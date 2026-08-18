Xitoy oʻzining eng quvvatli raketasini Oyga uchirishga hozirlik koʻrmoqda

·18·Texno
Xitoy oʻzining eng quvvatli raketasini Oyga uchirishga hozirlik koʻrmoqda
Qisqacha

Xitoy 2026 yil 24 avgust kuni Hainan orolidagi Venchang kosmodromidan eng quvvatli raketasi Long March 5 Y14 yordamida Chang'e-7 avtomatik stansiyasini Oy tomon uchirishga hozirlik ko'rmoqda. Missiya Oyning janubiy qutbini batafsil tadqiq qilishga qaratilgan bo'lib, Chang'e-7 qurilmasi 13 iyul kuni kosmodromga yetkazilgan. Long March 5 raketasining balandligi qariyb 57 metr, boshlang'ich massasi esa 850 tonnaga yetadi.

Xitoy fazoviy tadqiqotlar tarixidagi muhim bosqichlardan biri — eng quvvatli ogʻir sinfdagi Long March 5 raketasini navbatdagi mas’uliyatli missiyaga tayyorlamoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Yerning tabiiy yoʻldoshini oʻrganishga qaratilgan ushbu start 2026 yilning eng ahamiyatli kosmik voqealaridan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mamlakatning Hainan orolidagi Venchang kosmodromidan amalga oshiriladigan navbatdagi parvoz 24 avgust sanasiga belgilangan. Hozirgi vaqtda mutaxassislar raketa-nosichni uchish maydonchasiga tashish uchun oxirgi tayyorgarlik ishlarini yakunlamoqda hamda barcha tizimlarni sinovdan oʻtkazmoqda.

Loyiha tafsilotlari va texnik imkoniyatlar

Mazkur missiya doirasida fazoga yoʻl oladigan Long March 5 Y14 raketasi Changʼe-7 avtomatik stansiyasini Oy tomon olib chiqish vazifasini bajaradi. Ushbu qurilma kosmodromga joriy yilning 13 iyulidaiyoq yetkazib kelingan boʻlib, shundan buyon mutaxassislar uni raketa bilan birgalikda yigʻish va sinovdan oʻtkazish ishlarini olib bordilar.

Changʼe-7 loyihasi Xitoy oy dasturining toʻrtinchi bosqichidagi asosiy qadamlardan biri boʻlib, u Oyning janubiy qutbini batafsil tadqiq qilishga moʻljallangan. Bu ilmiy tadqiqotlar kelgusida fazoni oʻzlashtirish ishlarida muhim ahamiyat kasb etadi.

Long March 5 Xitoyning eng quvvatli amaldagi raketa-nosichi hisoblanadi. Uning markaziy bloki diametri 5 metrni tashkil etib, toʻrtta yon tezlatgich bilan jihozlangan. Raketaning umumiy balandligi qariyb 57 metrga, boshlangʻich massasi esa 850 tonnaga yetadi.

Kosmodrom salohiyati va kelgusidagi istiqbollar

Venchang kosmodromi Xitoydagi yagona dengiz boʻyi kosmik majmuasi boʻlib, asosan Long March 5 va Long March 7 seriyali raketalarni uchishga ixtisoslashgan. August oyi bu majmua uchun nihoyatda sergak keldi: oy boshida bir nechta muvaffaqiyatli parvozlar amalga oshirildi.

Eslatib oʻtamiz, Long March seriyali raketalar Xitoy orbital stansiyasini qurishda asosiy vosita boʻlib xizmat qilgan. Aynan shu raketalar yordamida Tianhe bazaviy moduli, shuningdek, Wentian va Mengtian eksperimental modullari orbitaga chiqarilgan edi. Bundan tashqari, ular Changʼe-5 orqali oy tuprogʻini Yerga qaytarish va Tianwen-1 Mars missiyasi kabi yirik loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishda qoʻllanilgan.

XitoyOyKosmosRaketaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starship kosmosdan qaytdi, biroq okeandagi shiddatli boʻron sinovidan oʻtdiStarship kosmosdan qaytdi, biroq okeandagi shiddatli boʻron sinovidan oʻtdiBugun, 16:53Starlink tezlashuviga toʻsiq: Iridium FCCʼga murojaat qildiStarlink tezlashuviga toʻsiq: Iridium FCCʼga murojaat qildiBugun, 15:51Samsung SDI va General Motors elektromobillar uchun yangi batareyalar ishlab chiqadiSamsung SDI va General Motors elektromobillar uchun yangi batareyalar ishlab chiqadiBugun, 15:24Oppo Find X10 ilg‘or ekran texnologiyasi bilan jihozlanadiOppo Find X10 ilg‘or ekran texnologiyasi bilan jihozlanadiBugun, 14:58SpaceX aksiyadorlari tuzilmasi maʼlum boʻldi: Alphabet asosiy tashqi investorSpaceX aksiyadorlari tuzilmasi maʼlum boʻldi: Alphabet asosiy tashqi investorBugun, 13:21Google smartfonlar ishlab chiqarishni Xitoydan toʻliq koʻchiradiGoogle smartfonlar ishlab chiqarishni Xitoydan toʻliq koʻchiradiBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi