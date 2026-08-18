53 yoshli Roberto Karlos kutilmaganda uylanganini ma’lum qildi
53 yoshli Roberto Karlos marokashlik kelib chiqishga ega ispaniyalik futbol tadbirkori Suhayla Ettahiri bilan turmush qurganini ma'lum qildi. Ularning nikohi haqidagi ma'lumotlar yanvar oyida tarqalgan, 25 iyul kuni esa oila a'zolari va yaqin do'stlari ishtirokida yana bir kamtarona to'y marosimi o'tkazilgan. 17 avgust kuni to'y suratlarining e'lon qilinishi nikoh yaqinda bo'lib o'tgandek taassurot uyg'otgan.
Braziliyalik futbol afsonasi, «Real Madrid» va Braziliya terma jamoasining sobiq yulduzi Roberto Karlos marokashlik kelib chiqishga ega ispaniyalik futbol tadbirkori Suhayla Ettahiri bilan turmush qurdi. Juftlikning nikohi avvalroq ma’lum bo‘lgan bo‘lsa-da, to‘y marosimiga oid yangi suratlarning ommaga tarqalishi ularni yana jamoatchilik e’tiboriga olib chiqdi.
Juftlikning birga tushgan suratlari 17 avgust kuni keng ommaga e’lon qilindi. Bu holat ayrim ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini Roberto Karlos yaqinda uylangan, degan xulosaga kelishga undadi.
Aslida esa ularning nikohi haqida ma’lumotlar bundan ancha oldin, yanvar oyida tarqalgan edi. O‘sha vaqtda Ispaniyaning Telecinco telekanalidagi «Fiesta» dasturi juftlikning yopiq marosimda nikohdan o‘tganini ma’lum qilgan. Keyinchalik, 25 iyul kuni oila a’zolari va yaqin do‘stlar ishtirokida yana bir kamtarona to‘y marosimi o‘tkazilgan.
Shu tariqa, iyul oyidagi to‘ydan olingan suratlarning avgustda qayta tarqalishi nikoh yaqinda bo‘lib o‘tgandek taassurot uyg‘otgan. Biroq manbalarga ko‘ra, Roberto Karlos va Suhayla Ettahiri bir necha yildan buyon munosabatda bo‘lib kelmoqda va ularning oilaviy munosabatlari avvalroq ham jamoatchilikka ma’lum qilingan edi.
Ettahiri nafaqat Roberto Karlosning rafiqasi, balki futbol olamida professional faoliyat yuritadigan mutaxassis hamdir. Ispaniyada FIFA litsenziyasiga ega futbol agenti sifatida u sportchilarning professional faoliyatini boshqarish, ularning manfaatlarini himoya qilish va futbol sohasidagi loyihalar bilan shug‘ullanadi.
Suhayla Ettahiri futbol biznesida xalqaro darajada tanilgan nomlar bilan ishlagani bilan ham e’tiborga tushgan. Manbalarda uning Luka Modrich, Nani, Lusio, Marko Materatssi va Jon Terri kabi futbolchilar hamda sobiq futbolchilarning karyerasi bilan bog‘liq boshqaruv ishlarida ishtirok etgani qayd etilgan.
Roberto Karlos va Ettahirining munosabatlari dastlab professional hamkorlik doirasida boshlangan. Keyinchalik ular o‘rtasidagi yaqinlik shaxsiy munosabatlarga aylangan. Juftlik nafaqat hayotda, balki sport biznesida ham hamkorlik qiladi. Ular Braziliya va Yevropada sportchilar karyerasini boshqarishga ixtisoslashgan kompaniyalar bilan bog‘liq loyihalarni birgalikda olib boradi.
Roberto Karlos avvalroq Suhaylani ommaga o‘zining rafiqasi sifatida tanishtirgan va uni muvaffaqiyatli tadbirkor hamda hayotiga katta quvonch olib kirgan inson sifatida ta’riflagan. Suhayla esa munosabatlarining dastlab professional muhitda boshlanganini aytgan.
Shu tariqa, to‘yga oid suratlarning qayta tarqalishi mashhur futbolchining shaxsiy hayotiga bo‘lgan qiziqishni yana bir bor kuchaytirdi. Roberto Karlos uchun futbol maydonidagi yorqin faoliyatidan keyingi hayotida ham yangi sahifa ochildi.
…