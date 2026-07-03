Manchester Siti va Arsenal oʻrtasida transfer jangi: Lesterning 16 yoshli iqtidori diqqat markazida

·18·Sport
Manchester Siti va Arsenal oʻrtasida transfer jangi: Lesterning 16 yoshli iqtidori diqqat markazida

Angliya Premer-ligasining ikki giganti — Manchester Siti va Arsenal oʻrtasida transfer bozoridagi raqobat yangi bosqichga chiqdi. Londonning Arsenal klubi uzoq vaqtdan beri Lester Siti vingeri Jeremy Monga transferi ustida ish olib borayotgan edi, biroq soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti bu kelishuvni oʻz foydasiga hal qilish uchun jiddiy harakat boshlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, 16 yoshli iqtidorli futbolchi uchun kurashda Manchester Siti ustunlikni qoʻlga kiritishi mumkin. Bunga asosiy sabab sifatida jamoaning yangi murabbiyi Enzo Maresca koʻrsatilmoqda. Italiyalik mutaxassis 2023-24-yilgi mavsumda Lester Siti boshqaruvida boʻlganida Jeremy Monga bilan yaqindan ishlagan va yosh yulduzning imkoniyatlarini yuqori baholagan. Maresca ushbu transferni shaxsan oʻzi qoʻllab-quvvatlayotgani aytilmoqda.

Rekordchi oʻspirin va Premer-liga debyuti

Jeremy Monga Angliya futbolidagi eng istiqbolli yosh oʻyinchilardan biri hisoblanadi. U 2025-yilning aprel oyida Nyukaslga qarshi bahsda 15 yoshu 271 kunligida maydonga tushib, Premer-liga tarixidagi uchinchi eng yosh debyutantga aylangan edi. Ushbu koʻrsatkich boʻyicha u faqatgina Arsenal vakillari Max Dowman va Ethan Nwaneri dan ortda qolmoqda.

Shuningdek, Monga Angliya Chempionshipi tarixida ham oʻz nomini muhrlab qoʻygan. 2025-yilning avgustida Preston North End darvozasiga gol urganida, u 16 yoshu 37 kunlik edi. Bu natija bilan u hozirda Real Madrid sharafini himoya qilayotgan Jud Bellingem oʻrnatgan rekordni ham yangiladi. Bellingham oʻz vaqtida 16 yoshu 63 kunligida gol urib, rekordchi boʻlib turgandi.

Lester Siti uchun navbatdagi yoʻqotish

Lester Siti akademiyasi soʻnggi yillarda bir qator iqtidorlarni tarbiyalagan boʻlsa-da, ularni jamoada olib qolish borasida muammolarga duch kelmoqda. Avvalroq Tyrese Noubissie va Trey Nyoni kabi yoshlar mos ravishda Manchester Siti va Liverpul safiga oʻtib ketgan edi. Ketma-ket ikki bor quyi ligaga tushib ketgan Lester Siti uchun Monganing sotilishi moliyaviy jihatdan foydali boʻlishi mumkin, ammo sport nuqtai nazaridan bu katta yoʻqotishdir.

Hozirda Arsenal muzokaralarda ancha ilgarilab ketgan boʻlsa-da, Manchester Siti tomonidan bildirilayotgan qiziqish va Enzo Maresca omili vaziyatni tubdan oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. Futbolchi uchun toʻlanadigan transfer summasi va uning kelajakdagi rivojlanish rejasi qaysi klub gʻolib chiqishini belgilab beradi.

Manchester SitiArsenalLester SitiTransferJeremy Monga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya Avstriyani yirik hisobda yengib, 1/8 finalga yo‘l oldiIspaniya Avstriyani yirik hisobda yengib, 1/8 finalga yo‘l oldiBugun, 02:22Entoni Gordon: «Harry Kane hozirda Lionel Messi darajasida oʻyin koʻrsatmoqda»Entoni Gordon: «Harry Kane hozirda Lionel Messi darajasida oʻyin koʻrsatmoqda»Bugun, 01:56Sandro Tonali 100 million funt evaziga Tottenxemga oʻtmoqdaSandro Tonali 100 million funt evaziga Tottenxemga oʻtmoqdaBugun, 00:50Ilgiz Tantashev JCH-2026 pley-offidagi katta o‘yinga tayinlandiIlgiz Tantashev JCH-2026 pley-offidagi katta o‘yinga tayinlandiBugun, 00:31«Navbahor» Turkiyada «Bashakshehir»ni 4:2 hisobida yengdi«Navbahor» Turkiyada «Bashakshehir»ni 4:2 hisobida yengdiBugun, 00:16Ispaniya va Avstriya pley-offda, uchrashuvdan jonli matnli translyatsiyaIspaniya va Avstriya pley-offda, uchrashuvdan jonli matnli translyatsiyaKecha, 23:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi