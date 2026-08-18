Starship kosmosdan qaytdi, biroq okeandagi shiddatli boʻron sinovidan oʻtdi
SpaceX kompaniyasining Starship prototipi koinotdan muvaffaqiyatli qaytib, Hind okeaniga qo'nganidan so'ng shiddatli bo'ronlarga qaramay suv tubiga cho'kmay, suv yuzasida saqlanib qoldi. Iyul oyida suvga qo'ngan Ship 40 ochiq okeandagi kuchli to'lqinlar va noqulay ob-havo sabab jiddiy shikastlandi: ko'plab issiqlik muhofazasi plitkalari tushib ketdi, oldingi boshqaruv qanotlaridan biri yo'qoldi, ikkinchisi esa og'ir zararlandi.
Kosmik tadqiqotlar tarixida muhim bosqich boʻlgan SpaceX kompaniyasining Starship prototipi koinotdan muvaffaqiyatli qaytib, Hind okeaniga yumshoq qoʻnganidan soʻng ham sinovlarni boshdan kechirishda davom etmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, iyul oyida suvga qoʻngan Ship 40 apparati ochiq okeandagi oylar davomidagi shiddatli toʻlqinlar va noqulay ob-havo sharoiti tufayli jiddiy shikastlangan, biroq k kutilmaganda suv tubiga choʻkmagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislar va muhandislar uchun bu kema oʻzining favqulodda chidamliligini namoyish etgani bilan ahamiyatlidir. Uzoq vaqt davomida suv yuzasida qolgani SpaceX tarixida ilk bor Starship kemasini okeandan toʻlaqonli ravishda ortga qaytarish va uning qoldiqlarini batafsil oʻrganish imkoniyatini taqdim etdi.
Okean sinovlari va yetkazilgan zararQayd etilishicha, kemaning koinotdan qaytishdagi parvozi muvaffaqiyatli oʻtgan boʻlsa-da, okeanning oʻta shafqatsiz tabiiy sharoitlari oʻz taʼsirini koʻrsatdi. Bir necha hafta davomida ochiq suv havzasida qolib ketgan apparat kuchli boʻronlar girdobiga tushib qoldi.
Oqibatda Starship korpusining tashqi qismiga jiddiy zarar yetdi. Xususan, qurilmadan koʻplab issiqlik muhofazasi plitkalari tushib ketgan, oldingi boshqaruv qanotlaridan biri butunlay yoʻqolgan boʻlsa, ikkinchisi esa ogʻir shikastlangan holatda aniqlangan.
Kelgusi rejalar va qutqaruv operatsiyasiBunday ogʻir shikastlanishlarga qaramay, Ship 40 kemasining suv yuzasida saqlanib qolgani kosmik sanoat uchun beqiyos amaliy maʼlumotlarni beradi. Muhandislar kemani choʻkib ketishidan saqlab qolgan holda, uni muvaffaqiyatli tarzda Avstraliyaga qarashli Rojdestvo oroli tomon sudrab borishga muvaffaq boʻlishdi.
Ushbu noyob holat SpaceX mutaxassislariga real kosmik parvoz va okeandagi uzoq muddatli suzish sharoiti kemaning issiqlik izolatsiyasi hamda umumiy konstruksiyasiga qanday taʼsir qilganini amalda tahlil qilish imkonini beradi.
…