Manchester Siti va Arsenal oʻrtasida transfer jangi: Lesterning 16 yoshli iqtidori diqqat markazida
Angliya Premer-ligasining ikki giganti — Manchester Siti va Arsenal oʻrtasida transfer bozoridagi raqobat yangi bosqichga chiqdi. Londonning Arsenal klubi uzoq vaqtdan beri Lester Siti vingeri Jeremy Monga transferi ustida ish olib borayotgan edi, biroq soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti bu kelishuvni oʻz foydasiga hal qilish uchun jiddiy harakat boshlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, 16 yoshli iqtidorli futbolchi uchun kurashda Manchester Siti ustunlikni qoʻlga kiritishi mumkin. Bunga asosiy sabab sifatida jamoaning yangi murabbiyi Enzo Maresca koʻrsatilmoqda. Italiyalik mutaxassis 2023-24-yilgi mavsumda Lester Siti boshqaruvida boʻlganida Jeremy Monga bilan yaqindan ishlagan va yosh yulduzning imkoniyatlarini yuqori baholagan. Maresca ushbu transferni shaxsan oʻzi qoʻllab-quvvatlayotgani aytilmoqda.
Rekordchi oʻspirin va Premer-liga debyutiJeremy Monga Angliya futbolidagi eng istiqbolli yosh oʻyinchilardan biri hisoblanadi. U 2025-yilning aprel oyida Nyukaslga qarshi bahsda 15 yoshu 271 kunligida maydonga tushib, Premer-liga tarixidagi uchinchi eng yosh debyutantga aylangan edi. Ushbu koʻrsatkich boʻyicha u faqatgina Arsenal vakillari Max Dowman va Ethan Nwaneri dan ortda qolmoqda.
Shuningdek, Monga Angliya Chempionshipi tarixida ham oʻz nomini muhrlab qoʻygan. 2025-yilning avgustida Preston North End darvozasiga gol urganida, u 16 yoshu 37 kunlik edi. Bu natija bilan u hozirda Real Madrid sharafini himoya qilayotgan Jud Bellingem oʻrnatgan rekordni ham yangiladi. Bellingham oʻz vaqtida 16 yoshu 63 kunligida gol urib, rekordchi boʻlib turgandi.
Lester Siti uchun navbatdagi yoʻqotishLester Siti akademiyasi soʻnggi yillarda bir qator iqtidorlarni tarbiyalagan boʻlsa-da, ularni jamoada olib qolish borasida muammolarga duch kelmoqda. Avvalroq Tyrese Noubissie va Trey Nyoni kabi yoshlar mos ravishda Manchester Siti va Liverpul safiga oʻtib ketgan edi. Ketma-ket ikki bor quyi ligaga tushib ketgan Lester Siti uchun Monganing sotilishi moliyaviy jihatdan foydali boʻlishi mumkin, ammo sport nuqtai nazaridan bu katta yoʻqotishdir.
Hozirda Arsenal muzokaralarda ancha ilgarilab ketgan boʻlsa-da, Manchester Siti tomonidan bildirilayotgan qiziqish va Enzo Maresca omili vaziyatni tubdan oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. Futbolchi uchun toʻlanadigan transfer summasi va uning kelajakdagi rivojlanish rejasi qaysi klub gʻolib chiqishini belgilab beradi.
…