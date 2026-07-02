Enzo Fernandez Chelsi jamoasini tark etish yoʻllarini qidirmoqda

·38·Sport
Enzo Fernandez Chelsi jamoasini tark etish yoʻllarini qidirmoqda

Londonning Chelsi klubi yarim himoyachisi Enzo Fernandez faoliyatini boshqa jamoada davom ettirishi mumkin. Argentinalik futbolchining vakili Xaver Pastore futbolchi atrofidagi mish-mishlarga oydinlik kiritib, hozirda klubni tark etish imkoniyatlari koʻrib chiqilayotganini rasman tasdiqladi. Bu haqda Marca nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Pastore Mayamidagi tadbirlardan birida bergan intervyusida Fernandezning kelajagi borasida muzokaralar ketayotganini yashirmadi. Garchi hozircha birorta klub bilan yakuniy kelishuvga erishilmagan boʻlsa-da, futbolchining agentlari Stamford Bridge stadionini tark etish uchun barcha variantlarni tahlil qilmoqda. Bu xabar Chelsi muxlislari uchun kutilmagan yangilik boʻldi, chunki Enzo jamoaning eng qimmat transferlaridan biri hisoblanadi.

Soʻnggi vaqtlarda Enzo Fernandezning nomi Ispaniya grandlari, xususan, Real Madrid bilan tez-tez bogʻlanmoqda. Pastore futbolchining Madridga boʻlgan qiziqishi va u yerga tez-tez tashrif buyurishi sabablarini tushuntirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Madridda Enzoning yaqin doʻstlari, jumladan, Julian Alvarez istiqomat qiladi va bu shahar unga shunchaki dam olish va ishchi masalalarni hal qilish uchun qulay.

Real Madrid qiziqishi va transfer ehtimoli

"Enzo hozirda bor eʼtiborini terma jamoaga qaratgan, biroq biz uning Chelsi klubidan ketish imkoniyatlarini koʻrib chiqyapmiz. Hozircha birorta jamoa bilan aniq kelishuv yoʻq," — deydi Xaver Pastore. Uning taʼkidlashicha, Madrid shahri har qanday futbolchi uchun jozibali maskan va Enzo u yerda vaqt oʻtkazishni yoqtiradi, ammo bu transfer hal boʻldi degani emas.

Enzo Fernandezning Chelsi safidagi oʻyinlari mutaxassislar tomonidan turlicha baholanmoqda. U maydonda turli pozitsiyalarda harakat qila olishi bilan ajralib turadi. Argentinalik futbolchi baʼzan tayanch yarim himoyachisi, baʼzan esa hujumkorroq rolda oʻynab, Lionel Messi kabi yetakchilarga yaqinroq harakat qilishga moslashgan. Uning universal xususiyatlari Yevropaning boshqa top-klublari eʼtiborini tortishi tabiiy.

Hozirgi vaqtda futbolchi Argentina terma jamoasi safida muhim musobaqalarda ishtirok etmoqda. Pastorening soʻzlariga koʻra, Enzoning ruhiy holati aʼlo darajada va u maydonda bor kuchini ishga solmoqda. Klubdagi noaniqliklarga qaramay, u xalqaro maydonda oʻz mahoratini namoyish etishda davom etmoqda, bu esa uning transfer narxi va nufuziga ijobiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Chelsi rahbariyati hozircha ushbu bayonotlarga rasmiy munosabat bildirmadi. Biroq, agar Enzo ketish istagini qatʼiy bildirsa, London klubi katta miqdordagi tovon puli talab qilishi aniq. Voqealar rivoji yaqin oylar ichida, transfer oynasi ochilishi arafasida yanada oydinlashishi kutilmoqda.

Enzo FernandezChelsiReal MadridTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem oʻz tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirdi: Mateus Fernandes London klubidaTottenxem oʻz tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirdi: Mateus Fernandes London klubidaBugun, 14:54Ismael Saibari Bavariya safida kutilmagan raqamni tanladi: Buning ortida gʻamgin sabab borIsmael Saibari Bavariya safida kutilmagan raqamni tanladi: Buning ortida gʻamgin sabab borBugun, 14:31«Barselona» yangi mavsum uchun klassik uslubga qaytdi (foto)«Barselona» yangi mavsum uchun klassik uslubga qaytdi (foto)Bugun, 14:09Atletiko Madrid kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Morten Hjulmand bilan kelishuvAtletiko Madrid kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Morten Hjulmand bilan kelishuvBugun, 13:51JCH-2026. Angliya – DR Kongo 2:1 (gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Angliya – DR Kongo 2:1 (gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:44Belgiya Senegalga qarshi o‘yinda 0:2 hisobini 3:2 ga qanday aylantirdi?Belgiya Senegalga qarshi o‘yinda 0:2 hisobini 3:2 ga qanday aylantirdi?Bugun, 13:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi