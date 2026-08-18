Xitoy oʻzining eng quvvatli raketasini Oyga uchirishga hozirlik koʻrmoqda
Xitoy 2026 yil 24 avgust kuni Hainan orolidagi Venchang kosmodromidan eng quvvatli raketasi Long March 5 Y14 yordamida Chang'e-7 avtomatik stansiyasini Oy tomon uchirishga hozirlik ko'rmoqda. Missiya Oyning janubiy qutbini batafsil tadqiq qilishga qaratilgan bo'lib, Chang'e-7 qurilmasi 13 iyul kuni kosmodromga yetkazilgan. Long March 5 raketasining balandligi qariyb 57 metr, boshlang'ich massasi esa 850 tonnaga yetadi.
Xitoy fazoviy tadqiqotlar tarixidagi muhim bosqichlardan biri — eng quvvatli ogʻir sinfdagi Long March 5 raketasini navbatdagi mas’uliyatli missiyaga tayyorlamoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Yerning tabiiy yoʻldoshini oʻrganishga qaratilgan ushbu start 2026 yilning eng ahamiyatli kosmik voqealaridan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mamlakatning Hainan orolidagi Venchang kosmodromidan amalga oshiriladigan navbatdagi parvoz 24 avgust sanasiga belgilangan. Hozirgi vaqtda mutaxassislar raketa-nosichni uchish maydonchasiga tashish uchun oxirgi tayyorgarlik ishlarini yakunlamoqda hamda barcha tizimlarni sinovdan oʻtkazmoqda.
Loyiha tafsilotlari va texnik imkoniyatlarMazkur missiya doirasida fazoga yoʻl oladigan Long March 5 Y14 raketasi Changʼe-7 avtomatik stansiyasini Oy tomon olib chiqish vazifasini bajaradi. Ushbu qurilma kosmodromga joriy yilning 13 iyulidaiyoq yetkazib kelingan boʻlib, shundan buyon mutaxassislar uni raketa bilan birgalikda yigʻish va sinovdan oʻtkazish ishlarini olib bordilar.
Changʼe-7 loyihasi Xitoy oy dasturining toʻrtinchi bosqichidagi asosiy qadamlardan biri boʻlib, u Oyning janubiy qutbini batafsil tadqiq qilishga moʻljallangan. Bu ilmiy tadqiqotlar kelgusida fazoni oʻzlashtirish ishlarida muhim ahamiyat kasb etadi.
Long March 5 Xitoyning eng quvvatli amaldagi raketa-nosichi hisoblanadi. Uning markaziy bloki diametri 5 metrni tashkil etib, toʻrtta yon tezlatgich bilan jihozlangan. Raketaning umumiy balandligi qariyb 57 metrga, boshlangʻich massasi esa 850 tonnaga yetadi.
Kosmodrom salohiyati va kelgusidagi istiqbollarVenchang kosmodromi Xitoydagi yagona dengiz boʻyi kosmik majmuasi boʻlib, asosan Long March 5 va Long March 7 seriyali raketalarni uchishga ixtisoslashgan. August oyi bu majmua uchun nihoyatda sergak keldi: oy boshida bir nechta muvaffaqiyatli parvozlar amalga oshirildi.
Eslatib oʻtamiz, Long March seriyali raketalar Xitoy orbital stansiyasini qurishda asosiy vosita boʻlib xizmat qilgan. Aynan shu raketalar yordamida Tianhe bazaviy moduli, shuningdek, Wentian va Mengtian eksperimental modullari orbitaga chiqarilgan edi. Bundan tashqari, ular Changʼe-5 orqali oy tuprogʻini Yerga qaytarish va Tianwen-1 Mars missiyasi kabi yirik loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishda qoʻllanilgan.
…