Arsenal va Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz shved hujumchisining kelajagi haqida gapirdi
Londonning Arsenal klubi uzoq kutilgan Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritganidan soʻng, jamoaning asosiy hujumchisi Viktor Gyokeres atrofidagi muhokamalar tinmayapti. 2025-yilning yozida Sporting safidan 66 million funt sterling evaziga transfer qilingan shved forvardi oʻzining debyut mavsumida jamoa muvaffaqiyatlariga munosib hissa qoʻshgan boʻlsa-da, mutaxassislar uning oʻyin uslubi borasida turli fikrlarni bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Arsenal va Shvetsiya terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi Stefan Schwarz GOAL nashriga bergan intervyusida hamyurti haqida qiziqarli fikrlarni bildirdi. Uning taʼkidlashicha, Viktor Gyokeres texnik jihatdan juda nafis yoki "klassik" hujumchi boʻlmasligi mumkin, biroq uning jismoniy kuchi va kurashuvchanligi Mikel Arteta jamoasi uchun juda muhim omil boʻlib xizmat qilmoqda. Schwarzning fikricha, hujumchi 2026-27-yilgi mavsumga kelib oʻzining eng yuqori sport formasiga chiqadi.
Jismoniy ustunlik va oʻyin uslubiStefan Schwarz Viktor Gyokeresni oʻziga xos uslubga ega futbolchi deb hisoblaydi. U hujumchini Sanderlend safidagi Brayan Brobbi bilan solishtirar ekan, uning raqib himoyachilariga tinmay bosim oʻtkazish qobiliyatini yuqori baholadi. "U raqib bilan toʻqnashuvlardan qochmaydi, aksincha, ularni his qilishni va jismoniy bosim orqali charchatishni yoqtiradi. Bu kabi "toʻqqizinchi raqamlar" zamonaviy futbolda juda kamyob", — deydi sobiq futbolchi.
Maʼlumot uchun, Viktor Gyokeres Arsenal safidagi ilk mavsumida barcha musobaqalarda jami 21 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Bu koʻrsatkich jamoaning 22 yillik tanaffusdan soʻng Angliya chempioni boʻlishida va Chempionlar ligasi finaliga qadar yetib borishida hal qiluvchi rol oʻynadi. Eslatib oʻtamiz, oʻsha finalda londonliklar Pari Sen-Jermen jamoasiga imkoniyatni boy berishgan edi.
Raqobat va transfer mish-mishlariMuvaffaqiyatlarga qaramay, Arsenal rahbariyati hujum chizigʻini yanada kuchaytirish niyatida. Soʻnggi xabarlarga koʻra, "kanonirlar" Atletiko Madrid va Barselona bilan bir qatorda, Manchester Siti sobiq yulduzi Julian Alvarez uchun kurashga qoʻshilishi mumkin. Bu esa Viktor Gyokeres uchun asosiy tarkibdagi joyini saqlab qolish yoʻlida jiddiy sinov boʻlishini anglatadi.
Shunga qaramay, Stefan Schwarz shved hujumchisining salohiyatiga ishonadi. Uning fikricha, hatto Julian Alvarez kabi nomdor futbolchilar kelsa ham, Viktor Gyokeres oʻzining oʻziga xos xislatlari bilan jamoa uchun foydali boʻlib qolaveradi. Arsenal muxlislari esa undan Ian Wright, Thierry Henry yoki Robin van Persie kabi afsonaviy toʻpurarlar darajasiga chiqishini kutishmoqda.
Hozirda 28 yoshda boʻlgan Viktor Gyokeres Angliya futboli bilan yaxshi tanish. U oʻz vaqtida Brayton, Suonsi va Koventri kabi klublarda toʻp surgan. Sporting safida 102 oʻyinda 97 ta gol urgan hujumchi uchun Arsenal faoliyatidagi eng yuqori choʻqqi boʻlib qolmoqda. Kelgusi mavsumlar uning London klubi tarixida qanday iz qoldirishini koʻrsatib beradi.
…