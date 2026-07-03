Arsenal va Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz shved hujumchisining kelajagi haqida gapirdi

·0·Sport
Arsenal va Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz shved hujumchisining kelajagi haqida gapirdi

Londonning Arsenal klubi uzoq kutilgan Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritganidan soʻng, jamoaning asosiy hujumchisi Viktor Gyokeres atrofidagi muhokamalar tinmayapti. 2025-yilning yozida Sporting safidan 66 million funt sterling evaziga transfer qilingan shved forvardi oʻzining debyut mavsumida jamoa muvaffaqiyatlariga munosib hissa qoʻshgan boʻlsa-da, mutaxassislar uning oʻyin uslubi borasida turli fikrlarni bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Arsenal va Shvetsiya terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi Stefan Schwarz GOAL nashriga bergan intervyusida hamyurti haqida qiziqarli fikrlarni bildirdi. Uning taʼkidlashicha, Viktor Gyokeres texnik jihatdan juda nafis yoki "klassik" hujumchi boʻlmasligi mumkin, biroq uning jismoniy kuchi va kurashuvchanligi Mikel Arteta jamoasi uchun juda muhim omil boʻlib xizmat qilmoqda. Schwarzning fikricha, hujumchi 2026-27-yilgi mavsumga kelib oʻzining eng yuqori sport formasiga chiqadi.

Jismoniy ustunlik va oʻyin uslubi

Stefan Schwarz Viktor Gyokeresni oʻziga xos uslubga ega futbolchi deb hisoblaydi. U hujumchini Sanderlend safidagi Brayan Brobbi bilan solishtirar ekan, uning raqib himoyachilariga tinmay bosim oʻtkazish qobiliyatini yuqori baholadi. "U raqib bilan toʻqnashuvlardan qochmaydi, aksincha, ularni his qilishni va jismoniy bosim orqali charchatishni yoqtiradi. Bu kabi "toʻqqizinchi raqamlar" zamonaviy futbolda juda kamyob", — deydi sobiq futbolchi.

Maʼlumot uchun, Viktor Gyokeres Arsenal safidagi ilk mavsumida barcha musobaqalarda jami 21 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Bu koʻrsatkich jamoaning 22 yillik tanaffusdan soʻng Angliya chempioni boʻlishida va Chempionlar ligasi finaliga qadar yetib borishida hal qiluvchi rol oʻynadi. Eslatib oʻtamiz, oʻsha finalda londonliklar Pari Sen-Jermen jamoasiga imkoniyatni boy berishgan edi.

Raqobat va transfer mish-mishlari

Muvaffaqiyatlarga qaramay, Arsenal rahbariyati hujum chizigʻini yanada kuchaytirish niyatida. Soʻnggi xabarlarga koʻra, "kanonirlar" Atletiko Madrid va Barselona bilan bir qatorda, Manchester Siti sobiq yulduzi Julian Alvarez uchun kurashga qoʻshilishi mumkin. Bu esa Viktor Gyokeres uchun asosiy tarkibdagi joyini saqlab qolish yoʻlida jiddiy sinov boʻlishini anglatadi.

Shunga qaramay, Stefan Schwarz shved hujumchisining salohiyatiga ishonadi. Uning fikricha, hatto Julian Alvarez kabi nomdor futbolchilar kelsa ham, Viktor Gyokeres oʻzining oʻziga xos xislatlari bilan jamoa uchun foydali boʻlib qolaveradi. Arsenal muxlislari esa undan Ian Wright, Thierry Henry yoki Robin van Persie kabi afsonaviy toʻpurarlar darajasiga chiqishini kutishmoqda.

Hozirda 28 yoshda boʻlgan Viktor Gyokeres Angliya futboli bilan yaxshi tanish. U oʻz vaqtida Brayton, Suonsi va Koventri kabi klublarda toʻp surgan. Sporting safida 102 oʻyinda 97 ta gol urgan hujumchi uchun Arsenal faoliyatidagi eng yuqori choʻqqi boʻlib qolmoqda. Kelgusi mavsumlar uning London klubi tarixida qanday iz qoldirishini koʻrsatib beradi.

ArsenalViktor GyokeresAngliya Premer-ligasiTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Napoli Massimiliano Allegrini yangi bosh murabbiy etib tayinladiNapoli Massimiliano Allegrini yangi bosh murabbiy etib tayinladiBugun, 16:18Lamin Yamal Jey-Jey Okochaning 28 yillik natijasiga tenglashdiLamin Yamal Jey-Jey Okochaning 28 yillik natijasiga tenglashdiBugun, 15:49Tottenxem Joao Palhinha transferidan voz kechdi: Portugaliyalik yulduz Bavariyaga qaytadiTottenxem Joao Palhinha transferidan voz kechdi: Portugaliyalik yulduz Bavariyaga qaytadiBugun, 15:32Krishtianu Ronaldu yana tarix yaratdi: 25 gollik noyob rekord...Krishtianu Ronaldu yana tarix yaratdi: 25 gollik noyob rekord...Bugun, 15:30Barselona ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirishga yaqinBarselona ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirishga yaqinBugun, 15:12FIFA Portugaliya va Xorvatiya o‘yinidagi bekor golni izohladiFIFA Portugaliya va Xorvatiya o‘yinidagi bekor golni izohladiBugun, 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi