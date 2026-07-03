Luis de la Fuente: Lamine Yamal hali JCh-2026 dagi eng yaxshi oʻyinini koʻrsatgani yoʻq

·0·Sport
Luis de la Fuente: Lamine Yamal hali JCh-2026 dagi eng yaxshi oʻyinini koʻrsatgani yoʻq

Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente Avstriyaga qarshi kechgan nimchorak final bahsidagi yirik gʻalabadan soʻng, jamoaning yosh yulduzi Lamine Yamal haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Mutaxassisning taʼkidlashicha, 18 yoshli iqtidor egasi turnirda hali oʻzining eng yuqori choʻqqisiga chiqmagan boʻlsa-da, uning maydondagi harakatlari jamoa muvaffaqiyati uchun oʻta muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ispaniya terma jamoasi Los-Anjelesda oʻtgan bahsda Avstriyani 3:0 hisobida magʻlub etib, soʻnggi 16 yil ichida ilk bor jahon chempionatlarining pley-off bosqichida gʻalaba qozonishga muvaffaq boʻldi. Goal.com nashrining xabar berishicha, uchrashuvda Mikel Oyarzabal dubl qayd etgan boʻlsa, yana bir golga Pedro Porro mualliflik qildi. Garchi Lamine Yamal ushbu bahsda gol ura olmagan boʻlsa-da, u oʻyin davomida raqib himoyachilariga tinimsiz bosim oʻtkazib, har 90 daqiqaga oʻrtacha 12 ta dribling qayd etmoqda.

Tarixiy natija va murabbiy ishonchi

Luis de la Fuente oʻyindan keyingi matbuot anjumanida Yamalning gol ura olmayotganidan zarracha xavotirda emasligini bildirdi. Murabbiyning fikricha, yosh hujumchi yirik turnirlarda 10 ta gʻalabaga erishgan eng yosh yevropalik futbolchi sifatida allaqachon oʻzining beqiyos qiymatini isbotlab boʻlgan. "U jahon chempionatida oʻz futbol identifikatsiyasini namoyish etishga juda chanqoq. Uning darajasidagi futbolchi aynan shunday katta sahnada oʻzini koʻrsatishi kerak va u buni uddalamoqda", — dedi murabbiy.

Ispaniyaliklar ustozi Lamine Yamalning xotirjamligi va motivatsiyasini alohida eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchi hali oʻzining "pik" formasiga yetib kelmagan, biroq keyingi uchrashuvlarda u yanada samaraliroq oʻyin koʻrsatishi kutilmoqda. Bu Ispaniya kabi hujumkor jamoa uchun qoʻshimcha kuch manbai boʻlishi shubhasiz.

Himoyadagi mustahkamlik va navbatdagi raqib

Ispaniya terma jamoasi mezbon Meksika bilan bir qatorda ushbu turnirning dastlabki toʻrtta oʻyinida oʻz darvozasidan birorta ham gol olib chiqmagan ikki jamoadan biri boʻlib turibdi. Luis de la Fuente jamoasining taktik intizomi va Avstriyaning havodagi xavfli hujumlarini butunlay zararsizlantira olganidan mamnunligini yashirmadi. Shuningdek, u Mikel Oyarzabalning mehnatsevarligi va zaxiradan tushgan futbolchilarning yuqori darajadagi oʻyinini ham yuqori baholadi.

Ispaniya endi pley-offning chorak final bosqichi doirasida Dallas shahriga yoʻl oladi. U yerda dushanba kuni futbol olamining haqiqiy gigantlari toʻqnashuvi — Ispaniya va Portugaliya oʻrtasidagi bahs boʻlib oʻtadi. Ushbu uchrashuv amaldagi Yevropa chempionlari uchun turnirdagi eng jiddiy sinov boʻlishi kutilmoqda.

Portugaliyaga qarshi oʻyinda ispanlar nafaqat hujumdagi samaradorlikni saqlab qolishlari, balki gʻalaba qozonishga chanqoq boʻlgan Cristiano Ronaldo boshchiligidagi hujum chizigʻini toʻxtatishlari lozim boʻladi. Dallasdagi Texas stadionida kechadigan ushbu "blokbaster" uchrashuv jahon chempionatining eng hayajonli lahzalaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

IspaniyaLamine YamalJCh-2026Luis De La FuenteFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul Diogo Jota va uning akasi xotirasiga Anfield stadionida haykal oʻrnatdiLiverpul Diogo Jota va uning akasi xotirasiga Anfield stadionida haykal oʻrnatdiBugun, 12:32Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor...Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor...Bugun, 12:25Cristiano Ronaldo terma jamoadagi faoliyatini yakunlamoqda: «Soʻnggi raqs» tasdiqlandiCristiano Ronaldo terma jamoadagi faoliyatini yakunlamoqda: «Soʻnggi raqs» tasdiqlandiBugun, 11:55Ronaldu Modrichga qanday tilak bildirganini aytdiRonaldu Modrichga qanday tilak bildirganini aytdiBugun, 11:09Nagelsmann Germaniya termasini tark etmoqdaNagelsmann Germaniya termasini tark etmoqdaBugun, 11:05JCH-2026da 1/8 finalning 13 ishtirokchisi ma’lum bo‘ldiJCH-2026da 1/8 finalning 13 ishtirokchisi ma’lum bo‘ldiBugun, 11:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi