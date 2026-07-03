Barselona ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirishga yaqin

·129·Sport
Barselona ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirishga yaqin

Ispaniyaning Barselona klubi ayollar futboli bozorida navbatdagi shov-shuvli transferni amalga oshirishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Amaldagi Chempionlar ligasi gʻoliblari Braziliya terma jamoasi hujumchisi Kerolinni oʻz safiga qoʻshib olish uchun Manchester Siti bilan muzokaralarni faollashtirdi. Ushbu kelashuv amalga oshsa, u kataloniyaliklar tarixidagi eng qimmat xaridga aylanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va ge nashrlari xabariga koʻra, Barselona allaqachon ingliz klubiga ikkita rasmiy taklif yuborgan, biroq Manchester Siti rahbariyati hozircha bu soʻrovlarni rad etgan. Shunga qaramay, tomonlar umumiy toʻxtamga kelish uchun muloqotni davom ettirmoqda. Maʻloʻm boʻlishicha, 26 yoshli futbolchining oʻzi Ispaniyaga koʻchib oʻtishga qarshi emas va Siti ham munosib mablagʻ evaziga uni qoʻyib yuborishga tayyor.

Rekord darajadagi transfer summasi

Barselona tomonidan taqdim etilgan ikkinchi taklifning oʻziyoq klub tarixidagi rekordni yangilashga qodir edi. Shu vaqtga qadar kataloniyaliklarning eng qimmat xaridi Angliya terma jamoasi yulduzi Keira Walsh hisoblanar edi. Barselona 2022-yilda uni Manchester Siti tarkibidan 400 ming funt sterling (taxminan 470 ming dollar) evaziga sotib olgandi. Oʻsha paytda bu summa ayollar futboli uchun jahon rekordi sifatida qayd etilgan.

Biroq soʻnggi yillarda ayollar futbolidagi moliyaviy holat keskin oʻzgarib ketdi. Keira Walshʻning transferi hozirda tarixdagi eng qimmat bitimlar roʻyxatida kuchli yigirmatalikka ham kirmaydi. Kerolin uchun taklif qilinayotgan yangi mablagʻ esa Barselona uchun yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Hozircha transferning aniq qiymati ochiqlanmagan boʻlishiga qaramay, u Walshʻning koʻrsatkichidan sezilarli darajada yuqori boʻlishi aytilmoqda.

Kerolinning Manchester Siti safidagi yutuqlari

Braziliyalik hujumchi Angliya Premer-ligasiga 2025-yilning yanvarida AQSHning North Carolina Courage klubidan kelib qoʻshilgan edi. U qisqa vaqt ichida jamoaning asosiy yetakchilaridan biriga aylandi. Ayniqsa, 2025-26-yilgi mavsumda Kerolin 9 ta gol va 5 ta golli uzatmani amalga oshirib, Manchester Siti jamoasining 10 yillik tanaffusdan soʻng chempionlikni qoʻlga kiritishiga ulkan hissa qoʻshdi.

Uning fevral oyida Chelsi darvozasiga yoʻllagan xet-triki mavsumning eng yorqin lahzalaridan biri sifatida yodda qoldi. Kerolin mavsumning bir qismini jarohat tufayli oʻtkazib yuborganiga qaramay, samaradorlik boʻyicha ligada faqatgina Khadija Shaw, Vivianne Miedema va Alessia Russo kabi yulduzlardan ortda qoldi, xolos.

Barselona tarkibida bir nechta hujumkor oʻyinchilar jamoani tark etgani sababli, klub rahbariyati Kerolinni ideal oʻrinbosar sifatida koʻrmoqda. Uning maydondagi dinamik harakatlari va kutilmagan vaziyatlarda oʻyin taqdirini hal qila olish qobiliyati kataloniyaliklar uchun juda muhim hisoblanadi. Ayni damda Barselona uchinchi, yakuniy taklifni tayyorlamoqda.

BarselonaManchester SitiKerolinTransferAyollar Futboli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Napoli Massimiliano Allegrini yangi bosh murabbiy etib tayinladiNapoli Massimiliano Allegrini yangi bosh murabbiy etib tayinladiBugun, 16:18Arsenal va Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz shved hujumchisining kelajagi haqida gapirdiArsenal va Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz shved hujumchisining kelajagi haqida gapirdiBugun, 16:12Lamin Yamal Jey-Jey Okochaning 28 yillik natijasiga tenglashdiLamin Yamal Jey-Jey Okochaning 28 yillik natijasiga tenglashdiBugun, 15:49Tottenxem Joao Palhinha transferidan voz kechdi: Portugaliyalik yulduz Bavariyaga qaytadiTottenxem Joao Palhinha transferidan voz kechdi: Portugaliyalik yulduz Bavariyaga qaytadiBugun, 15:32Krishtianu Ronaldu yana tarix yaratdi: 25 gollik noyob rekord...Krishtianu Ronaldu yana tarix yaratdi: 25 gollik noyob rekord...Bugun, 15:30FIFA Portugaliya va Xorvatiya o‘yinidagi bekor golni izohladiFIFA Portugaliya va Xorvatiya o‘yinidagi bekor golni izohladiBugun, 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi