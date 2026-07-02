Arsenal va Ispaniya terma jamoasi afsonasi Santi Cazorla faoliyatini yakunladi

·0·Sport
Arsenal va Ispaniya terma jamoasi afsonasi Santi Cazorla faoliyatini yakunladi

Futbol olamining eng iqtidorli va irodali vakillaridan biri, Ispaniya terma jamoasi hamda Arsenal klubining sobiq yarim himoyachisi Santi Cazorla 41 yoshida professional futbol bilan xayrlashganini eʼlon qildi. 20 yildan ortiq davom etgan yorqin faoliyatini u oʻzi tarbiya topgan Real Oviedo jamoasida yakunladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, tajribali futbolchi ushbu qarorini hissiyotlarga boy ijtimoiy tarmoqdagi xabari orqali tasdiqlagan. Cazorla oʻz murojaatida bu qaror faoliyatidagi eng qiyin tanlov boʻlganini, biroq hammasi oʻzi boshlangan joyda — qadrdon klubida yakun topganidan mamnunligini bildirgan. Uning soʻnggi mavsumdagi asosiy yutugʻi Real Oviedo jamoasining La Liga yoʻllanmasini qoʻlga kiritishiga yordam bergani boʻldi.

Iroda ramzi va ogʻir jarohatlar ustidan gʻalaba

Santi Cazorla faqatgina maydondagi texnikasi bilan emas, balki mislsiz irodasi bilan ham futbol tarixida qoladi. U faoliyati davomida Axill payidagi jiddiy jarohat sababli 10 marta jarrohlik amaliyotini boshdan oʻtkazgan. Shifokorlar uning hatto yurishiga shubha qilgan, terisini koʻchirib oʻtkazish (skin graft) kabi murakkab muolajalar oʻtkazilgan bir paytda, u katta futbolga qayta oldi.

"Hikoyam katta stadionlarda yoki yorqin chiroqlar ostida boshlanmagan. Hammasi oddiy maydonda, toʻp va futbol oʻynashni istagan kichkina bola bilan boshlangan edi. Men kutilmagan qiyinchiliklarni boshdan oʻtkazdim, lekin hech qachon toʻxtamadim. Yakun boshqa joyda emas, balki sehr boshlangan uyimda sodir boʻlgani mantiqan toʻgʻridir", — deya taʼkidladi futbolchi.

Yutuqlar va unutilmas faoliyat

Cazorla oʻz faoliyati davomida Villarreal, Malaga va Arsenal kabi klublarda oʻchmas iz qoldirdi. Londonning Arsenal jamoasi safida u ikki bor Angliya kubogi sohibiga aylandi va Emirates Stadium muxlislarining haqiqiy yoqimtoyiga aylandi. Uning ikki oyoqda birdek aniq zarba bera olish qobiliyati va maydonni koʻrish mahorati mutaxassislar tomonidan yuqori baholangan.

Xalqaro maydonda ham Santi ulkan muvaffaqiyatlarga erishgan. Ispaniya terma jamoasi safida 81 ta oʻyin oʻtkazib, 2008 va 2012-yillardagi Yevropa chempionatlarida gʻoliblikni qoʻlga kiritgan. U Ispaniya futbolining "oltin davri" vakillaridan biri sifatida tarixga kirdi.

Futbolchi oʻzining 8-raqamli libosiga ishora qilib, hayot aylanma harakatdan iboratligini va baʼzi hikoyalar hech qachon tugamasligini, balki abadiyatga (infinity) aylanishini aytib oʻtdi. Endilikda u butun dunyo boʻylab millionlab muxlislar va hamkasblarining iliq tilaklari hamda ehtiromi ostida butsalarini mixga ilmoqda.

Santi CazorlaArsenalIspaniyaReal OviedoFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga oʻtdi: Italiyalik yulduz tanlovi sababiSandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga oʻtdi: Italiyalik yulduz tanlovi sababiBugun, 17:16Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishi mumkinArne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishi mumkinBugun, 17:03Joze Mourino «Real» rahbariyatidan yangi hujumchi so‘radiJoze Mourino «Real» rahbariyatidan yangi hujumchi so‘radiBugun, 17:00Tibo Kurtua Belgiya milliy jamoasi kambekining "asosiy siri"ni aytdiTibo Kurtua Belgiya milliy jamoasi kambekining "asosiy siri"ni aytdiBugun, 16:54Zlatko Dalich Portugaliyaning eng xavfli jihatini aytdiZlatko Dalich Portugaliyaning eng xavfli jihatini aytdiBugun, 16:50Vitinya Xorvatiyaga qarshi o‘yin oldidan muxlislarga murojaat qildiVitinya Xorvatiyaga qarshi o‘yin oldidan muxlislarga murojaat qildiBugun, 16:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi