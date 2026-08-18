Shri-Lankada 55 yoshli erkakdan 3,1 kilogrammlik tosh olindi

·0·Dunyo
Shri-Lankada 55 yoshli erkakdan 3,1 kilogrammlik tosh olindi
Qisqacha

Shri-Lankada shifokorlar 55 yoshli erkakning siydik pufagidan og'irligi 3,1 kilogramm va uzunligi qariyb 17 santimetr bo'lgan toshni olib tashladi. Mutaxassislar bu jarrohlik yo'li bilan olib tashlangan va hujjatlashtirilgan eng yirik siydik pufagi toshi bo'lishi mumkinligini bildirdi. Trinkomali shahrida o'tkazilgan operatsiyaga doktor Praxalahan Balakrishnan rahbarlik qilgan, bemorning hozirgi ahvoli esa «juda yaxshi» deb baholangan.

Shri-Lankada shifokorlar 55 yoshli erkakning siydik pufagidan og‘irligi 3,1 kilogrammga yetgan ulkan toshni olib tashladi. Mutaxassislar mazkur tosh o‘z turi bo‘yicha tibbiyot tarixida qayd etilgan eng yirik tosh bo‘lishi mumkinligini bildirmoqda.

Murakkab jarrohlik amaliyoti o‘tgan hafta mamlakatning sharqiy qismidagi Trinkomali shahrida joylashgan shifoxonalardan birida amalga oshirilgan.

55 yoshli bemor shifoxonaga insultdan keyin davolanish uchun yotqizilgan. Biroq uning asosiy kasalligi bo‘yicha muolaja olayotgan paytda shifokorlar bemor siyishda qiyinchilikka duch kelayotganini payqagan. Tekshiruvlar natijasida uning siydik pufagida toshlar borligi aniqlangan.

Shundan so‘ng mutaxassislar jarrohlik amaliyotini o‘tkazishga qaror qilgan. Operatsiya davomida shifokorlar bemorning siydik pufagidagi ulkan toshni olib tashlagan. Uning og‘irligi 3,1 kilogramm, uzunligi esa qariyb 17 santimetrni tashkil etgan.

Toshning hajmi ham hayratlanarli bo‘lgan. U to‘liq muddatda tug‘iladigan chaqaloqning og‘irligiga teng kelgan va tashqi ko‘rinishi jihatidan tuyaqush tuxumi kattaligicha bo‘lgan.

Operatsiyaga rahbarlik qilgan doktor Praxalahan Balakrishnanning BBC Sinhala nashriga aytishicha, mavjud tibbiy ma’lumotlarga ko‘ra, bu jarrohlik yo‘li bilan olib tashlangan va hujjatlashtirilgan eng yirik siydik pufagi toshi hisoblanadi.

Shifokor bemorning hozirgi ahvoli «juda yaxshi» ekanini ma’lum qilgan. Ayni paytda erkak shifoxonada qolmoqda va insult hamda boshqa tibbiy muammolari bo‘yicha davolanishni davom ettiryapti.

Doktor Balakrishnanning ta’kidlashicha, ulkan tosh bemorning siydik pufagida taxminan besh yildan o‘n yilgacha bo‘lgan davr mobaynida shakllangan bo‘lishi mumkin.

Siydik pufagidagi toshlar siydik tarkibidagi minerallar kristallashib, qattiq bo‘laklarga aylanishi natijasida hosil bo‘ladi. Bunday holat ko‘pincha siydik pufagi to‘liq bo‘shamay qolganda yuzaga keladi. Bunda siydik quyuqlashib, uning tarkibidagi minerallar kristall hosil qilishi mumkin.

Kichik, hatto qum zarrasi hajmidagi toshlar ba’zan organizmdan o‘z-o‘zidan chiqib ketadi. Biroq o‘lchami 1 santimetrdan katta bo‘lgan toshlar ko‘p hollarda siydik chiqishini qiyinlashtiradi yoki to‘sib qo‘yadi. Shu sababli ularni olib tashlash uchun tibbiy aralashuv talab etilishi mumkin.

Mutaxassislar 4 santimetrdan katta siydik pufagi toshlarini ulkan toshlar sifatida baholaydi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, Shri-Lankada olib tashlangan 17 santimetrlik toshning hajmi haqiqatan ham nihoyatda katta ekani ko‘rinadi.

Guinness World Records ma’lumotlariga ko‘ra, bunga qadar dunyodagi eng katta siydik pufagi toshi Braziliyada 2003 yilda bemordan olib tashlangan. Uning og‘irligi 1,9 kilogramm, uzunligi esa 17,9 santimetr bo‘lgan.

Shri-Lankada o‘tgan hafta olib tashlangan tosh esa taxminan 17 santimetr uzunlikda va 3,1 kilogramm og‘irlikda bo‘lgan. Agar shifokorlarning dastlabki bahosi tasdiqlansa, ushbu holat siydik pufagidagi eng yirik tosh bo‘yicha yangi rekord sifatida qayd etilishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markaziy Osiyoda sun’iy yomg‘ir texnologiyasi sinovdan o‘tkazilmoqdaMarkaziy Osiyoda sun’iy yomg‘ir texnologiyasi sinovdan o‘tkazilmoqdaBugun, 16:42Kayan ayollari nega bo‘yinlariga halqa taqadi?Kayan ayollari nega bo‘yinlariga halqa taqadi?Bugun, 16:26Yo‘lbars fotoqopqonni “o‘g‘irlab” ketdi (video)Yo‘lbars fotoqopqonni “o‘g‘irlab” ketdi (video)Bugun, 16:00Xitoyda ilk marta bemorning uzilgan oyoqlari qayta ulandiXitoyda ilk marta bemorning uzilgan oyoqlari qayta ulandiBugun, 15:16Kelinlik libosida qamoqxonaga borgan ayolning nikohi nega qoldirildi?Kelinlik libosida qamoqxonaga borgan ayolning nikohi nega qoldirildi?Bugun, 15:03Texasda yolg‘iz ayollar uchun noodatiy qishloq barpo etildiTexasda yolg‘iz ayollar uchun noodatiy qishloq barpo etildiBugun, 14:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi