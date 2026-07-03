Barselona ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirishga yaqin
Ispaniyaning Barselona klubi ayollar futboli bozorida navbatdagi shov-shuvli transferni amalga oshirishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Amaldagi Chempionlar ligasi gʻoliblari Braziliya terma jamoasi hujumchisi Kerolinni oʻz safiga qoʻshib olish uchun Manchester Siti bilan muzokaralarni faollashtirdi. Ushbu kelashuv amalga oshsa, u kataloniyaliklar tarixidagi eng qimmat xaridga aylanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va ge nashrlari xabariga koʻra, Barselona allaqachon ingliz klubiga ikkita rasmiy taklif yuborgan, biroq Manchester Siti rahbariyati hozircha bu soʻrovlarni rad etgan. Shunga qaramay, tomonlar umumiy toʻxtamga kelish uchun muloqotni davom ettirmoqda. Maʻloʻm boʻlishicha, 26 yoshli futbolchining oʻzi Ispaniyaga koʻchib oʻtishga qarshi emas va Siti ham munosib mablagʻ evaziga uni qoʻyib yuborishga tayyor.
Rekord darajadagi transfer summasiBarselona tomonidan taqdim etilgan ikkinchi taklifning oʻziyoq klub tarixidagi rekordni yangilashga qodir edi. Shu vaqtga qadar kataloniyaliklarning eng qimmat xaridi Angliya terma jamoasi yulduzi Keira Walsh hisoblanar edi. Barselona 2022-yilda uni Manchester Siti tarkibidan 400 ming funt sterling (taxminan 470 ming dollar) evaziga sotib olgandi. Oʻsha paytda bu summa ayollar futboli uchun jahon rekordi sifatida qayd etilgan.
Biroq soʻnggi yillarda ayollar futbolidagi moliyaviy holat keskin oʻzgarib ketdi. Keira Walshʻning transferi hozirda tarixdagi eng qimmat bitimlar roʻyxatida kuchli yigirmatalikka ham kirmaydi. Kerolin uchun taklif qilinayotgan yangi mablagʻ esa Barselona uchun yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Hozircha transferning aniq qiymati ochiqlanmagan boʻlishiga qaramay, u Walshʻning koʻrsatkichidan sezilarli darajada yuqori boʻlishi aytilmoqda.
Kerolinning Manchester Siti safidagi yutuqlariBraziliyalik hujumchi Angliya Premer-ligasiga 2025-yilning yanvarida AQSHning North Carolina Courage klubidan kelib qoʻshilgan edi. U qisqa vaqt ichida jamoaning asosiy yetakchilaridan biriga aylandi. Ayniqsa, 2025-26-yilgi mavsumda Kerolin 9 ta gol va 5 ta golli uzatmani amalga oshirib, Manchester Siti jamoasining 10 yillik tanaffusdan soʻng chempionlikni qoʻlga kiritishiga ulkan hissa qoʻshdi.
Uning fevral oyida Chelsi darvozasiga yoʻllagan xet-triki mavsumning eng yorqin lahzalaridan biri sifatida yodda qoldi. Kerolin mavsumning bir qismini jarohat tufayli oʻtkazib yuborganiga qaramay, samaradorlik boʻyicha ligada faqatgina Khadija Shaw, Vivianne Miedema va Alessia Russo kabi yulduzlardan ortda qoldi, xolos.
Barselona tarkibida bir nechta hujumkor oʻyinchilar jamoani tark etgani sababli, klub rahbariyati Kerolinni ideal oʻrinbosar sifatida koʻrmoqda. Uning maydondagi dinamik harakatlari va kutilmagan vaziyatlarda oʻyin taqdirini hal qila olish qobiliyati kataloniyaliklar uchun juda muhim hisoblanadi. Ayni damda Barselona uchinchi, yakuniy taklifni tayyorlamoqda.
…