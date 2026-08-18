Shri-Lankada 55 yoshli erkakdan 3,1 kilogrammlik tosh olindi
Shri-Lankada shifokorlar 55 yoshli erkakning siydik pufagidan og'irligi 3,1 kilogramm va uzunligi qariyb 17 santimetr bo'lgan toshni olib tashladi. Mutaxassislar bu jarrohlik yo'li bilan olib tashlangan va hujjatlashtirilgan eng yirik siydik pufagi toshi bo'lishi mumkinligini bildirdi. Trinkomali shahrida o'tkazilgan operatsiyaga doktor Praxalahan Balakrishnan rahbarlik qilgan, bemorning hozirgi ahvoli esa «juda yaxshi» deb baholangan.
Shri-Lankada shifokorlar 55 yoshli erkakning siydik pufagidan og‘irligi 3,1 kilogrammga yetgan ulkan toshni olib tashladi. Mutaxassislar mazkur tosh o‘z turi bo‘yicha tibbiyot tarixida qayd etilgan eng yirik tosh bo‘lishi mumkinligini bildirmoqda.
Murakkab jarrohlik amaliyoti o‘tgan hafta mamlakatning sharqiy qismidagi Trinkomali shahrida joylashgan shifoxonalardan birida amalga oshirilgan.
55 yoshli bemor shifoxonaga insultdan keyin davolanish uchun yotqizilgan. Biroq uning asosiy kasalligi bo‘yicha muolaja olayotgan paytda shifokorlar bemor siyishda qiyinchilikka duch kelayotganini payqagan. Tekshiruvlar natijasida uning siydik pufagida toshlar borligi aniqlangan.
Shundan so‘ng mutaxassislar jarrohlik amaliyotini o‘tkazishga qaror qilgan. Operatsiya davomida shifokorlar bemorning siydik pufagidagi ulkan toshni olib tashlagan. Uning og‘irligi 3,1 kilogramm, uzunligi esa qariyb 17 santimetrni tashkil etgan.
Toshning hajmi ham hayratlanarli bo‘lgan. U to‘liq muddatda tug‘iladigan chaqaloqning og‘irligiga teng kelgan va tashqi ko‘rinishi jihatidan tuyaqush tuxumi kattaligicha bo‘lgan.
Operatsiyaga rahbarlik qilgan doktor Praxalahan Balakrishnanning BBC Sinhala nashriga aytishicha, mavjud tibbiy ma’lumotlarga ko‘ra, bu jarrohlik yo‘li bilan olib tashlangan va hujjatlashtirilgan eng yirik siydik pufagi toshi hisoblanadi.
Shifokor bemorning hozirgi ahvoli «juda yaxshi» ekanini ma’lum qilgan. Ayni paytda erkak shifoxonada qolmoqda va insult hamda boshqa tibbiy muammolari bo‘yicha davolanishni davom ettiryapti.
Doktor Balakrishnanning ta’kidlashicha, ulkan tosh bemorning siydik pufagida taxminan besh yildan o‘n yilgacha bo‘lgan davr mobaynida shakllangan bo‘lishi mumkin.
Siydik pufagidagi toshlar siydik tarkibidagi minerallar kristallashib, qattiq bo‘laklarga aylanishi natijasida hosil bo‘ladi. Bunday holat ko‘pincha siydik pufagi to‘liq bo‘shamay qolganda yuzaga keladi. Bunda siydik quyuqlashib, uning tarkibidagi minerallar kristall hosil qilishi mumkin.
Kichik, hatto qum zarrasi hajmidagi toshlar ba’zan organizmdan o‘z-o‘zidan chiqib ketadi. Biroq o‘lchami 1 santimetrdan katta bo‘lgan toshlar ko‘p hollarda siydik chiqishini qiyinlashtiradi yoki to‘sib qo‘yadi. Shu sababli ularni olib tashlash uchun tibbiy aralashuv talab etilishi mumkin.
Mutaxassislar 4 santimetrdan katta siydik pufagi toshlarini ulkan toshlar sifatida baholaydi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, Shri-Lankada olib tashlangan 17 santimetrlik toshning hajmi haqiqatan ham nihoyatda katta ekani ko‘rinadi.
Guinness World Records ma’lumotlariga ko‘ra, bunga qadar dunyodagi eng katta siydik pufagi toshi Braziliyada 2003 yilda bemordan olib tashlangan. Uning og‘irligi 1,9 kilogramm, uzunligi esa 17,9 santimetr bo‘lgan.
Shri-Lankada o‘tgan hafta olib tashlangan tosh esa taxminan 17 santimetr uzunlikda va 3,1 kilogramm og‘irlikda bo‘lgan. Agar shifokorlarning dastlabki bahosi tasdiqlansa, ushbu holat siydik pufagidagi eng yirik tosh bo‘yicha yangi rekord sifatida qayd etilishi mumkin.
…