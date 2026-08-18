Kayan ayollari nega bo‘yinlariga halqa taqadi?

·56·Dunyo
Kayan ayollari nega bo‘yinlariga halqa taqadi?
Qisqacha

Myanmaning Kayah shtatida yashovchi Kayan xalqining Lahvi guruhi ayollari bo‘yinlariga jezdan tayyorlangan spiral halqalarni taqib yuradi. Qizlar odatda halqalarni bolalikdan, ayrim kuzatuvlarga ko‘ra taxminan 5 yoshdan taqa boshlaydi va ulg‘aygani sari ularning uzunligi hamda o‘ramlari ko‘paytiriladi. Halqalar bo‘yinni aslida cho‘zmaydi, balki yelka va ko‘krak qafasiga bosim berib, o‘mrov suyagi hamda tana tuzilishining o‘zgarishi hisobiga bo‘yinni uzunroq ko‘rsatadi.

Go‘zallik tushunchasi barcha davr va jamiyatlarda bir xil bo‘lmagan. Turli xalqlar tashqi qiyofa, kiyim-kechak, taqinchoq va tana bezagiga o‘z madaniy qarashlari, urf-odatlari hamda ijtimoiy qadriyatlari asosida ma’no yuklagan. Ayrim jamiyatlarda oddiy taqinchoq hisoblangan buyum boshqa bir xalq uchun ayollik, mavqe yoki milliy o‘zlikning muhim belgisi bo‘lishi mumkin.

Buning eng ko‘p tilga olinadigan misollaridan biri — Myanmaning Kayah shtatida yashovchi Kayan xalqining ayrim ayollari orasidagi bo‘yin halqalarini taqish an’anasi. Kayanlar Karen xalqlari tarkibidagi etnik guruhlardan biri bo‘lib, ularning Lahvi guruhi ayollari jezdan tayyorlangan spiral halqalarni bo‘yinlariga taqib yurishi bilan mashhur. Bu odat ayniqsa Demoso hududida qayd etilgan.

Qizlar bolalikdan boshlab halqa taqqan

Manbalarda Kayan qizlari bo‘yin halqalarini bolalik davridan taqa boshlagani qayd etiladi. Ayrim kuzatuvlarda bu jarayon taxminan 5 yosh atrofida boshlanishi, keyinchalik qiz ulg‘aygani sari spiralning uzunligi va o‘ramlari ko‘paytirib borilishi aytiladi.

Bo‘ynida uzun halqalari bor ayol yosh qizning sochlarini taramoqda.

Bu odatni faqat tashqi ko‘rinish bilan izohlash to‘g‘ri bo‘lmaydi. 2017 yilda Atsuko Shimoda va Seiji Ohsava tomonidan e’lon qilingan tadqiqotda bo‘yin halqalari Kayan ayollarining o‘zini namoyon etishi va go‘zallik haqidagi tasavvurlari bilan bog‘liq ekani o‘rganilgan. Shu bilan birga, ayollarning o‘zlari halqalarning og‘ir va noqulay ekanini ham tan olgan.

Tadqiqotda yana bir qiziqarli raqam keltiriladi. 2014 yildagi kuzatuvlar hamda Shimodaning 2015 yilgi ma’lumotlariga ko‘ra, Kayah shtatining Demoso hududidagi to‘rtta qishloqda jami ayol aholining 10,6 foizi bo‘yin halqasi taqqan. Tadqiqot materiallarida bu 85 nafar ayolga teng ekani ko‘rsatilgan.

Bo‘ynida an'anaviy mis halqalari bo‘lgan Padaung qabilasining yosh qizi.

Bo‘yin aslida uzaymaydi

Kayan ayollari haqidagi eng mashhur tasavvurlardan biri — halqalar bo‘yinni cho‘zadi degan qarash. Ilmiy kuzatuvlar esa vaziyat biroz boshqacha ekanini ko‘rsatadi.

Jez spiralning og‘irligi yillar davomida yelka va ko‘krak qafasining yuqori qismiga bosim beradi. Natijada o‘mrov suyagi pastga siljiydi va ko‘krak qafasining yuqori qismi shakli o‘zgaradi. Shu sababli bo‘yin ancha uzun ko‘rinadi. Ya’ni bo‘yin umurtqalari oddiy ma’noda cho‘zilib ketmaydi — uzun bo‘yin tasavvuri asosan tana tuzilishidagi o‘zgarishlar hisobiga paydo bo‘ladi.

2015 yilda e’lon qilingan antropometrik tadqiqotda ham bo‘yin halqasini bolalikdan taqishning tana proporsiyalariga ta’siri o‘rganilgan. Tadqiqotchilar ta’sir ayniqsa o‘smirlik davridan boshlab sezila boshlashini qayd etgan.

Shu bilan birga, bu an’ananing kelib chiqishi haqida yagona, ilmiy jihatdan qat’iy qabul qilingan izoh mavjud emas. Turli davrlarda himoyalanish, qabila o‘zligini saqlash, ijtimoiy mavqe va go‘zallik haqidagi qarashlar bilan bog‘liq turli taxminlar ilgari surilgan. Tadqiqotchilar esa an’ananing aniq kelib chiqishi hali ham bahsli ekanini ta’kidlaydi.

Bo‘yinlarida an'anaviy guruch halqalari bo‘lgan uch nafar Padaung ayoli.
MyanmarKayanKayahKarenDemoso
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shri-Lankada 55 yoshli erkakdan 3,1 kilogrammlik tosh olindiShri-Lankada 55 yoshli erkakdan 3,1 kilogrammlik tosh olindiBugun, 17:23Markaziy Osiyoda sun’iy yomg‘ir texnologiyasi sinovdan o‘tkazilmoqdaMarkaziy Osiyoda sun’iy yomg‘ir texnologiyasi sinovdan o‘tkazilmoqdaBugun, 16:42Yo‘lbars fotoqopqonni “o‘g‘irlab” ketdi (video)Yo‘lbars fotoqopqonni “o‘g‘irlab” ketdi (video)Bugun, 16:00Xitoyda ilk marta bemorning uzilgan oyoqlari qayta ulandiXitoyda ilk marta bemorning uzilgan oyoqlari qayta ulandiBugun, 15:16Kelinlik libosida qamoqxonaga borgan ayolning nikohi nega qoldirildi?Kelinlik libosida qamoqxonaga borgan ayolning nikohi nega qoldirildi?Bugun, 15:03Texasda yolg‘iz ayollar uchun noodatiy qishloq barpo etildiTexasda yolg‘iz ayollar uchun noodatiy qishloq barpo etildiBugun, 14:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi