Arsenal Julian Alvarez uchun kurashga kirishdi va Mikel Arteta futbolchiga qo'ng'iroq qildi
Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarezni Londonga ko'chib o'tishga ko'ndirish uchun unga shaxsan qo'ng'iroq qildi. Atletiko Madrid rahbariyati Alvarezni Barselonaga sotishdan ko'ra Arsenalga berishni ma'qul ko'rmoqda, biroq futbolchi va uning vakillari Barselona variantini afzal bilmoqda.
Londonning Arsenal klubi transfer oynasi yopilishi arafasida hujum chizig'ini kuchaytirish uchun hal qiluvchi qadamlarni tashlamoqda. El Desmarque nashri xabar qilishicha, jamoa bosh murabbiyi Mikel Arteta Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarezni London klubiga ko'chib o'tishga ko'ndirish maqsadida unga shaxsan o'zi qo'ng'iroq qilgan. Ushbu transfer qishki va yozgi mavsumoldi rejalarning eng muhim qismi sifatida qaralmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Arsenal rahbariyati va murabbiylar shtabi joriy mavsumda Chempionatlar ligasida zafar quchish uchun aynan shunday darajadagi futbolchi suvsiz suvdek zarur deb hisoblaydi. O'tgan mavsumdagi finalda Pari Sen-Jermen jamoasidan uchralgan og'ir mag'lubiyatdan so'ng, London klubi Yevropaning bosh kubogini qo'lga kiritishni o'z oldiga asosiy maqsad qilib qo'ygan.
Atletiko Madrid va Barselona o'rtasidagi raqobatGarchi Atletiko Madrid bosh murabbiyi Diyego Simeone o'z vatandoshini jamoada saqlab qolishni istashini ochiq aytgan bo'lsa-da, Madrid klubi rahbariyati futbolchini bevosita Ispaniya chempionatidagi raqibi Barselona klubiga sotgandan ko'ra, Arsenalga berishni afzal bilmoqda. Mundo Deportivo ma'lumotiga ko'ra, klub harakatlari Alvarezni Angliya Premer-ligasiga yo'naltirishga qaratilgan.
COPE xabariga ko'ra, Arsenal kelishuvni tezlashtirish maqsadida o'z hujumchisi Viktor Gyokeresni ham ushbu transferga qo'shib, ayirboshlash variantini taklif qilgan. Bu Simeone uchun argentinalik hujumchiga munosib o'rinbosar bo'lishi mumkin edi. Biroq, futbolchining o'zi va uning vakillari Barselona variantini afzal ko'rishda davom etmoqda.
Moliyaviy muammolar va muqobil variantlarKataloniya klubining davom etayotgan moliyaviy muammolari va Atletiko Madrid talab qilayotgan summani to'lay olmasligi Mikel Arteta jamoasiga ustunlik taqdim etishi mumkin. Ferran Torresning Pari Sen-Jermen safiga o'tib ketishidan so'ng, Xansi Flik hujum chizig'ini kuchaytirish uchun boshqa nomzodlarni, jumladan Viktor Gyokeresni ham ko'rib chiqishi mumkinligi aytilmoqda.
Vaziyatning noaniqligini tushungan holda, Arsenal barcha tuxumlarini bitta savatga solib qo'ymagan. GOAL.com ma'lumotiga ko'ra, agar Julian Alvarez Barselonani kutishda davom etsa, londonliklar Galatasaray safida to'p surayotgan hujumchi Viktor Osimhen bilan muzokaralarni boshlab yuborgan. O'tgan hafta turk klubi bilan o'tkazilgan uchrashuvlarda Ethan Nwaneri va Gabriel Martinelli ishtirokidagi kengaytirilgan muzokaralar ham muhokama qilingan.
…