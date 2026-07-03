Luis de la Fuente: Lamine Yamal hali JCh-2026 dagi eng yaxshi oʻyinini koʻrsatgani yoʻq
Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente Avstriyaga qarshi kechgan nimchorak final bahsidagi yirik gʻalabadan soʻng, jamoaning yosh yulduzi Lamine Yamal haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Mutaxassisning taʼkidlashicha, 18 yoshli iqtidor egasi turnirda hali oʻzining eng yuqori choʻqqisiga chiqmagan boʻlsa-da, uning maydondagi harakatlari jamoa muvaffaqiyati uchun oʻta muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ispaniya terma jamoasi Los-Anjelesda oʻtgan bahsda Avstriyani 3:0 hisobida magʻlub etib, soʻnggi 16 yil ichida ilk bor jahon chempionatlarining pley-off bosqichida gʻalaba qozonishga muvaffaq boʻldi. Goal.com nashrining xabar berishicha, uchrashuvda Mikel Oyarzabal dubl qayd etgan boʻlsa, yana bir golga Pedro Porro mualliflik qildi. Garchi Lamine Yamal ushbu bahsda gol ura olmagan boʻlsa-da, u oʻyin davomida raqib himoyachilariga tinimsiz bosim oʻtkazib, har 90 daqiqaga oʻrtacha 12 ta dribling qayd etmoqda.
Tarixiy natija va murabbiy ishonchiLuis de la Fuente oʻyindan keyingi matbuot anjumanida Yamalning gol ura olmayotganidan zarracha xavotirda emasligini bildirdi. Murabbiyning fikricha, yosh hujumchi yirik turnirlarda 10 ta gʻalabaga erishgan eng yosh yevropalik futbolchi sifatida allaqachon oʻzining beqiyos qiymatini isbotlab boʻlgan. "U jahon chempionatida oʻz futbol identifikatsiyasini namoyish etishga juda chanqoq. Uning darajasidagi futbolchi aynan shunday katta sahnada oʻzini koʻrsatishi kerak va u buni uddalamoqda", — dedi murabbiy.
Ispaniyaliklar ustozi Lamine Yamalning xotirjamligi va motivatsiyasini alohida eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchi hali oʻzining "pik" formasiga yetib kelmagan, biroq keyingi uchrashuvlarda u yanada samaraliroq oʻyin koʻrsatishi kutilmoqda. Bu Ispaniya kabi hujumkor jamoa uchun qoʻshimcha kuch manbai boʻlishi shubhasiz.
Himoyadagi mustahkamlik va navbatdagi raqibIspaniya terma jamoasi mezbon Meksika bilan bir qatorda ushbu turnirning dastlabki toʻrtta oʻyinida oʻz darvozasidan birorta ham gol olib chiqmagan ikki jamoadan biri boʻlib turibdi. Luis de la Fuente jamoasining taktik intizomi va Avstriyaning havodagi xavfli hujumlarini butunlay zararsizlantira olganidan mamnunligini yashirmadi. Shuningdek, u Mikel Oyarzabalning mehnatsevarligi va zaxiradan tushgan futbolchilarning yuqori darajadagi oʻyinini ham yuqori baholadi.
Ispaniya endi pley-offning chorak final bosqichi doirasida Dallas shahriga yoʻl oladi. U yerda dushanba kuni futbol olamining haqiqiy gigantlari toʻqnashuvi — Ispaniya va Portugaliya oʻrtasidagi bahs boʻlib oʻtadi. Ushbu uchrashuv amaldagi Yevropa chempionlari uchun turnirdagi eng jiddiy sinov boʻlishi kutilmoqda.
Portugaliyaga qarshi oʻyinda ispanlar nafaqat hujumdagi samaradorlikni saqlab qolishlari, balki gʻalaba qozonishga chanqoq boʻlgan Cristiano Ronaldo boshchiligidagi hujum chizigʻini toʻxtatishlari lozim boʻladi. Dallasdagi Texas stadionida kechadigan ushbu "blokbaster" uchrashuv jahon chempionatining eng hayajonli lahzalaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
…