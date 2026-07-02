Enzo Fernandez Chelsi jamoasini tark etish yoʻllarini qidirmoqda
Londonning Chelsi klubi yarim himoyachisi Enzo Fernandez faoliyatini boshqa jamoada davom ettirishi mumkin. Argentinalik futbolchining vakili Xaver Pastore futbolchi atrofidagi mish-mishlarga oydinlik kiritib, hozirda klubni tark etish imkoniyatlari koʻrib chiqilayotganini rasman tasdiqladi. Bu haqda Marca nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Pastore Mayamidagi tadbirlardan birida bergan intervyusida Fernandezning kelajagi borasida muzokaralar ketayotganini yashirmadi. Garchi hozircha birorta klub bilan yakuniy kelishuvga erishilmagan boʻlsa-da, futbolchining agentlari Stamford Bridge stadionini tark etish uchun barcha variantlarni tahlil qilmoqda. Bu xabar Chelsi muxlislari uchun kutilmagan yangilik boʻldi, chunki Enzo jamoaning eng qimmat transferlaridan biri hisoblanadi.
Soʻnggi vaqtlarda Enzo Fernandezning nomi Ispaniya grandlari, xususan, Real Madrid bilan tez-tez bogʻlanmoqda. Pastore futbolchining Madridga boʻlgan qiziqishi va u yerga tez-tez tashrif buyurishi sabablarini tushuntirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Madridda Enzoning yaqin doʻstlari, jumladan, Julian Alvarez istiqomat qiladi va bu shahar unga shunchaki dam olish va ishchi masalalarni hal qilish uchun qulay.
Real Madrid qiziqishi va transfer ehtimoli"Enzo hozirda bor eʼtiborini terma jamoaga qaratgan, biroq biz uning Chelsi klubidan ketish imkoniyatlarini koʻrib chiqyapmiz. Hozircha birorta jamoa bilan aniq kelishuv yoʻq," — deydi Xaver Pastore. Uning taʼkidlashicha, Madrid shahri har qanday futbolchi uchun jozibali maskan va Enzo u yerda vaqt oʻtkazishni yoqtiradi, ammo bu transfer hal boʻldi degani emas.
Enzo Fernandezning Chelsi safidagi oʻyinlari mutaxassislar tomonidan turlicha baholanmoqda. U maydonda turli pozitsiyalarda harakat qila olishi bilan ajralib turadi. Argentinalik futbolchi baʼzan tayanch yarim himoyachisi, baʼzan esa hujumkorroq rolda oʻynab, Lionel Messi kabi yetakchilarga yaqinroq harakat qilishga moslashgan. Uning universal xususiyatlari Yevropaning boshqa top-klublari eʼtiborini tortishi tabiiy.
Hozirgi vaqtda futbolchi Argentina terma jamoasi safida muhim musobaqalarda ishtirok etmoqda. Pastorening soʻzlariga koʻra, Enzoning ruhiy holati aʼlo darajada va u maydonda bor kuchini ishga solmoqda. Klubdagi noaniqliklarga qaramay, u xalqaro maydonda oʻz mahoratini namoyish etishda davom etmoqda, bu esa uning transfer narxi va nufuziga ijobiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.
Chelsi rahbariyati hozircha ushbu bayonotlarga rasmiy munosabat bildirmadi. Biroq, agar Enzo ketish istagini qatʼiy bildirsa, London klubi katta miqdordagi tovon puli talab qilishi aniq. Voqealar rivoji yaqin oylar ichida, transfer oynasi ochilishi arafasida yanada oydinlashishi kutilmoqda.
…