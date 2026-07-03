Kylian Mbappe 2026-yilda barcha asosiy sovrinlarni qoʻlga kiritishi kutilmoqda

·34·Sport
Kylian Mbappe 2026-yilda barcha asosiy sovrinlarni qoʻlga kiritishi kutilmoqda

Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe 2026-yilgi jahon chempionatida misli koʻrilmagan muvaffaqiyatlarga erishish arafasida turibdi. Madridning Real Madrid klubi hujumchisi nafaqat jamoaviy, balki shaxsiy sovrinlar poygasida ham yaqqol peshqadamlik qilmoqda. Fransiyalik sobiq futbolchi Louis Saha Goal.com nashriga bergan intervyusida Mbappening hozirgi holati va uning tanqidchilarga munosib javob berayotgani haqida toʻxtalib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sahaga koʻra, Kylian Mbappe joriy mundialda jahon chempionligi, musobaqaning "Oltin butsa" va "Oltin toʻp" sovrinlarini qoʻlga kiritish uchun eng asosiy nomzod boʻlib turibdi. Agar u ushbu maqsadlariga erishsa, yil yakunida faoliyatidagi ilk Ballon d’Or mukofotiga ham ega chiqishi deyarli kafolatlanadi. Bu natija uni jahon futboli tarixidagi eng buyuk oʻyinchilar qatoriga yanada mustahkamroq joylashtiradi.

Klub darajasidagi faoliyati haqida gap ketganda, Mbappening Real Madrid safidagi dastlabki ikki mavsumi kutilganidek silliq kechmadi. 2024-yilda erkin agent sifatida Ispaniya poytaxtiga koʻchib oʻtgan hujumchi shaxsiy statistika borasida ajoyib natija qayd etayotgan boʻlsa-da (103 oʻyinda 86 gol), jamoaviy sovrinlar borasida omadsizlikka uchradi. Bu davrda uning sobiq jamoasi Pari Sen-Jermen ketma-ket ikki bor Chempionlar ligasida zafar quchdi, Ispaniya La Ligasida esa Barselona ustunlik qildi.

Tanqidlar va yangi motivatsiya

Louis Saha Mbappega nisbatan bildirilayotgan tanqidlarni "gʻalati" deb atadi. Uning fikricha, futbolchi oʻzining maydondagi harakatlari bilan barcha shubhalarga chek qoʻymoqda. "Mbappe hozir 'qasos rejimida' oʻynamoqda va bu unga juda mos keladi. U nafaqat gol urmoqda, balki Michael Olise, Ousmane Dembele va Bradley Barcola kabi yosh sheriklarini ham ruhlantira oladigan haqiqiy sardor ekanini isbotladi", — deydi Saha.

Hozirda Mbappe Fransiya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylanib ulgurgan (62 ta gol). 2026-yilgi jahon chempionatida u allaqachon 6 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qildi va bu koʻrsatkich boʻyicha afsonaviy Lionel Messi bilan tenglashib oldi. 2022-yilgi Qatardagi mundialda ham "Oltin butsa"ni qoʻlga kiritgan hujumchi, bu safar ham toʻpurarlar poygasida peshqadamlik qilmoqda.

Fransiya terma jamoasi 2018-yildagi muvaffaqiyatini takrorlashga va 2022-yildagi kumush medallar alamini bosishga yaqin turibdi. Mutaxassislar Mbappening jismoniy holati va ruhiy tayyorgarligi hal qiluvchi bahslarda katta rol oʻynashini taʼkidlashmoqda. Agar "uch ranglilar" finalga qadar yetib borib, gʻalaba qozonishsa, Mbappe oʻz kolleksiyasini barcha mumkin boʻlgan nufuzli individual sovrinlar bilan toʻldirib olishi mumkin.

Xulosa oʻrnida aytish joizki, Kylian Mbappe atrofidagi shov-shuvlar va bosim uni faqat kuchliroq qilmoqda. Louis Sahaning soʻzlariga koʻra, hujumchi tarix yaratish ishtiyoqi bilan yonmoqda va qolgan oʻyinlarda oʻzining eng yaxshi sifatlarini namoyish etishga tayyor. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Mbappening bu parvozi qiziqarli, chunki u zamonaviy futbolning eng yorqin yulduzi sifatida yangi davrni boshlab bermoqda.

Kylian MbappeReal MadridFransiyaJahon ChempionatiBallon D’Or
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo Diogo Jota xotirasiga bag‘ishlangan g‘alaba haqida gapirdiCristiano Ronaldo Diogo Jota xotirasiga bag‘ishlangan g‘alaba haqida gapirdiBugun, 14:37Real Madrid Enzo Fernandez transferi borasidagi mish-mishlarga rasman nuqta qoʻydiReal Madrid Enzo Fernandez transferi borasidagi mish-mishlarga rasman nuqta qoʻydiBugun, 14:32Zlatko Dalich VARni keskin tanqid qildi: «Futbol hissi o‘lmoqda»Zlatko Dalich VARni keskin tanqid qildi: «Futbol hissi o‘lmoqda»Bugun, 14:32Krishtianu Ronaldu Ispaniya bilan o‘yin oldidan ogohlantirdiKrishtianu Ronaldu Ispaniya bilan o‘yin oldidan ogohlantirdiBugun, 14:27Lionel Scaloni Argentina termasining Messi faktoriga bogʻlanib qolgani haqidagi gaplarga munosabat bildirdiLionel Scaloni Argentina termasining Messi faktoriga bogʻlanib qolgani haqidagi gaplarga munosabat bildirdiBugun, 13:19Arsenal ayollar jamoasi transfer bozorida katta yurish qildi: Georgia Stanway London klubidaArsenal ayollar jamoasi transfer bozorida katta yurish qildi: Georgia Stanway London klubidaBugun, 13:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi