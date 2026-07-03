Kylian Mbappe 2026-yilda barcha asosiy sovrinlarni qoʻlga kiritishi kutilmoqda
Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe 2026-yilgi jahon chempionatida misli koʻrilmagan muvaffaqiyatlarga erishish arafasida turibdi. Madridning Real Madrid klubi hujumchisi nafaqat jamoaviy, balki shaxsiy sovrinlar poygasida ham yaqqol peshqadamlik qilmoqda. Fransiyalik sobiq futbolchi Louis Saha Goal.com nashriga bergan intervyusida Mbappening hozirgi holati va uning tanqidchilarga munosib javob berayotgani haqida toʻxtalib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sahaga koʻra, Kylian Mbappe joriy mundialda jahon chempionligi, musobaqaning "Oltin butsa" va "Oltin toʻp" sovrinlarini qoʻlga kiritish uchun eng asosiy nomzod boʻlib turibdi. Agar u ushbu maqsadlariga erishsa, yil yakunida faoliyatidagi ilk Ballon d’Or mukofotiga ham ega chiqishi deyarli kafolatlanadi. Bu natija uni jahon futboli tarixidagi eng buyuk oʻyinchilar qatoriga yanada mustahkamroq joylashtiradi.
Klub darajasidagi faoliyati haqida gap ketganda, Mbappening Real Madrid safidagi dastlabki ikki mavsumi kutilganidek silliq kechmadi. 2024-yilda erkin agent sifatida Ispaniya poytaxtiga koʻchib oʻtgan hujumchi shaxsiy statistika borasida ajoyib natija qayd etayotgan boʻlsa-da (103 oʻyinda 86 gol), jamoaviy sovrinlar borasida omadsizlikka uchradi. Bu davrda uning sobiq jamoasi Pari Sen-Jermen ketma-ket ikki bor Chempionlar ligasida zafar quchdi, Ispaniya La Ligasida esa Barselona ustunlik qildi.
Tanqidlar va yangi motivatsiyaLouis Saha Mbappega nisbatan bildirilayotgan tanqidlarni "gʻalati" deb atadi. Uning fikricha, futbolchi oʻzining maydondagi harakatlari bilan barcha shubhalarga chek qoʻymoqda. "Mbappe hozir 'qasos rejimida' oʻynamoqda va bu unga juda mos keladi. U nafaqat gol urmoqda, balki Michael Olise, Ousmane Dembele va Bradley Barcola kabi yosh sheriklarini ham ruhlantira oladigan haqiqiy sardor ekanini isbotladi", — deydi Saha.
Hozirda Mbappe Fransiya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylanib ulgurgan (62 ta gol). 2026-yilgi jahon chempionatida u allaqachon 6 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qildi va bu koʻrsatkich boʻyicha afsonaviy Lionel Messi bilan tenglashib oldi. 2022-yilgi Qatardagi mundialda ham "Oltin butsa"ni qoʻlga kiritgan hujumchi, bu safar ham toʻpurarlar poygasida peshqadamlik qilmoqda.
Fransiya terma jamoasi 2018-yildagi muvaffaqiyatini takrorlashga va 2022-yildagi kumush medallar alamini bosishga yaqin turibdi. Mutaxassislar Mbappening jismoniy holati va ruhiy tayyorgarligi hal qiluvchi bahslarda katta rol oʻynashini taʼkidlashmoqda. Agar "uch ranglilar" finalga qadar yetib borib, gʻalaba qozonishsa, Mbappe oʻz kolleksiyasini barcha mumkin boʻlgan nufuzli individual sovrinlar bilan toʻldirib olishi mumkin.
Xulosa oʻrnida aytish joizki, Kylian Mbappe atrofidagi shov-shuvlar va bosim uni faqat kuchliroq qilmoqda. Louis Sahaning soʻzlariga koʻra, hujumchi tarix yaratish ishtiyoqi bilan yonmoqda va qolgan oʻyinlarda oʻzining eng yaxshi sifatlarini namoyish etishga tayyor. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Mbappening bu parvozi qiziqarli, chunki u zamonaviy futbolning eng yorqin yulduzi sifatida yangi davrni boshlab bermoqda.
…