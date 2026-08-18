Milan va Yuventus tarkibdagi ortiqcha futbolchilar ayirboshlashini rejalashtirmoqda

·0·Sport
Milan va Yuventus tarkibdagi ortiqcha futbolchilar ayirboshlashini rejalashtirmoqda
Qisqacha

Milan va Yuventus tarkib rejalariga kirmayotgan Youssouf Fofana hamda Niko Gonsalesni o'zaro ayirboshlash bo'yicha muzokaralarni yakuniy bosqichga olib keldi. Yuventus himoya chizig'ini kuchaytirish uchun tayanch yarim himoyachisi izlayotgan bo'lsa, Milan hujumkor yarim himoya chizig'ini yangilash va chap oyoqda harakatlanadigan futbolchi jalb qilishni rejalashtirmoqda.

Italiya A seriyasining yangi mavsumi boshlanishiga bir haftadan kam vaqt qolgan bir paytda, Milan va Yuventus klublari oʻz rejalariga kirmayotgan futbolchilardan qutulish maqsadida kutilmagan transfer kelishuvini amalga oshirishi mumkin. Sky Sport xabar berishicha, jamoalar rahbariyati tarkibdagi ortiqcha oʻyinchilarni oʻzaro almashtirish varianti ustida ishlamoqda. Mazkur transfer oynasining soʻnggi kunlaridagi harakatlar har ikki grand jamoa uchun ham oʻz tarkibini muvozanatga keltirish imkoniyatini taqdim etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, har ikki jamoa bosh murabbiylari oʻz rejalarida foydalanmaydigan futbolchilar roʻyxatini shakllantirgan. Jumladan, Milan safida Youssouf Fofana jamoadan ketishi kutilayotganlar qatoridan joy olgan boʻlsa, Yuventusda esa Niko Gonsales bosh murabbiy ishonchini qozona olmagan futbolchilardan biri sifatida koʻrilmoqda. Transfer oynasi yopilishiga oz fursat qolgan bir pallada mazkur ikki oʻyinchi raqib jamoalar uchun qiziqish uygʻotmoqda.

Maydon markazi va himoya chizigʻidagi oʻzgarishlar

Yuventus bosh murabbiyi har bir pozitsiya uchun raqobatbardosh va teng kuchli ikki nafar futbolchi boʻlishini talab qilmoqda. Turinliklar himoya chizigʻini ishonchli qoʻriqlay oladigan tayanch yarim himoyachisini qidirayotgan edi. Frank Kessi asosiy nishon sifatida qaralayotgan bir paytda, Youssouf Fofana agentlari Turin klubi rahbariyati bilan aloqaga chiqib, Fransiyalik futbolchining transferini taklif qilishgan. Shuningdek, Gatti va Rugani jamoani tark etishi kutilayotgani sababli, Yuventus oʻng qanot markaziy himoyachisi izlamoqda va bu borada Fikayo Tomori nomzodi yana klub eʼtiboriga tushgan.

Milan klubi oʻz navbatida hujumkor yarim himoya chizigʻini tubdan yangilash niyatida. Hozircha faqatgina Kristian Pulisicning qolishi aniq boʻlib turibdi, qolgan futbolchilarning taqdiri esa soʻroq ostida qolmoqda. Shu sababli milanliklarga kamida yana bir futbolchi, jumladan chap oyoqda harakatlanadigan ijrochi kerak boʻlmoqda. Aynan shu omil Niko Gonsalesning Milan klubi nishoniga tushishiga sabab boʻldi.

Niko Gonsales va uning kelajagi

Atletiko Madrid safidagi ijara muddatidan soʻng Turin klubiga qaytishni istamagan Niko Gonsales oʻz navbatida Simeone jamoasiga qaytishni xohlamoqda. U allaqachon Yuventusda qolish niyati yoʻqligini maʼlum qilgan. Shunga qaramay, uning agentlari futbolchini Milanga taklif qilishgan va "rossonerilar" bu variantni butunlay rad etishmagan.

Hozirgi kunda klublar oʻrtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichga kirib bormoqda. Agar tomonlar oʻzaro kelishuvga erishsa, Youssouf Fofana hamda Niko Gonsales ishtirokidagi mazkur ayirboshlash bitimi joriy transfer oynasining eng shov-shuvli kelishuvlaridan biriga aylanishi mumkin.

MilanYuventusYoussouf FofanaNiko GonsalesTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan va Yuventus yana oʻyinchilar almashinuvini amalga oshirishi mumkinMilan va Yuventus yana oʻyinchilar almashinuvini amalga oshirishi mumkinBugun, 00:18Milan va Yuventus Youssouf Fofana hamda Nico Gonzalez ayirboshlashini koʻrib chiqmoqdaMilan va Yuventus Youssouf Fofana hamda Nico Gonzalez ayirboshlashini koʻrib chiqmoqdaKecha, 23:32Xollouey Maxachevning kamarlari bo‘yicha: «Sen ikki vazn chempioni emassan»Xollouey Maxachevning kamarlari bo‘yicha: «Sen ikki vazn chempioni emassan»Kecha, 23:29Ramazon Temirovga 6-raqamli raqib: Kavanaga qarshi megajang tafsilotlariRamazon Temirovga 6-raqamli raqib: Kavanaga qarshi megajang tafsilotlariKecha, 23:20Islam Maxachev keyingi ehtimoliy raqibi nomini aytdi!Islam Maxachev keyingi ehtimoliy raqibi nomini aytdi!Kecha, 23:08O‘zbekistonni katta sinov kutmoqda: raqib — ArgentinaO‘zbekistonni katta sinov kutmoqda: raqib — ArgentinaKecha, 22:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi