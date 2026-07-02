Lionel Messi va Folarin Balogun: AQSH terma jamoasi hakamlarning qaroridan norozi
AQSH terma jamoasining Bosniya va Gersegovinaga qarshi kechgan uchrashuvidagi gʻalabasi hakamlarning bahsli qarori soyasida qolib ketdi. Jamoa hujumchisi Folarin Balogun maydondan chetlatilgani futbol jamoatchiligi oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Mazkur vaziyatda hakamlarning Lionel Messi ishtirokidagi shunga oʻxshash holatga nisbatan koʻrsatgan turlicha munosabati asosiy eʼtiroz nuqtasiga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
AQSH va Bosniya oʻrtasidagi oʻyinning 64-daqiqasida Folarin Balogun raqib himoyachisi Tarik Muharemovic bilan toʻp uchun kurashda uning toʻpigʻini bosib oldi. VAR tizimi orqali uzoq vaqt davom etgan tekshiruvdan soʻng, hakam hujumchiga toʻgʻridan-toʻgʻri qizil kartochka koʻrsatdi. Garchi AQSH 2:0 hisobida gʻalaba qozongan boʻlsa-da, ushbu chetlatish jamoa bosh murabbiyi Maurisio Pochettino va futbolchilarni hayratda qoldirdi.
Hakamlarning ikki xil standartiSobiq futbolchi va ekspert Aleksi Lalas ijtimoiy tarmoqlarda ushbu vaziyatni Lionel Messi bilan bogʻliq holatga qiyosladi. Uning taʼkidlashicha, turnirning avvalgi bosqichlarida Argentina sardori Jazoirga qarshi oʻyinda aynan shunday qoʻpol harakat qilgan, biroq oʻshanda hakamlar hatto sariq kartochka bilan ham cheklanmagan edi. Lalasning fikricha, hakamlar va VAR tizimi yulduz futbolchilarga nisbatan yumshoqroq munosabatda boʻlmoqda.
The Athletic nashri xabariga koʻra, Maurisio Pochettino oʻyindan soʻng oʻz noroziligini ochiqchasiga bildirdi. "Men uchun bu hech qachon qizil kartochka emas. Futbolchida raqibiga shikast yetkazish niyati boʻlmagan. Bu futboldagi oddiy, tasodifiy toʻqnashuv edi. Folarin juda tushkun holatda, chunki u keyingi muhim oʻyinni oʻtkazib yuboradi", — dedi murabbiy.
Jamoa yetakchilaridan biri Weston McKennie ham kiyinish xonasida barcha futbolchilar bu qarordan hayron qolganini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, turnir davomida boshqa jamoalar ishtirokidagi shunga oʻxshash qoʻpolroq vaziyatlar ham jazolarsiz qolgan. Futbolchi hakamlarning qaror chiqarish protokoli tushunarsiz ekanligini va bu adolatsizlikdek koʻrinayotganini taʼkidladi.
Ushbu voqea xalqaro turnirlarda VAR tizimining qoʻllanilishi va hakamlarning izchilligi borasidagi bahslarni yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Lionel Messi kabi yulduzlarning "kechirilishi" va yosh futbolchilarning qattiq jazolanishi muxlislar va mutaxassislar oʻrtasida hakamlik xolisligiga nisbatan shubhalarni kuchaytirmoqda.
…