Milan va Yuventus Youssouf Fofana hamda Nico Gonzalez ayirboshlashini koʻrib chiqmoqda
Milan va Yuventus o'z rejalariga kirmay qolgan Youssouf Fofana hamda Nico Gonzalezni o'zaro almashtirish variantini ko'rib chiqmoqda. Yuventus bosh murabbiyi Luciano Spalletti Manuel Locatelli va Khephren Thuramga sherik yoki raqobatchi bo'ladigan markaziy yarim himoyachini izlayotgan bo'lsa, Milan hujumkor yarim himoyani kuchaytirishni maqsad qilgan.
A Seriyaning yangi mavsumi boshlanishiga bir haftadan kamroq vaqt qolgan bir paytda, Italiyaning grand klublari transfer bozorida kutilmagan qadam tashlashi mumkin. Tuttosport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Milan hamda Yuventus jamoalari oʻz rejalariga kirmay qolgan futbolchilarni oʻzaro almashtirish varianti ustida bosh qotirmoqda. Mazkur potensial kelishuv ikki grand safida ortiqcha yuk sifatida koʻrilayotgan futbolchilar uchun faoliyatini qaytadan boshlash imkoniyatini taqdim etishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi kunda har ikki klub tarkibida turli sabablarga koʻra asosiy tarkibdan chetda qolgan oʻyinchilar talaygina. Xususan, Milanda Youssouf Fofana, Yuventusda esa Nico Gonzalez bosh murabbiylarning kelgusi rejalaridan joy olmagan. Transfer oynasining soʻnggi kunlari yaqinlashgani sari, ushbu futbolchilar atrofidagi vaziyat oʻzgarib, raqib klublar uchun jozibali imkoniyatga aylanib bormoqda.
Maydon markazi va himoya uchun yangi nomzodYuventus bosh murabbiyi Luciano Spalletti har bir pozitsiya uchun ikki nafardan teng kuchli oʻyinchi boʻlishini hamda jamoada sogʻlom raqobat muhiti yaratilishini qattiq talab qilmoqda. Turinliklar uzoq vaqtdan beri himoya chizigʻi oldida toʻp suradigan, raqib hujumlarini buzib oʻtadigan va jismoniy jihatdan baquvvat markaziy yarim himoyachini qidirib kelayotgan edi. Manuel Locatelli hamda Khephren Thuramga munosib sherik yoki raqobatdosh izlagan klub dastlab Frank Kessie variantini ustuvor deb bilgan edi.
Biroq Youssouf Fofana Milanning sotuvga qoʻyilgan oʻyinchilar roʻyxatiga kiritilgach, futbolchining agentlari darhol Yuventus rahbariyati bilan bogʻlanib, sobiq Monako yarim himoyachisini Turin klubiga taklif qilishdi. Fofonaning jismoniy imkoniyatlari va maydon markazidagi qatʼiyati Spalletti talablariga toʻla mos kelishi taxmin qilinmoqda.
Milan uchun hujum chizigʻini kuchaytirish variantiOʻz navbatida, Milan jamoasi hujumkor yarim himoya chizigʻini va Goncalo Ramos ortidagi pozitsiyani tubdan yangilash niyatida. Hozircha faqat Pulisicning qolishi aniq boʻlib turibdi, Loftus-Cheek esa universal oʻyinchi sifatida baholanmoqda. Biroq Nkunku va Leao jamoani tark etishi mumkinligi sababli, milanliklarga darhol yangi ijrochilar kerak boʻladi. Ayniqsa, chaqqon va chap oyoqda harakat qiluvchi futbolchiga ehtiyoj yuqori.
Aynan shu vaziyatda Nico Gonzalez Milanning eʼtibor markaziga tushdi. Atletiko Madrid safidagi ijara muddatini tugatib qaytgan futbolchi Turin klubida qolishni istamayotganini va Diego Simeone jamoasiga qaytishni xohlayotganini ochiq bildirgan edi. Shunga qaramay, uning agentlari futbolchini Milanga taklif qilishdi va qizil-qora klub bu variantga qatʼiy rad javobini bermadi.
Hozircha Youssouf Fofana va Nico Gonzalez ayirboshlovi shunchaki transfer gʻoyasi darajasida qolmoqda. Futbolchilarning transfer qiymatlaridagi farqni bartaraf etish masalasi hal etilishi lozim, biroq ikki klub oʻrtasidagi tafovut unchalik katta emas. Transfer oynasi yopilishiga oz vaqt qolgan bir paytda ushbu toʻgʻridan-toʻgʻri almashinuv real voqelikka aylanishi ehtimoldan xoli emas.
…