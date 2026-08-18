Diego Simeone Xulian Alvaresning kelajagi haqida fikr bildirdi

·17·Sport
Diego Simeone Xulian Alvaresning kelajagi haqida fikr bildirdi
Qisqacha

Diego Simeone Atletiko Madrid rahbariyatining pozitsiyasini qo'llab-quvvatlab, klub Xulian Alvaresni ichki raqobatchiga qo'yib yuborish niyatida emasligini bildirdi. 26 yoshli argentinalik hujumchiga yozgi transfer oynasining so'nggi bosqichida Barselona va Arsenal jiddiy qiziqish bildirmoqda.

Atletiko Madrid bosh murabbiyi Diego Simeone jamoa hujumchisi Xulian Alvares atrofida yuzaga kelayotgan transfer mish-mishlari va futbolchining kelajagi borasida aniqlik kiritdi. Goal.com xabar berishicha, 26 yoshli argentinalik futbolchi yozgi transfer oynasining soʻnggi bosqichida Barselona va Arsenal klublarining jiddiy qiziqishiga sabab boʻlmoqda. Sobiq Manchester Siti hujumchisi transfer bozorining markaziy figuralaridan biriga aylanganiga qaramay, uning taqdiri qanday kechishi mutaxassislar diqqat markazida turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Alvaresning kelajagi Kataloniya klubining ehtimoliy qiziqishi hamda ikki Ispaniya grandi oʻrtasidagi munosabatlarning keskinlashuvi fonida yanada chigal tus oldi. Diego Simeone klub rahbariyatining pozitsiyasini toʻliq qoʻllab-quvvatlashini bildirib, klub xoʻjayini bu masala yuzasidan oʻz fikrini ochiq bayon qilgani va barchasi tushunarli ekanini taʼkidladi. Atletiko rahbariyati oʻzining yetakchi futbolchisini ichki raqobatchiga qoʻyib yuborish niyatida emas.

Alvaresning mavsum boshidagi holati va Simeone izoh ladoi

Murabbiy futbolchini kechikib kelgani sababli Malaga jamoasiga qarshi La Liga ochilish uchrashuvida maydonga tushmasligini tasdiqladi. Simeone bu qaror futbolchining ruhiy yoki jismoniy tayyorgarligi bilan emas, balki xalqaro tanaffusdan soʻng uning jismoniy holatini tiklash va qoʻshimcha mashgʻulotlar oʻtkazish zaruriyati bilan bogʻliqligini tushuntirdi. U Xulianni dunyodagi eng yaxshi hujumkor oʻyinchilardan biri sifatida baholadi.

Simeone oʻz bayonotida sport tomoniga eʼtibor qaratishini va futbolchining imkoniyatlarini yanada yaxshilash ustida ish olib borilayotganini qoʻshimcha qildi. Shuningdek, murabbiy jamoaning himoya chizigʻini kuchaytirishi kutilayotgan Kristian Romero transferiga ham alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, yangi futbolchi himoyaga barqarorlik, yetakchilik fazilatlari va maydonda tajovuzkorlik olib keladi.

Diego Simeone Kristian Romero Atletiko ruhiga mos keluvchi va jamoa muvaffaqiyatining poydevoriga aylanadigan qimmatli futbolchi ekanligiga ishonch bildirdi. Mavsum oldidan tarkibni kuchaytirish va barqarorlikni taʼminlash Madrid klubining asosiy vazifasi boʻlib qolmoqda, transfer oynasi yopilishiga qadar esa ushbu masalalar yakuniy yechimini topishi kutilmoqda.

Atletiko MadridDiego SimeoneXulian AlvaresLa LigaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

53 yoshli Roberto Karlos kutilmaganda uylanganini ma’lum qildi53 yoshli Roberto Karlos kutilmaganda uylanganini ma’lum qildiBugun, 17:12Arsenal Julian Alvarez uchun kurashga kirishdi va Mikel Arteta futbolchiga qo'ng'iroq qildiArsenal Julian Alvarez uchun kurashga kirishdi va Mikel Arteta futbolchiga qo'ng'iroq qildiBugun, 16:38Kristofer Nkunku Italiyani tark etib, Germaniyaga qaytishi mumkinKristofer Nkunku Italiyani tark etib, Germaniyaga qaytishi mumkinBugun, 16:30Harri Keyn 2026-yilgi «Oltin toʻp» imkoniyatlari haqida fikr bildirdiHarri Keyn 2026-yilgi «Oltin toʻp» imkoniyatlari haqida fikr bildirdiBugun, 16:14Milan Ruben Loftus-Chik transferini rad etdiMilan Ruben Loftus-Chik transferini rad etdiBugun, 16:11Borussiya Dortmund niderlandlik yarimhimoyachi Joey Veerni oʻz safiga qoʻshib oldiBorussiya Dortmund niderlandlik yarimhimoyachi Joey Veerni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 15:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi