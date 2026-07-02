Lionel Messi va Folarin Balogun: AQSH terma jamoasi hakamlarning qaroridan norozi

·0·Sport
Lionel Messi va Folarin Balogun: AQSH terma jamoasi hakamlarning qaroridan norozi

AQSH terma jamoasining Bosniya va Gersegovinaga qarshi kechgan uchrashuvidagi gʻalabasi hakamlarning bahsli qarori soyasida qolib ketdi. Jamoa hujumchisi Folarin Balogun maydondan chetlatilgani futbol jamoatchiligi oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Mazkur vaziyatda hakamlarning Lionel Messi ishtirokidagi shunga oʻxshash holatga nisbatan koʻrsatgan turlicha munosabati asosiy eʼtiroz nuqtasiga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

AQSH va Bosniya oʻrtasidagi oʻyinning 64-daqiqasida Folarin Balogun raqib himoyachisi Tarik Muharemovic bilan toʻp uchun kurashda uning toʻpigʻini bosib oldi. VAR tizimi orqali uzoq vaqt davom etgan tekshiruvdan soʻng, hakam hujumchiga toʻgʻridan-toʻgʻri qizil kartochka koʻrsatdi. Garchi AQSH 2:0 hisobida gʻalaba qozongan boʻlsa-da, ushbu chetlatish jamoa bosh murabbiyi Maurisio Pochettino va futbolchilarni hayratda qoldirdi.

Hakamlarning ikki xil standarti

Sobiq futbolchi va ekspert Aleksi Lalas ijtimoiy tarmoqlarda ushbu vaziyatni Lionel Messi bilan bogʻliq holatga qiyosladi. Uning taʼkidlashicha, turnirning avvalgi bosqichlarida Argentina sardori Jazoirga qarshi oʻyinda aynan shunday qoʻpol harakat qilgan, biroq oʻshanda hakamlar hatto sariq kartochka bilan ham cheklanmagan edi. Lalasning fikricha, hakamlar va VAR tizimi yulduz futbolchilarga nisbatan yumshoqroq munosabatda boʻlmoqda.

The Athletic nashri xabariga koʻra, Maurisio Pochettino oʻyindan soʻng oʻz noroziligini ochiqchasiga bildirdi. "Men uchun bu hech qachon qizil kartochka emas. Futbolchida raqibiga shikast yetkazish niyati boʻlmagan. Bu futboldagi oddiy, tasodifiy toʻqnashuv edi. Folarin juda tushkun holatda, chunki u keyingi muhim oʻyinni oʻtkazib yuboradi", — dedi murabbiy.

Jamoa yetakchilaridan biri Weston McKennie ham kiyinish xonasida barcha futbolchilar bu qarordan hayron qolganini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, turnir davomida boshqa jamoalar ishtirokidagi shunga oʻxshash qoʻpolroq vaziyatlar ham jazolarsiz qolgan. Futbolchi hakamlarning qaror chiqarish protokoli tushunarsiz ekanligini va bu adolatsizlikdek koʻrinayotganini taʼkidladi.

Ushbu voqea xalqaro turnirlarda VAR tizimining qoʻllanilishi va hakamlarning izchilligi borasidagi bahslarni yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Lionel Messi kabi yulduzlarning "kechirilishi" va yosh futbolchilarning qattiq jazolanishi muxlislar va mutaxassislar oʻrtasida hakamlik xolisligiga nisbatan shubhalarni kuchaytirmoqda.

Lionel MessiFolarin BalogunAQSHArgentinaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane Angliyani magʻlubiyatdan qutqardi: Tomas Tuxel debyutida muammolar koʻzga tashlandiHarry Kane Angliyani magʻlubiyatdan qutqardi: Tomas Tuxel debyutida muammolar koʻzga tashlandiBugun, 12:38Mergen Orazov O‘zbekistonning JCH-2026 dagi tarixiy yurishi haqida gapirdiMergen Orazov O‘zbekistonning JCH-2026 dagi tarixiy yurishi haqida gapirdiBugun, 12:37Robert Lewandowski Barselonani tark etib, MLS klubiga oʻtdi: Uning oilasida xavotirRobert Lewandowski Barselonani tark etib, MLS klubiga oʻtdi: Uning oilasida xavotirBugun, 11:54Pap Geye Senegal terma jamoasiga keskin shart qo‘ydiPap Geye Senegal terma jamoasiga keskin shart qo‘ydiBugun, 10:57Martines Ronalduning «so‘nggi raqsi» haqida gapirdiMartines Ronalduning «so‘nggi raqsi» haqida gapirdiBugun, 10:44JCH-2026: nimchorak finalning besh juftligi ma’lum bo‘ldiJCH-2026: nimchorak finalning besh juftligi ma’lum bo‘ldiBugun, 10:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi