Arsenal Julian Alvarez uchun kurashga kirishdi va Mikel Arteta futbolchiga qo'ng'iroq qildi

·22·Sport
Arsenal Julian Alvarez uchun kurashga kirishdi va Mikel Arteta futbolchiga qo'ng'iroq qildi
Qisqacha

Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarezni Londonga ko'chib o'tishga ko'ndirish uchun unga shaxsan qo'ng'iroq qildi. Atletiko Madrid rahbariyati Alvarezni Barselonaga sotishdan ko'ra Arsenalga berishni ma'qul ko'rmoqda, biroq futbolchi va uning vakillari Barselona variantini afzal bilmoqda.

Londonning Arsenal klubi transfer oynasi yopilishi arafasida hujum chizig'ini kuchaytirish uchun hal qiluvchi qadamlarni tashlamoqda. El Desmarque nashri xabar qilishicha, jamoa bosh murabbiyi Mikel Arteta Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarezni London klubiga ko'chib o'tishga ko'ndirish maqsadida unga shaxsan o'zi qo'ng'iroq qilgan. Ushbu transfer qishki va yozgi mavsumoldi rejalarning eng muhim qismi sifatida qaralmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Arsenal rahbariyati va murabbiylar shtabi joriy mavsumda Chempionatlar ligasida zafar quchish uchun aynan shunday darajadagi futbolchi suvsiz suvdek zarur deb hisoblaydi. O'tgan mavsumdagi finalda Pari Sen-Jermen jamoasidan uchralgan og'ir mag'lubiyatdan so'ng, London klubi Yevropaning bosh kubogini qo'lga kiritishni o'z oldiga asosiy maqsad qilib qo'ygan.

Atletiko Madrid va Barselona o'rtasidagi raqobat

Garchi Atletiko Madrid bosh murabbiyi Diyego Simeone o'z vatandoshini jamoada saqlab qolishni istashini ochiq aytgan bo'lsa-da, Madrid klubi rahbariyati futbolchini bevosita Ispaniya chempionatidagi raqibi Barselona klubiga sotgandan ko'ra, Arsenalga berishni afzal bilmoqda. Mundo Deportivo ma'lumotiga ko'ra, klub harakatlari Alvarezni Angliya Premer-ligasiga yo'naltirishga qaratilgan.

COPE xabariga ko'ra, Arsenal kelishuvni tezlashtirish maqsadida o'z hujumchisi Viktor Gyokeresni ham ushbu transferga qo'shib, ayirboshlash variantini taklif qilgan. Bu Simeone uchun argentinalik hujumchiga munosib o'rinbosar bo'lishi mumkin edi. Biroq, futbolchining o'zi va uning vakillari Barselona variantini afzal ko'rishda davom etmoqda.

Moliyaviy muammolar va muqobil variantlar

Kataloniya klubining davom etayotgan moliyaviy muammolari va Atletiko Madrid talab qilayotgan summani to'lay olmasligi Mikel Arteta jamoasiga ustunlik taqdim etishi mumkin. Ferran Torresning Pari Sen-Jermen safiga o'tib ketishidan so'ng, Xansi Flik hujum chizig'ini kuchaytirish uchun boshqa nomzodlarni, jumladan Viktor Gyokeresni ham ko'rib chiqishi mumkinligi aytilmoqda.

Vaziyatning noaniqligini tushungan holda, Arsenal barcha tuxumlarini bitta savatga solib qo'ymagan. GOAL.com ma'lumotiga ko'ra, agar Julian Alvarez Barselonani kutishda davom etsa, londonliklar Galatasaray safida to'p surayotgan hujumchi Viktor Osimhen bilan muzokaralarni boshlab yuborgan. O'tgan hafta turk klubi bilan o'tkazilgan uchrashuvlarda Ethan Nwaneri va Gabriel Martinelli ishtirokidagi kengaytirilgan muzokaralar ham muhokama qilingan.

ArsenalJulian AlvarezMikel ArtetaViktor OsimhenBarselona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

53 yoshli Roberto Karlos kutilmaganda uylanganini ma’lum qildi53 yoshli Roberto Karlos kutilmaganda uylanganini ma’lum qildiBugun, 17:12Diego Simeone Xulian Alvaresning kelajagi haqida fikr bildirdiDiego Simeone Xulian Alvaresning kelajagi haqida fikr bildirdiBugun, 16:59Kristofer Nkunku Italiyani tark etib, Germaniyaga qaytishi mumkinKristofer Nkunku Italiyani tark etib, Germaniyaga qaytishi mumkinBugun, 16:30Harri Keyn 2026-yilgi «Oltin toʻp» imkoniyatlari haqida fikr bildirdiHarri Keyn 2026-yilgi «Oltin toʻp» imkoniyatlari haqida fikr bildirdiBugun, 16:14Milan Ruben Loftus-Chik transferini rad etdiMilan Ruben Loftus-Chik transferini rad etdiBugun, 16:11Borussiya Dortmund niderlandlik yarimhimoyachi Joey Veerni oʻz safiga qoʻshib oldiBorussiya Dortmund niderlandlik yarimhimoyachi Joey Veerni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 15:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi