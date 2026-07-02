Arsenal va Ispaniya terma jamoasi afsonasi Santi Cazorla faoliyatini yakunladi
Futbol olamining eng iqtidorli va irodali vakillaridan biri, Ispaniya terma jamoasi hamda Arsenal klubining sobiq yarim himoyachisi Santi Cazorla 41 yoshida professional futbol bilan xayrlashganini eʼlon qildi. 20 yildan ortiq davom etgan yorqin faoliyatini u oʻzi tarbiya topgan Real Oviedo jamoasida yakunladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, tajribali futbolchi ushbu qarorini hissiyotlarga boy ijtimoiy tarmoqdagi xabari orqali tasdiqlagan. Cazorla oʻz murojaatida bu qaror faoliyatidagi eng qiyin tanlov boʻlganini, biroq hammasi oʻzi boshlangan joyda — qadrdon klubida yakun topganidan mamnunligini bildirgan. Uning soʻnggi mavsumdagi asosiy yutugʻi Real Oviedo jamoasining La Liga yoʻllanmasini qoʻlga kiritishiga yordam bergani boʻldi.
Iroda ramzi va ogʻir jarohatlar ustidan gʻalabaSanti Cazorla faqatgina maydondagi texnikasi bilan emas, balki mislsiz irodasi bilan ham futbol tarixida qoladi. U faoliyati davomida Axill payidagi jiddiy jarohat sababli 10 marta jarrohlik amaliyotini boshdan oʻtkazgan. Shifokorlar uning hatto yurishiga shubha qilgan, terisini koʻchirib oʻtkazish (skin graft) kabi murakkab muolajalar oʻtkazilgan bir paytda, u katta futbolga qayta oldi.
"Hikoyam katta stadionlarda yoki yorqin chiroqlar ostida boshlanmagan. Hammasi oddiy maydonda, toʻp va futbol oʻynashni istagan kichkina bola bilan boshlangan edi. Men kutilmagan qiyinchiliklarni boshdan oʻtkazdim, lekin hech qachon toʻxtamadim. Yakun boshqa joyda emas, balki sehr boshlangan uyimda sodir boʻlgani mantiqan toʻgʻridir", — deya taʼkidladi futbolchi.
Yutuqlar va unutilmas faoliyatCazorla oʻz faoliyati davomida Villarreal, Malaga va Arsenal kabi klublarda oʻchmas iz qoldirdi. Londonning Arsenal jamoasi safida u ikki bor Angliya kubogi sohibiga aylandi va Emirates Stadium muxlislarining haqiqiy yoqimtoyiga aylandi. Uning ikki oyoqda birdek aniq zarba bera olish qobiliyati va maydonni koʻrish mahorati mutaxassislar tomonidan yuqori baholangan.
Xalqaro maydonda ham Santi ulkan muvaffaqiyatlarga erishgan. Ispaniya terma jamoasi safida 81 ta oʻyin oʻtkazib, 2008 va 2012-yillardagi Yevropa chempionatlarida gʻoliblikni qoʻlga kiritgan. U Ispaniya futbolining "oltin davri" vakillaridan biri sifatida tarixga kirdi.
Futbolchi oʻzining 8-raqamli libosiga ishora qilib, hayot aylanma harakatdan iboratligini va baʼzi hikoyalar hech qachon tugamasligini, balki abadiyatga (infinity) aylanishini aytib oʻtdi. Endilikda u butun dunyo boʻylab millionlab muxlislar va hamkasblarining iliq tilaklari hamda ehtiromi ostida butsalarini mixga ilmoqda.
…