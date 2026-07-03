Portugaliya Xorvatiyani magʻlub etib, Jaxon chempionatining nimchorak finaliga yoʻl oldi
Portugaliya terma jamoasi Jaxon chempionati guruh bosqichining hal qiluvchi bahsida Xorvatiya ustidan 2:1 hisobida qiyin gʻalabaga erishdi. Roberto Martinez shogirdlari ushbu natija orqali musobaqaning nimchorak final yoʻllanmasini qoʻlga kiritishdi. Oʻyin dramatik voqealarga boy boʻlib, uchrashuv taqdirini soʻnggi daqiqalarda zaxiradan maydonga tushgan hujumchi hal qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning birinchi boʻlimi har ikki jamoaning ehtiyotkorona oʻyini bilan boshlandi. Cristiano Ronaldo bir nechta vaziyatlarga ega boʻlgan boʻlsa-da, sifatli yakuniy zarbalar yetishmadi. Joao Cancelo chap qanotdan xavfli uzatmalarni amalga oshirib, raqib himoyasini sarosimaga solishga urindi, biroq tanaffusga qadar hisob ochilmadi. Goal.com nashrining yozishicha, birinchi boʻlim gʻoyalarga boy, ammo ijro borasida biroz oqsagan.
Ikkinchi boʻlimda oʻyin surʼati keskin oshdi. Xorvatiyaliklar qarshi hujumda faollashib, ketma-ket xavfli vaziyatlar yaratishni boshlashdi. Darvozabon Diogo Costa Mateo Kovacicning kuchli zarbasini qaytarishga erishgan boʻlsa-da, oradan ikki daqiqa oʻtib Ivan Perisic Portugal darvozasini ishgʻol qildi. Tajribali vingerning aniq zarbasi xorvatlarni 1-0 hisobida oldinga olib chiqdi.
Ronaldo va Ramosning qahramonligiHisobda ortda qolgan Portugaliya bosimni oshirdi. Renato Veiga jarima maydonchasi ichida yiqitilgach, hakam penalti belgiladi. Nuqtaga yaqinlashgan Cristiano Ronaldo adashmadi va muvozanatni tikladi. Bu gol portugaliyalik yulduz uchun psixologik jihatdan juda muhim edi. Shundan soʻng, murabbiy Roberto Martinez Ronaldoni Gonçalo Ramosga almashtirishga qaror qildi.
Uchrashuv yakunlanishi arafasida Rafael Leao oʻng qanotdan ajoyib uzatmani amalga oshirdi. Zaxiradan tushgan Gonçalo Ramos ikki himoyachi orasida baland sakrab, boshi bilan darvozani aniq nishonga oldi va jamoasiga gʻalaba keltiruvchi golni taqdim etdi. Bu vaziyatda xorvatlar darvozaboni ojiz qoldi.
Oʻyinning soʻnggi soniyalari haqiqiy dramaga aylandi. Xorvatiya terma jamoasi hisobni tenglashtirishga muvaffaq boʻlgandek koʻringandi, biroq VAR tekshiruvidan soʻng Mario Pasalic Josko Gvardiolga toʻpni uzatishda ofsaydda boʻlgani aniqlandi. Natijada gol bekor qilindi va Portugaliya qiyin gʻalabani saqlab qoldi. Endi Martinez jamoasini pley-off bosqichida Ispaniyaga qarshi jiddiy sinov kutmoqda.
…