53 yoshli Roberto Karlos kutilmaganda uylanganini ma’lum qildi

·14·Sport
53 yoshli Roberto Karlos kutilmaganda uylanganini ma’lum qildi
Qisqacha

53 yoshli Roberto Karlos marokashlik kelib chiqishga ega ispaniyalik futbol tadbirkori Suhayla Ettahiri bilan turmush qurganini ma'lum qildi. Ularning nikohi haqidagi ma'lumotlar yanvar oyida tarqalgan, 25 iyul kuni esa oila a'zolari va yaqin do'stlari ishtirokida yana bir kamtarona to'y marosimi o'tkazilgan. 17 avgust kuni to'y suratlarining e'lon qilinishi nikoh yaqinda bo'lib o'tgandek taassurot uyg'otgan.

Braziliyalik futbol afsonasi, «Real Madrid» va Braziliya terma jamoasining sobiq yulduzi Roberto Karlos marokashlik kelib chiqishga ega ispaniyalik futbol tadbirkori Suhayla Ettahiri bilan turmush qurdi. Juftlikning nikohi avvalroq ma’lum bo‘lgan bo‘lsa-da, to‘y marosimiga oid yangi suratlarning ommaga tarqalishi ularni yana jamoatchilik e’tiboriga olib chiqdi.

Juftlikning birga tushgan suratlari 17 avgust kuni keng ommaga e’lon qilindi. Bu holat ayrim ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini Roberto Karlos yaqinda uylangan, degan xulosaga kelishga undadi.

Aslida esa ularning nikohi haqida ma’lumotlar bundan ancha oldin, yanvar oyida tarqalgan edi. O‘sha vaqtda Ispaniyaning Telecinco telekanalidagi «Fiesta» dasturi juftlikning yopiq marosimda nikohdan o‘tganini ma’lum qilgan. Keyinchalik, 25 iyul kuni oila a’zolari va yaqin do‘stlar ishtirokida yana bir kamtarona to‘y marosimi o‘tkazilgan.

Shu tariqa, iyul oyidagi to‘ydan olingan suratlarning avgustda qayta tarqalishi nikoh yaqinda bo‘lib o‘tgandek taassurot uyg‘otgan. Biroq manbalarga ko‘ra, Roberto Karlos va Suhayla Ettahiri bir necha yildan buyon munosabatda bo‘lib kelmoqda va ularning oilaviy munosabatlari avvalroq ham jamoatchilikka ma’lum qilingan edi.

Ettahiri nafaqat Roberto Karlosning rafiqasi, balki futbol olamida professional faoliyat yuritadigan mutaxassis hamdir. Ispaniyada FIFA litsenziyasiga ega futbol agenti sifatida u sportchilarning professional faoliyatini boshqarish, ularning manfaatlarini himoya qilish va futbol sohasidagi loyihalar bilan shug‘ullanadi.

Suhayla Ettahiri futbol biznesida xalqaro darajada tanilgan nomlar bilan ishlagani bilan ham e’tiborga tushgan. Manbalarda uning Luka Modrich, Nani, Lusio, Marko Materatssi va Jon Terri kabi futbolchilar hamda sobiq futbolchilarning karyerasi bilan bog‘liq boshqaruv ishlarida ishtirok etgani qayd etilgan.

Roberto Karlos va Ettahirining munosabatlari dastlab professional hamkorlik doirasida boshlangan. Keyinchalik ular o‘rtasidagi yaqinlik shaxsiy munosabatlarga aylangan. Juftlik nafaqat hayotda, balki sport biznesida ham hamkorlik qiladi. Ular Braziliya va Yevropada sportchilar karyerasini boshqarishga ixtisoslashgan kompaniyalar bilan bog‘liq loyihalarni birgalikda olib boradi.

Roberto Karlos avvalroq Suhaylani ommaga o‘zining rafiqasi sifatida tanishtirgan va uni muvaffaqiyatli tadbirkor hamda hayotiga katta quvonch olib kirgan inson sifatida ta’riflagan. Suhayla esa munosabatlarining dastlab professional muhitda boshlanganini aytgan.

Shu tariqa, to‘yga oid suratlarning qayta tarqalishi mashhur futbolchining shaxsiy hayotiga bo‘lgan qiziqishni yana bir bor kuchaytirdi. Roberto Karlos uchun futbol maydonidagi yorqin faoliyatidan keyingi hayotida ham yangi sahifa ochildi.

Roberto CarlosSuhayla EttahiriReal MadridLuka ModricFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Diego Simeone Xulian Alvaresning kelajagi haqida fikr bildirdiDiego Simeone Xulian Alvaresning kelajagi haqida fikr bildirdiBugun, 16:59Arsenal Julian Alvarez uchun kurashga kirishdi va Mikel Arteta futbolchiga qo'ng'iroq qildiArsenal Julian Alvarez uchun kurashga kirishdi va Mikel Arteta futbolchiga qo'ng'iroq qildiBugun, 16:38Kristofer Nkunku Italiyani tark etib, Germaniyaga qaytishi mumkinKristofer Nkunku Italiyani tark etib, Germaniyaga qaytishi mumkinBugun, 16:30Harri Keyn 2026-yilgi «Oltin toʻp» imkoniyatlari haqida fikr bildirdiHarri Keyn 2026-yilgi «Oltin toʻp» imkoniyatlari haqida fikr bildirdiBugun, 16:14Milan Ruben Loftus-Chik transferini rad etdiMilan Ruben Loftus-Chik transferini rad etdiBugun, 16:11Borussiya Dortmund niderlandlik yarimhimoyachi Joey Veerni oʻz safiga qoʻshib oldiBorussiya Dortmund niderlandlik yarimhimoyachi Joey Veerni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 15:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi