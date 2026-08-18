Diego Simeone Xulian Alvaresning kelajagi haqida fikr bildirdi
Diego Simeone Atletiko Madrid rahbariyatining pozitsiyasini qo'llab-quvvatlab, klub Xulian Alvaresni ichki raqobatchiga qo'yib yuborish niyatida emasligini bildirdi. 26 yoshli argentinalik hujumchiga yozgi transfer oynasining so'nggi bosqichida Barselona va Arsenal jiddiy qiziqish bildirmoqda.
Atletiko Madrid bosh murabbiyi Diego Simeone jamoa hujumchisi Xulian Alvares atrofida yuzaga kelayotgan transfer mish-mishlari va futbolchining kelajagi borasida aniqlik kiritdi. Goal.com xabar berishicha, 26 yoshli argentinalik futbolchi yozgi transfer oynasining soʻnggi bosqichida Barselona va Arsenal klublarining jiddiy qiziqishiga sabab boʻlmoqda. Sobiq Manchester Siti hujumchisi transfer bozorining markaziy figuralaridan biriga aylanganiga qaramay, uning taqdiri qanday kechishi mutaxassislar diqqat markazida turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Alvaresning kelajagi Kataloniya klubining ehtimoliy qiziqishi hamda ikki Ispaniya grandi oʻrtasidagi munosabatlarning keskinlashuvi fonida yanada chigal tus oldi. Diego Simeone klub rahbariyatining pozitsiyasini toʻliq qoʻllab-quvvatlashini bildirib, klub xoʻjayini bu masala yuzasidan oʻz fikrini ochiq bayon qilgani va barchasi tushunarli ekanini taʼkidladi. Atletiko rahbariyati oʻzining yetakchi futbolchisini ichki raqobatchiga qoʻyib yuborish niyatida emas.
Alvaresning mavsum boshidagi holati va Simeone izoh ladoiMurabbiy futbolchini kechikib kelgani sababli Malaga jamoasiga qarshi La Liga ochilish uchrashuvida maydonga tushmasligini tasdiqladi. Simeone bu qaror futbolchining ruhiy yoki jismoniy tayyorgarligi bilan emas, balki xalqaro tanaffusdan soʻng uning jismoniy holatini tiklash va qoʻshimcha mashgʻulotlar oʻtkazish zaruriyati bilan bogʻliqligini tushuntirdi. U Xulianni dunyodagi eng yaxshi hujumkor oʻyinchilardan biri sifatida baholadi.
Simeone oʻz bayonotida sport tomoniga eʼtibor qaratishini va futbolchining imkoniyatlarini yanada yaxshilash ustida ish olib borilayotganini qoʻshimcha qildi. Shuningdek, murabbiy jamoaning himoya chizigʻini kuchaytirishi kutilayotgan Kristian Romero transferiga ham alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, yangi futbolchi himoyaga barqarorlik, yetakchilik fazilatlari va maydonda tajovuzkorlik olib keladi.
Diego Simeone Kristian Romero Atletiko ruhiga mos keluvchi va jamoa muvaffaqiyatining poydevoriga aylanadigan qimmatli futbolchi ekanligiga ishonch bildirdi. Mavsum oldidan tarkibni kuchaytirish va barqarorlikni taʼminlash Madrid klubining asosiy vazifasi boʻlib qolmoqda, transfer oynasi yopilishiga qadar esa ushbu masalalar yakuniy yechimini topishi kutilmoqda.
…