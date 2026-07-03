Portugaliya Xorvatiyani magʻlub etib, Jaxon chempionatining nimchorak finaliga yoʻl oldi

·34·Sport
Portugaliya Xorvatiyani magʻlub etib, Jaxon chempionatining nimchorak finaliga yoʻl oldi

Portugaliya terma jamoasi Jaxon chempionati guruh bosqichining hal qiluvchi bahsida Xorvatiya ustidan 2:1 hisobida qiyin gʻalabaga erishdi. Roberto Martinez shogirdlari ushbu natija orqali musobaqaning nimchorak final yoʻllanmasini qoʻlga kiritishdi. Oʻyin dramatik voqealarga boy boʻlib, uchrashuv taqdirini soʻnggi daqiqalarda zaxiradan maydonga tushgan hujumchi hal qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning birinchi boʻlimi har ikki jamoaning ehtiyotkorona oʻyini bilan boshlandi. Cristiano Ronaldo bir nechta vaziyatlarga ega boʻlgan boʻlsa-da, sifatli yakuniy zarbalar yetishmadi. Joao Cancelo chap qanotdan xavfli uzatmalarni amalga oshirib, raqib himoyasini sarosimaga solishga urindi, biroq tanaffusga qadar hisob ochilmadi. Goal.com nashrining yozishicha, birinchi boʻlim gʻoyalarga boy, ammo ijro borasida biroz oqsagan.

Ikkinchi boʻlimda oʻyin surʼati keskin oshdi. Xorvatiyaliklar qarshi hujumda faollashib, ketma-ket xavfli vaziyatlar yaratishni boshlashdi. Darvozabon Diogo Costa Mateo Kovacicning kuchli zarbasini qaytarishga erishgan boʻlsa-da, oradan ikki daqiqa oʻtib Ivan Perisic Portugal darvozasini ishgʻol qildi. Tajribali vingerning aniq zarbasi xorvatlarni 1-0 hisobida oldinga olib chiqdi.

Ronaldo va Ramosning qahramonligi

Hisobda ortda qolgan Portugaliya bosimni oshirdi. Renato Veiga jarima maydonchasi ichida yiqitilgach, hakam penalti belgiladi. Nuqtaga yaqinlashgan Cristiano Ronaldo adashmadi va muvozanatni tikladi. Bu gol portugaliyalik yulduz uchun psixologik jihatdan juda muhim edi. Shundan soʻng, murabbiy Roberto Martinez Ronaldoni Gonçalo Ramosga almashtirishga qaror qildi.

Uchrashuv yakunlanishi arafasida Rafael Leao oʻng qanotdan ajoyib uzatmani amalga oshirdi. Zaxiradan tushgan Gonçalo Ramos ikki himoyachi orasida baland sakrab, boshi bilan darvozani aniq nishonga oldi va jamoasiga gʻalaba keltiruvchi golni taqdim etdi. Bu vaziyatda xorvatlar darvozaboni ojiz qoldi.

Oʻyinning soʻnggi soniyalari haqiqiy dramaga aylandi. Xorvatiya terma jamoasi hisobni tenglashtirishga muvaffaq boʻlgandek koʻringandi, biroq VAR tekshiruvidan soʻng Mario Pasalic Josko Gvardiolga toʻpni uzatishda ofsaydda boʻlgani aniqlandi. Natijada gol bekor qilindi va Portugaliya qiyin gʻalabani saqlab qoldi. Endi Martinez jamoasini pley-off bosqichida Ispaniyaga qarshi jiddiy sinov kutmoqda.

PortugaliyaXorvatiyaCristiano RonaldoGonçalo RamosJaxon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya Avstriyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldiIspaniya Avstriyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldiBugun, 03:37Endrick Braziliya terma jamoasidagi muhit va Carlo Ancelotti haqida gapirdiEndrick Braziliya terma jamoasidagi muhit va Carlo Ancelotti haqida gapirdiBugun, 03:34Rafael Leao Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkin: Tottenxemga taklif yuborildiRafael Leao Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkin: Tottenxemga taklif yuborildiBugun, 03:18Marsel Desayi: William Saliba dunyoning eng yaxshi himoyachisi va uning yoʻli Real MadridgaMarsel Desayi: William Saliba dunyoning eng yaxshi himoyachisi va uning yoʻli Real MadridgaBugun, 03:16Portugaliya va Xorvatiyaning asosiy tarkiblari e’lon qilindiPortugaliya va Xorvatiyaning asosiy tarkiblari e’lon qilindiBugun, 03:08Ispaniya Avstriyani yirik hisobda yengib, 1/8 finalga yo‘l oldiIspaniya Avstriyani yirik hisobda yengib, 1/8 finalga yo‘l oldiBugun, 02:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi