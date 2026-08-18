Starship kosmosdan qaytdi, biroq okeandagi shiddatli boʻron sinovidan oʻtdi

·3·Texno
Starship kosmosdan qaytdi, biroq okeandagi shiddatli boʻron sinovidan oʻtdi
Qisqacha

SpaceX kompaniyasining Starship prototipi koinotdan muvaffaqiyatli qaytib, Hind okeaniga qo'nganidan so'ng shiddatli bo'ronlarga qaramay suv tubiga cho'kmay, suv yuzasida saqlanib qoldi. Iyul oyida suvga qo'ngan Ship 40 ochiq okeandagi kuchli to'lqinlar va noqulay ob-havo sabab jiddiy shikastlandi: ko'plab issiqlik muhofazasi plitkalari tushib ketdi, oldingi boshqaruv qanotlaridan biri yo'qoldi, ikkinchisi esa og'ir zararlandi.

Kosmik tadqiqotlar tarixida muhim bosqich boʻlgan SpaceX kompaniyasining Starship prototipi koinotdan muvaffaqiyatli qaytib, Hind okeaniga yumshoq qoʻnganidan soʻng ham sinovlarni boshdan kechirishda davom etmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, iyul oyida suvga qoʻngan Ship 40 apparati ochiq okeandagi oylar davomidagi shiddatli toʻlqinlar va noqulay ob-havo sharoiti tufayli jiddiy shikastlangan, biroq k kutilmaganda suv tubiga choʻkmagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislar va muhandislar uchun bu kema oʻzining favqulodda chidamliligini namoyish etgani bilan ahamiyatlidir. Uzoq vaqt davomida suv yuzasida qolgani SpaceX tarixida ilk bor Starship kemasini okeandan toʻlaqonli ravishda ortga qaytarish va uning qoldiqlarini batafsil oʻrganish imkoniyatini taqdim etdi.

Okean sinovlari va yetkazilgan zarar

Qayd etilishicha, kemaning koinotdan qaytishdagi parvozi muvaffaqiyatli oʻtgan boʻlsa-da, okeanning oʻta shafqatsiz tabiiy sharoitlari oʻz taʼsirini koʻrsatdi. Bir necha hafta davomida ochiq suv havzasida qolib ketgan apparat kuchli boʻronlar girdobiga tushib qoldi.

Oqibatda Starship korpusining tashqi qismiga jiddiy zarar yetdi. Xususan, qurilmadan koʻplab issiqlik muhofazasi plitkalari tushib ketgan, oldingi boshqaruv qanotlaridan biri butunlay yoʻqolgan boʻlsa, ikkinchisi esa ogʻir shikastlangan holatda aniqlangan.

Kelgusi rejalar va qutqaruv operatsiyasi

Bunday ogʻir shikastlanishlarga qaramay, Ship 40 kemasining suv yuzasida saqlanib qolgani kosmik sanoat uchun beqiyos amaliy maʼlumotlarni beradi. Muhandislar kemani choʻkib ketishidan saqlab qolgan holda, uni muvaffaqiyatli tarzda Avstraliyaga qarashli Rojdestvo oroli tomon sudrab borishga muvaffaq boʻlishdi.

Ushbu noyob holat SpaceX mutaxassislariga real kosmik parvoz va okeandagi uzoq muddatli suzish sharoiti kemaning issiqlik izolatsiyasi hamda umumiy konstruksiyasiga qanday taʼsir qilganini amalda tahlil qilish imkonini beradi.

StarshipSpaceXKosmosTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy oʻzining eng quvvatli raketasini Oyga uchirishga hozirlik koʻrmoqdaXitoy oʻzining eng quvvatli raketasini Oyga uchirishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 16:29Starlink tezlashuviga toʻsiq: Iridium FCCʼga murojaat qildiStarlink tezlashuviga toʻsiq: Iridium FCCʼga murojaat qildiBugun, 15:51Samsung SDI va General Motors elektromobillar uchun yangi batareyalar ishlab chiqadiSamsung SDI va General Motors elektromobillar uchun yangi batareyalar ishlab chiqadiBugun, 15:24Oppo Find X10 ilg‘or ekran texnologiyasi bilan jihozlanadiOppo Find X10 ilg‘or ekran texnologiyasi bilan jihozlanadiBugun, 14:58SpaceX aksiyadorlari tuzilmasi maʼlum boʻldi: Alphabet asosiy tashqi investorSpaceX aksiyadorlari tuzilmasi maʼlum boʻldi: Alphabet asosiy tashqi investorBugun, 13:21Google smartfonlar ishlab chiqarishni Xitoydan toʻliq koʻchiradiGoogle smartfonlar ishlab chiqarishni Xitoydan toʻliq koʻchiradiBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi