.

Biroq Youssouf Fofana Milanning sotuvga qoʻyilgan oʻyinchilar roʻyxatiga kiritilgach, futbolchining agentlari darhol Yuventus rahbariyati bilan bogʻlanib, sobiq Monako yarim himoyachisini Turin klubiga taklif qilishdi. Fofonaning jismoniy imkoniyatlari va maydon markazidagi qatʼiyati Spalletti talablariga toʻla mos kelishi taxmin qilinmoqda.

Milan uchun hujum chizigʻini kuchaytirish varianti

Oʻz navbatida, Milan jamoasi hujumkor yarim himoya chizigʻini va Goncalo Ramos ortidagi pozitsiyani tubdan yangilash niyatida. Hozircha faqat Pulisicning qolishi aniq boʻlib turibdi, Loftus-Cheek esa universal oʻyinchi sifatida baholanmoqda. Biroq Nkunku va Leao jamoani tark etishi mumkinligi sababli, milanliklarga darhol yangi ijrochilar kerak boʻladi. Ayniqsa, chaqqon va chap oyoqda harakat qiluvchi futbolchiga ehtiyoj yuqori.

Aynan shu vaziyatda Nico Gonzalez Milanning eʼtibor markaziga tushdi. Atletiko Madrid safidagi ijara muddatini tugatib qaytgan futbolchi Turin klubida qolishni istamayotganini va Diego Simeone jamoasiga qaytishni xohlayotganini ochiq bildirgan edi. Shunga qaramay, uning agentlari futbolchini Milanga taklif qilishdi va qizil-qora klub bu variantga qatʼiy rad javobini bermadi.

Hozircha Youssouf Fofana va Nico Gonzalez ayirboshlovi shunchaki transfer gʻoyasi darajasida qolmoqda. Futbolchilarning transfer qiymatlaridagi farqni bartaraf etish masalasi hal etilishi lozim, biroq ikki klub oʻrtasidagi tafovut unchalik katta emas. Transfer oynasi yopilishiga oz vaqt qolgan bir paytda ushbu toʻgʻridan-toʻgʻri almashinuv real voqelikka aylanishi ehtimoldan xoli emas.

MilanYuventusYoussouf FofanaNico GonzalezTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan va Yuventus tarkibdagi ortiqcha futbolchilar ayirboshlashini rejalashtirmoqdaMilan va Yuventus tarkibdagi ortiqcha futbolchilar ayirboshlashini rejalashtirmoqdaBugun, 00:33Milan va Yuventus yana oʻyinchilar almashinuvini amalga oshirishi mumkinMilan va Yuventus yana oʻyinchilar almashinuvini amalga oshirishi mumkinBugun, 00:18Xollouey Maxachevning kamarlari bo‘yicha: «Sen ikki vazn chempioni emassan»Xollouey Maxachevning kamarlari bo‘yicha: «Sen ikki vazn chempioni emassan»Kecha, 23:29Ramazon Temirovga 6-raqamli raqib: Kavanaga qarshi megajang tafsilotlariRamazon Temirovga 6-raqamli raqib: Kavanaga qarshi megajang tafsilotlariKecha, 23:20Islam Maxachev keyingi ehtimoliy raqibi nomini aytdi!Islam Maxachev keyingi ehtimoliy raqibi nomini aytdi!Kecha, 23:08O‘zbekistonni katta sinov kutmoqda: raqib — ArgentinaO‘zbekistonni katta sinov kutmoqda: raqib — ArgentinaKecha, 22:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi