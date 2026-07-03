FIFA Portugaliya va Xorvatiya o‘yinidagi bekor golni izohladi

·19·Sport
FIFA Portugaliya va Xorvatiya o‘yinidagi bekor golni izohladi

FIFA Portugaliya va Xorvatiya o‘rtasidagi uchrashuvning 90+13-daqiqasida kiritilgan, ammo bekor qilingan gol bo‘yicha rasmiy izoh berdi.

Uchrashuvning ikkinchi bo‘limiga qo‘shib berilgan 13-daqiqada Xorvatiya hisobni tenglashtirgan edi. Biroq bosh hakam Espen Eskos VAR orqali vaziyatni qayta ko‘rib chiqdi va Mario Pashalich ofsayd holatida bo‘lgani uchun golni hisobga olmadi.

FIFA ma’lumotiga ko‘ra, qarorni qabul qilishda «Trionda» rasmiy to‘piga o‘rnatilgan Connected Ball Technology texnologiyasi ma’lumotlaridan foydalanilgan. Sensorlar goldan oldin to‘p Xorvatiyaning 20-raqamli futbolchisi Igor Matanovichning boshiga tekkanini qayd etgan.

Aynan shu teginishdan keyingi vaziyatda Mario Pashalich ofsaydda qolgan. Shu sababli VAR tekshiruvi golni bekor qilish uchun asos bo‘lgan.

FIFA bayonotida «Trionda» to‘pi ichidagi IMU sensorlari to‘pga bo‘lgan juda kichik teginishlarni ham aniqlay olishi aytilgan. Bu ma’lumotlar hakamlarga bahsli vaziyatlarda tezroq va aniqroq qaror qabul qilish imkonini beradi.

Uchrashuv Portugaliyaning 2:1 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlangan.

PortugaliyaXorvatiyaMario PashalichIgor MatanovichEspen EskosFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo Diogo Jota xotirasiga bag‘ishlangan g‘alaba haqida gapirdiCristiano Ronaldo Diogo Jota xotirasiga bag‘ishlangan g‘alaba haqida gapirdiBugun, 14:37Real Madrid Enzo Fernandez transferi borasidagi mish-mishlarga rasman nuqta qoʻydiReal Madrid Enzo Fernandez transferi borasidagi mish-mishlarga rasman nuqta qoʻydiBugun, 14:32Zlatko Dalich VARni keskin tanqid qildi: «Futbol hissi o‘lmoqda»Zlatko Dalich VARni keskin tanqid qildi: «Futbol hissi o‘lmoqda»Bugun, 14:32Krishtianu Ronaldu Ispaniya bilan o‘yin oldidan ogohlantirdiKrishtianu Ronaldu Ispaniya bilan o‘yin oldidan ogohlantirdiBugun, 14:27Kylian Mbappe 2026-yilda barcha asosiy sovrinlarni qoʻlga kiritishi kutilmoqdaKylian Mbappe 2026-yilda barcha asosiy sovrinlarni qoʻlga kiritishi kutilmoqdaBugun, 13:32Lionel Scaloni Argentina termasining Messi faktoriga bogʻlanib qolgani haqidagi gaplarga munosabat bildirdiLionel Scaloni Argentina termasining Messi faktoriga bogʻlanib qolgani haqidagi gaplarga munosabat bildirdiBugun, 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi